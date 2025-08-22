Land Rover triệu hồi hơn 121.000 xe vì lỗi hệ thống treo

Theo NHTSA, tổng cộng 121.509 xe thuộc các dòng Range Rover và Range Rover Sport sản xuất trong giai đoạn 2014 - 2017 có nguy cơ gặp vấn đề ở các khớp nhôm kết nối bánh trước với những bộ phận quan trọng khác như cụm phanh. Các khớp này có thể bị nứt, làm tăng nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Cuộc triệu hồi được đưa ra sau cuộc điều tra sơ bộ từ tháng 6/2025, vốn tập trung vào gần 92.000 xe Jaguar và Land Rover bị nghi ngờ gặp lỗi tương tự. Tất cả các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế miễn phí các bộ phận lỗi tại đại lý.

Đợt triệu hồi quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh Jaguar Land Rover đang đối mặt với nhiều khó khăn. Doanh số sụt giảm cùng tác động từ thuế quan tại Mỹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Công ty Tata Motors mới đây công bố lợi nhuận ròng hợp nhất quý I năm tài chính 2026 đạt khoảng 480 triệu USD, giảm tới 62,2% so với mức 1,27 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu quý gần nhất của JLR cũng giảm 9,2%, chỉ còn 8,3 tỷ USD so với 9,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do sản lượng bán sỉ sụt giảm vì ảnh hưởng thuế nhập khẩu và kế hoạch loại bỏ dần các mẫu Jaguar cũ.

Trước những biến động này, Jaguar Land Rover chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển giao quan trọng. Ông PB Balaji sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí CEO từ ngày 17/11/2025, với kỳ vọng mang lại chiến lược mới giúp hãng xe Anh Quốc vượt qua khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng.

Trong khi thương hiệu Land Rover vẫn tập trung phân phối các dòng xe chủ lực như Range Rover, Defender và Discovery, thì kế hoạch định hình lại toàn bộ dải sản phẩm Jaguar gây nhiều tranh cãi. Việc nhu cầu xe điện toàn cầu sụt giảm cùng chiến lược quảng bá mang tính “woke” bị cho là khiến thương hiệu Jaguar mất dần khách hàng trung thành.