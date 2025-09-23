Ford triệu hồi hơn 800 xe Territory vì lỗi hệ trụ lái và túi khí

Ford Việt Nam vừa công bố đợt triệu hồi mới đối với mẫu crossover Territory, liên quan đến lỗi trụ lái. Theo hãng, giá đỡ trụ lái có nguy cơ bị tách rời khỏi khung do mối hàn không chính xác trong quá trình sản xuất.

Sự cố này có thể khiến người lái mất kiểm soát phương tiện, làm tăng nguy cơ va chạm trên đường. Ngoài ra, khi trụ lái bị tách rời, các dây điện xung quanh có thể bị hư hỏng, ảnh hưởng đến khả năng kích hoạt túi khí ở vị trí ghế lái. Điều này làm tăng rủi ro chấn thương nếu xảy ra tai nạn.

Đợt triệu hồi lần này áp dụng cho 816 xe Ford Territory được sản xuất tại nhà máy Ford Hải Dương trong giai đoạn từ 5/12/2022 đến 30/1/2023. Các đại lý Ford sẽ tiến hành kiểm tra, gia cố và thay thế bộ phận bị lỗi nếu cần thiết, hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.

Trước đó vào tháng 5/2025, Ford Việt Nam đã thực hiện một đợt triệu hồi khác với 6 chiếc Territory để cập nhật phần mềm điều khiển động cơ. Việc liên tiếp xảy ra các đợt triệu hồi cho thấy mẫu crossover này đang gặp nhiều vấn đề kỹ thuật cần được khắc phục triệt để nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.