Xe ga Yamaha mới gây sốt với thiết kế cyberpunk và loạt trang bị đáng giá

Ở thế hệ mới, Yamaha X FORCE ABS tiếp tục theo đuổi định hướng của một chiếc xe tay ga đô thị thiên về tính thực dụng, nhưng được nâng cấp đáng kể về trải nghiệm vận hành cũng như sự tiện nghi trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đây được xem là bước hoàn thiện rõ nét hơn cho dòng xe tay ga mang phong cách tay ga đường phố đặc trưng của Yamaha.

X FORCE ABS 2026 tạo ấn tượng bằng phong cách thiết kế góc cạnh và cơ bắp hơn hẳn nhiều mẫu xe ga phổ thông hiện nay. Tổng thể thân xe mang dáng vẻ chắc chắn với các đường nét dứt khoát, trong khi phần đầu xe được tạo hình theo hướng thể thao và hiện đại. Điểm đáng chú ý nằm ở thiết kế ghi-đông rộng và đặt cao vừa phải, mang lại tư thế ngồi thoải mái khi vận hành trong điều kiện đô thị.

Ở phiên bản 2026, phần dè chắn bùn sau được thiết kế lại nhằm tăng khả năng hạn chế nước và bùn đất bắn lên người lái khi di chuyển dưới trời mưa hoặc trên mặt đường ướt. Yên xe sử dụng vật liệu dạng da lộn, vừa tạo cảm giác sang trọng vừa tăng độ bám cho người lái trong quá trình tăng tốc hoặc phanh gấp. Ngoài ra, Yamaha còn cung cấp tùy chọn yên thấp giúp giảm chiều cao khoảng 30 mm, phù hợp cho những người dùng có chiều cao khiêm tốn.

X FORCE ABS 2026 sử dụng động cơ xy lanh đơn 155cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 15 mã lực tại 8.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 14 Nm tại 6.500 vòng/phút. Điểm đáng giá nhất nằm ở công nghệ van biến thiên VVA, cho phép động cơ duy trì khả năng phản hồi tốt ở cả dải tua thấp lẫn tua cao.

Bên cạnh đó, Yamaha cũng trang bị hệ thống Smart Motor Generator (SMG), giúp quá trình khởi động trở nên êm ái và gần như không phát ra tiếng động lớn như mô-tơ đề truyền thống. Trang bị này không chỉ tăng cảm giác cao cấp mà còn phù hợp với đặc thù sử dụng liên tục trong đô thị.

Về mặt an toàn, X FORCE ABS 2026 sở hữu hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ hạn chế hiện tượng trượt bánh sau khi tăng tốc trên mặt đường có độ bám thấp như đường mưa, bụi hoặc trơn trượt. Hệ thống phanh đĩa thủy lực ở cả hai bánh kết hợp cùng ABS cũng góp phần tăng độ ổn định và an toàn khi xử lý các tình huống phanh gấp.

Khung xe underbone thế hệ mới được Yamaha phát triển theo hướng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ cứng vững cần thiết, giúp chiếc xe đạt được sự cân bằng giữa độ linh hoạt và cảm giác ổn định khi vận hành. Bộ mâm 13 inch đi kèm lốp kích thước lớn hơn thông thường cũng giúp tăng độ bám đường và mang lại diện mạo khỏe khoắn hơn cho tổng thể xe.

Dù không phải mẫu tay ga hướng đến touring đường dài, Yamaha X FORCE ABS 2026 vẫn cho thấy khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đa dụng nhờ động cơ 155cc mạnh mẽ cùng bình xăng dung tích 6,1 lít. Xe phù hợp với nhóm khách hàng cần một mẫu xe ga đô thị có thiết kế khác biệt, cảm giác lái chắc chắn và được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ hiện đại.

Hiện tại, Yamaha mới chỉ giới thiệu X FORCE ABS 2026 tại thị trường Nhật Bản và chưa công bố kế hoạch phân phối chính thức ở các thị trường khác.