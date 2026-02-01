Hyundai Stargazer 2026 bất ngờ xuất hiện tại khuôn viên nhà máy ở Việt Nam

Sau nhiều lần bị bắt gặp tại trung tâm kiểm định khí thải, Hyundai Stargazer thế hệ mới tiếp tục lộ diện rõ nét hơn khi xuất hiện trong khuôn viên nhà máy của Hyundai Thành Công tại Việt Nam. Việc mẫu MPV cỡ nhỏ này liên tục bị “bắt gặp” trong nước cho thấy quá trình chuẩn bị ra mắt đang bước vào giai đoạn cuối, nhiều khả năng thời điểm trình làng chính thức sẽ rơi vào cuối quý I hoặc đầu quý II năm nay.

Ở lần nâng cấp này, Hyundai Stargazer 2026 gây chú ý với diện mạo thay đổi mạnh mẽ theo hướng vuông vức và “SUV hóa” rõ rệt. Phần đầu xe được làm mới hoàn toàn với nắp ca-pô dài hơn, cụm đèn chiếu sáng đặt cao thay cho kiểu tách rời trước đây. Dải đèn LED định vị ban ngày mang đồ họa chữ H mới kết hợp lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng khối, mắt lưới xếp tầng, giúp tổng thể đầu xe trông cứng cáp và hiện đại hơn, giảm đáng kể cảm giác mềm mại từng gây tranh cãi trên phiên bản cũ.

Đuôi xe cũng được tinh chỉnh với cụm đèn hậu LED kéo ngang, tạo hình đồng bộ với thiết kế đầu xe. Cách tạo hình mới mang lại cảm giác bề thế và trung tính hơn cho Stargazer 2026, thay thế cụm đèn tam giác cỡ lớn từng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Cản sau được thiết kế theo hướng thực dụng, đúng tinh thần xe gia đình, trong khi bộ mâm có thể nâng lên kích thước 17 inch ở các phiên bản cao.

Khoang nội thất của Hyundai Stargazer 2026 lần đầu được hé lộ tại Việt Nam cho thấy bước tiến nổi bật về công nghệ. Điểm nhấn nằm ở cụm màn hình kép cỡ lớn, nối liền bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm, tương tự các mẫu Hyundai thế hệ mới. Giao diện giải trí đã hiển thị tiếng Việt, hứa hẹn thuận tiện hơn cho người dùng trong nước. Bố cục táp-lô được làm gọn gàng hơn với cửa gió điều hòa kéo dài theo phương ngang, trong khi các phím bấm vật lý vẫn được giữ lại nhằm đảm bảo tính dễ sử dụng cho nhóm khách hàng gia đình.

Hyundai Stargazer 2026 tại Việt Nam dự kiến có cấu hình 3 hàng ghế tiêu chuẩn, với nhiều tùy chọn cho hàng ghế giữa tùy phiên bản. Ở các thị trường như Indonesia, bản cao cấp được trang bị hai màn hình 10,25 inch, điều hòa tự động, sạc không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối Bluelink và đầy đủ 6 túi khí. Đáng chú ý, gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense được nâng cấp với loạt tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và ga tự động thích ứng – điểm thiếu hụt trên phiên bản đang bán tại Việt Nam.

Bên dưới nắp capo Hyundai Stargazer 2026 vẫn sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn khoảng 144 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp IVT và dẫn động cầu trước.

Giá bán chính thức của Hyundai Stargazer 2026 tại Việt Nam hiện chưa được công bố, song nhiều khả năng sẽ cao hơn phiên bản hiện hành do những nâng cấp đáng kể về thiết kế và trang bị. Nếu giữ được mức giá cạnh tranh, Stargazer 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành quân bài quan trọng của Hyundai trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, nơi Mitsubishi Xpander hay các đối thủ mới đang tạo sức ép ngày càng lớn.

