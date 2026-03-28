Mitsubishi New Outlander có lợi thế gì nếu đối đầu với Honda CR-V?

Hiện Mitsubishi New Outlander có 2 phiên bản lựa chọn: Outlander 2.0 CVT có giá niêm yết 825 triệu đồng, Outlander 2.0 CVT Premium có giá niêm yết 950 triệu đồng. Honda CR-V cung cấp đa dạng các phiên bản hơn, có tùy chọn động cơ lay hybrid. Tất nhiên, giá bán đề xuất của CR-V cũng vượt hơn hẳn so với đối thủ Outlander. Dòng xe của Honda có giá niêm yết từ 930 triệu đồng đến 1,23 tỷ đồng.

Về ngoại thất

Nhìn diện mạo bên ngoài, Outlander toát lên sự tinh tế, bền bỉ và tiện dụng. Còn dòng xe Honda CR-V hấp dẫn hơn với khách hàng tìm kiếm thiết kế thể thao, công nghệ hiện đại và trải nghiệm cao cấp.

Đi vào chi tiết cho thấy, New Outlander nổi bật ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield được nâng cấp mang lại vẻ ngoài hiện đại, hài hòa, đồng thời tăng khả năng bảo vệ với các chi tiết ốp cản và viền thân xe tối ưu cho va chạm. Hệ thống đèn Full LED kèm rửa đèn giúp duy trì hiệu quả chiếu sáng bền bỉ trong nhiều điều kiện, trong khi mâm 18 inch hai tông màu tạo điểm nhấn thanh lịch. Điểm cộng rõ rệt là tính tiện dụng với cửa sau đóng/mở điện linh hoạt, phù hợp người dùng gia đình và nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Honda CR-V lại ghi điểm với phong cách thể thao, mạnh mẽ và công nghệ cao. Thiết kế mới với mặt ca-lăng Polygon và cụm đèn LED sắc sảo tạo diện mạo SUV cứng cáp, nổi bật. Thân xe đậm chất thể thao cùng nhiều chi tiết sơn đen cá tính, đặc biệt trên bản e:HEV RS. CR-V vượt trội về công nghệ chiếu sáng và trang bị với các hệ thống đèn thích ứng thông minh, đèn vào cua, cùng loạt tiện ích hiện đại như cốp điện rảnh tay, cửa sổ trời Panorama và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Ngoài ra, phiên bản AWD có khoảng sáng gầm cao hơn, phù hợp đa dạng địa hình.

Về nội thất

Outlander ghi điểm với không gian 7 chỗ rộng rãi, thực dụng và linh hoạt. Thiết kế nội thất hài hòa, ghế da họa tiết kim cương mang lại cảm giác sang trọng và thoải mái cho cả gia đình. Lợi thế nổi bật là khả năng chứa đồ vượt trội với khoang hành lý lên đến 1.792 lít khi gập ghế, đi kèm nhiều ngăn chứa tiện ích, rất phù hợp cho những chuyến đi dài hoặc nhu cầu chở nhiều hành lý. Hệ thống giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto giúp sử dụng dễ dàng, đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản hằng ngày.

Honda CR-V lại nổi bật với không gian cao cấp, hiện đại và thiên về trải nghiệm người lái. Nội thất tinh xảo với ghế da thể thao, điểm nhấn chỉ đỏ cá tính (e:HEV RS) tạo cảm giác trẻ trung. Khoang lái được nâng tầm công nghệ với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, HUD và cần số nút bấm, giúp tối ưu tầm nhìn và thao tác. CR-V còn vượt trội về trải nghiệm tiện nghi với cửa sổ trời panorama, đèn nội thất, lẫy chuyển số thể thao và điều hòa 2 vùng độc lập, mang lại cảm giác thoáng đãng và hiện đại hơn.

Có thể thấy, ở góc độ nội thất thì Outlander nổi bật với không gian rộng, tính linh hoạt và sử dụng gia đình. Trong khi đó, Honda CR-V có ưu thế hướng đến khách hàng tìm kiếm công nghệ cao, trải nghiệm lái hiện đại và cảm giác cao cấp.

Về động cơ và an toàn

Outlander nổi bật với khả năng vận hành êm ái, bền bỉ và tối ưu cho gia đình. Động cơ MIVEC 2.0L kết hợp hộp số CVT mang lại sự mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và phản hồi chân ga dễ chịu trong đô thị. Khả năng cách âm tốt giúp khoang cabin luôn yên tĩnh, tăng sự thoải mái trên những hành trình dài. Về an toàn, Outlander tập trung vào tính thực dụng và ổn định với các công nghệ như FCM, LDW, BSW, RCTA cùng khung xe RISE cứng vững và 7 túi khí, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển an toàn hằng ngày.

Honda CR-V lại vượt trội với trải nghiệm mạnh mẽ, hiện đại và giàu cảm xúc lái. Hệ thống Hybrid e:HEV cho công suất 204 mã lực mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. CR-V nổi bật hơn về công nghệ và hỗ trợ lái với gói Honda SENSING, Honda CONNECT, camera 360 và nhiều tính năng thông minh như đèn vào cua, phanh sau va chạm. Hệ thống 8 túi khí chuẩn 5 sao ASEAN NCAP giúp nâng cao mức độ an toàn toàn diện.

Với những thế mạnh như trên Outlander có ưu thế vận hành êm ái, ổn định và chi phí vận hành hợp lý. Tuy nhiên, Honda CR-V lại vượt trội hơn với hiệu suất mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến và trải nghiệm lái cao cấp hơn.

Đánh giá chung

Mitsubishi Outlander nổi bật với thiết kế tinh tế, nội thất rộng rãi và khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm, rất phù hợp cho gia đình và nhu cầu sử dụng thực dụng hằng ngày, nhưng hạn chế ở cảm giác lái và công nghệ chưa quá nổi bật. Ngược lại, Honda CR-V ghi điểm với diện mạo thể thao, nội thất hiện đại cùng loạt công nghệ tiên tiến, mang lại trải nghiệm cao cấp và cảm giác lái mạnh mẽ hơn, dù chi phí có thể cao hơn.

Về an toàn, cả hai đều đáp ứng tốt, nhưng CR-V nhỉnh hơn nhờ các tính năng hỗ trợ lái thông minh và hệ thống hybrid hiện đại. Tổng thể, Outlander là lựa chọn hợp lý cho sự bền bỉ – kinh tế, trong khi CR-V phù hợp với người dùng đề cao công nghệ, hiệu suất và trải nghiệm.