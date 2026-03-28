Doanh số Mitsubishi Outlander tiếp tục "lẹt đẹt" tại Việt Nam

Bước sang năm 2026, tình hình kinh doanh của mẫu SUV này vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi doanh số cộng dồn đến hết tháng 2 chỉ đạt 81 xe, trong đó tháng 1 không ghi nhận bất kỳ xe bán ra nào.

Đây không phải là điều bất ngờ, bởi trong nhiều năm gần đây, đặc biệt là năm 2025, Outlander luôn nằm trong danh sách các mẫu SUV hạng C có doanh số thấp. Nguyên nhân chính được đánh giá là mức giá cao, dao động từ 825 – 950 triệu đồng, trong khi thiết kế và trang bị chưa đủ sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Mặc dù Mitsubishi vừa ra mắt Destinator tại Việt Nam từ cuối năm 2025 và được cho là sẽ thay thế Outlander, nhưng hiện hãng vẫn bán song song hai dòng xe này. Điều này gợi ý khả năng Mitsubishi có thể sẽ nâng cấp Outlander để tăng sức hấp dẫn với khách hàng Việt.

Hiện tại, Mitsubishi Outlander đang bán là phiên bản cập nhật từ năm 2022, được sản xuất tại Việt Nam. Xe sở hữu ngoại hình mạnh mẽ với la-zăng hợp kim 18 inch hai tông màu. Nội thất rộng rãi với 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ ba gập 50:50 và khoang hành lý linh hoạt. Bản 2.0 CVT được nâng cấp màn hình 8 inch và ghế da chỉnh điện, trong khi bản 2.0 CVT Premium bổ sung ốp táp-lô mới, ghế họa tiết kim cương, gương chiếu hậu chống chói tự động và màn hình giải trí 8 inch. Các tiện nghi khác gồm điều hòa hai vùng, cửa gió cho hàng ghế sau, cổng USB và kính cửa điện một chạm.

Mitsubishi Outlander sử dụng động cơ 2.0L, sản sinh công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm tại vòng tua 6.000/4.200 vòng/phút, đi kèm hộp số vô cấp CVT INVECS II với chế độ thể thao và lẫy chuyển số trên vô-lăng, cùng hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống an toàn gồm ABS, EBD, BA, ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, và các tính năng nâng cao trên bản Premium như cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn, điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang.