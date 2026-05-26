Chủ xe đổ xăng E10 than phiền bị hụt ga, chết máy và lời giải từ chuyên gia ô tô

Từ ngày 1/6, toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước sẽ chính thức dừng kinh doanh xăng khoáng A95 và chuyển sang chỉ bán xăng sinh học E10. Khi “giờ G” đang đến gần, chủ đề sử dụng xăng E10 bất ngờ nóng lên trên các diễn đàn ô tô - xe máy và mạng xã hội, kéo theo hàng loạt tranh luận trái chiều từ phía người tiêu dùng.

Việc bỏ xăng khoáng A95 khiến người dùng Việt buộc phải dùng xăng sinh học E5 hoặc E10. Ảnh: Bạch Hân

Không ít người bày tỏ sự hoang mang, thậm chí bức xúc khi phương tiện xuất hiện các dấu hiệu bất thường ngay sau khi chuyển sang loại nhiên liệu mới này.

Người dùng "than trời" vì xe hụt ga, hao xăng, nổi đèn lỗi

Chỉ cần lướt nhanh qua các hội nhóm xe máy, ô tô, dễ dàng bắt gặp hàng loạt bài đăng phản ánh tiêu cực về xăng E10. Một người dùng xe tay ga chia sẻ trên diễn đàn OF.FB rằng: "Trước đây xe mình đi rất bốc, nhưng từ khi đổ xăng E10 thì hay bị hụt ga, chạy không đều. Có lần dừng đèn đỏ thì xe tự chết máy, phải đề lại".

Một tài khoản khác có tên Dũng Nguyễn đăng trên diễn đàn Otofun cho biết mức tiêu hao nhiên liệu tăng rõ rệt: "Trước đổ xăng A95, xe máy của mình đi được khoảng 55-56 km/lít. Giờ dùng xăng E10 chỉ còn hơn 40 km/lít, hao xăng nhiều chứ không chỉ 2-3% như thông tin công bố".

Một chiếc xe Toyota Camry 2010 nhập Mỹ bị sáng đèn Check Engine sau hơn 1 ngày chuyển sang dùng xăng E10. Ảnh: Lê Trung

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở nhiều ô tô, đặc biệt là các xe đời cũ. Anh Trung, chủ xe Toyota Camry nhập khẩu đời 2010 cho biết: “Sau khi đổ xăng E10, xe có hiện tượng ì máy, độ trễ chân ga rõ rệt. Đi được một ngày thì đèn Check Engine bật sáng dù xe vừa đăng kiểm đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5".

Không ít tài xế khác phản ánh xe đang chạy bình thường thì bất ngờ nổi "đèn cá vàng", khiến họ lo ngại hệ thống nhiên liệu hoặc cảm biến động cơ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cũng có người dùng nhận xét chưa gặp vấn đề gì khi dùng xăng E10. Tài khoản ẩn danh WhiteAlpaca bình luận trên diễn đàn OF.FB rằng: "Thấy các bác cứ đồn nhau hụt ga, yếu này yếu nọ, mà em đi thấy vẫn bình thường. Chắc em chưa đủ tinh tế để cảm nhận. Cũng xin phép nêu quan điểm cá nhân, dù có E15, E20 em vẫn đi xe xăng."

Còn một chủ xe Ford EcoSport 2017 cho hay: "Mình mở nắp bình xăng thì thấy nhà sản xuất cho phép đổ xăng E20. Đổ xăng E10 tầm 3 lần rồi, đạp ga có cảm giác lướt hơn, không có hiện tượng ì hay chết máy mà chỉ hao xăng hơn chút."

Dẫu vậy, tâm lý chung của người dùng hiện nay là vẫn e ngại xăng E10. Một số ý kiến còn đặt nghi vấn về tỷ lệ pha trộn ethanol thực tế có đúng 10% hay không.

Chuyên gia nói gì về xăng E10?

Dưới góc độ kỹ thuật, kỹ sư ô tô Lê Văn Tạch nhận định: "So với xăng khoáng A95, xăng E10 có nhiệt trị thấp hơn, nên khi sử dụng sẽ có cảm giác xe yếu hơn, cần đạp ga sâu hơn để đạt cùng mức công suất. Điều này dẫn tới mức tiêu hao nhiên liệu tăng lên".

Xăng E10 bị phân tách lớp khi để lâu không dùng. Ảnh minh họa: Soixe

Theo kỹ sư Tạch, ethanol có đặc tính cháy khác với xăng truyền thống. Trong một số trường hợp, quá trình đốt cháy chưa tối ưu có thể làm thay đổi thông số khí thải, khiến hệ thống cảm biến phát hiện sai lệch và kích hoạt đèn báo lỗi động cơ.

Ngoài ra, ethanol có tính hút ẩm, nếu phương tiện ít sử dụng hoặc để nhiên liệu tồn đọng lâu ngày trong bình, có thể gây hiện tượng ngậm nước, ảnh hưởng đến kim phun và đường ống dẫn nhiên liệu.

Cách sử dụng xăng E10 an toàn, hạn chế rủi ro

Để sử dụng xăng E10 an toàn, kỹ sư Tạch đưa ra khuyến cáo người dùng cần lưu ý những điểm sau.

- Kiểm tra độ tương thích: Hầu hết các xe ô tô và xe máy sản xuất sau năm 2010 đều được thiết kế để tương thích hoàn toàn với xăng E10. Chủ xe nên kiểm tra kỹ sổ tay hướng dẫn sử dụng.

- Nếu phương tiện ít sử dụng: Không nên đổ đầy bình xăng E10 để qua nhiều tháng nhằm tránh hiện tượng ngậm nước.

- Nếu xe bị giật cục hoặc chết máy: Hãy đưa xe đến gara uy tín để kỹ thuật viên sẽ tiến hành súc rửa bình xăng, vệ sinh kim phun/buồng đốt và thay thế lọc xăng nếu bị tắc. Đối với xe đời quá cũ, có thể cần thay thế các gioăng cao su, ống dẫn nhiên liệu bằng vật liệu chịu được ethanol.

Bỏ qua tranh cãi, xăng E10 mang lại lợi ích gì?

Dù còn nhiều bỡ ngỡ trong giai đoạn chuyển đổi, không thể phủ nhận xăng E10 là xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Việc sử dụng nhiên liệu sinh học giúp giảm lượng khí CO, hydrocarbon và khí nhà kính thải ra môi trường, góp phần cải thiện chất lượng không khí.

Bên cạnh đó, xăng E10 còn giúp đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong nước, yếu tố quan trọng trong chiến lược an ninh năng lượng dài hạn.

Các chuyên gia cho rằng, nếu được sử dụng đúng cách và bảo dưỡng phương tiện định kỳ, xăng E10 hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn nhiên liệu xanh, an toàn và bền vững cho người dùng Việt Nam trong tương lai.