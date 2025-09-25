Ford Việt Nam triệu hồi 21.000 xe Ranger và Everest vì lỗi camera lùi

Từ tháng 9/2025, Ford Việt Nam tiến hành triệu hồi ba dòng xe gồm Ranger, Ranger Raptor và Everest để cập nhật phần mềm điều khiển màn hình hiển thị camera sau. Nguyên nhân xuất phát từ lỗi màn hình thông tin giải trí có thể bị treo, chuyển sang màu đen và tự khởi động lại.

Khi xe lùi, tình trạng này khiến hình ảnh từ camera sau không hiển thị, bị mất hoặc trễ, làm giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ va chạm. Theo công bố, chương trình triệu hồi bao gồm 7.947 chiếc Everest sản xuất từ 1/12/2021 đến 11/4/2024 và 2.179 chiếc Ranger Raptor sản xuất từ 26/4/2022 đến 28/5/2024 – tất cả đều xuất xưởng tại Thái Lan.

Ngoài ra, 11.002 chiếc Ranger sản xuất tại nhà máy Ford Hải Dương trong giai đoạn 10/8/2022 – 13/4/2024 cũng nằm trong diện triệu hồi. Các xe sẽ được kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí tại hệ thống đại lý ủy quyền của Ford trên toàn quốc.

Đây không phải lần đầu Ford triệu hồi số lượng lớn xe liên quan đến lỗi camera lùi. Tháng 5/2025, hãng từng triệu hồi gần 1.000 chiếc Explorer nhập khẩu từ Mỹ do lỗi hiển thị hình ảnh camera lùi và camera 360 độ.

Hiện tại, Ford Việt Nam tập trung vào phân khúc xe gầm cao và bán tải. Hãng đang lắp ráp mẫu CUV cỡ C Territory và mẫu bán tải Ranger tại Hải Dương cũ. Trong khi đó, Everest cùng một số phiên bản Ranger và Ranger Raptor được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.