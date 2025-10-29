Ford triệu hồi hơn 1,4 triệu xe vì lỗi camera lùi

Ford vừa phát đi lệnh triệu hồi 1.448.655 xe tại Mỹ do lỗi camera chiếu hậu có thể khiến hình ảnh méo, gián đoạn hoặc mất hoàn toàn khi lùi xe. Chiến dịch áp dụng cho nhiều mẫu Ford và Lincoln sản xuất từ 2014 đến 2020. Con số gần 1,45 triệu xe này thậm chí còn nhiều hơn tổng doanh số năm 2024 của Honda và Acura cộng lại (1,423 triệu xe).

Nó cũng vượt số lượng Mazda MX-5 bán ra toàn cầu từ năm 1989 đến nay (hơn 1,2 triệu chiếc). Danh sách xe bị ảnh hưởng gồm Ford Fiesta, C-Max, Taurus, Flex, Fusion, Explorer, Mustang, Escape và Lincoln MKZ, MKT. Nguyên nhân xuất phát từ đường truyền hình ảnh lỗi khiến màn hình trung tâm hiển thị méo, giật hoặc đen hoàn toàn khi tài xế cần quan sát phía sau.

Khác với các lỗi phần mềm có thể vá OTA, lỗi này đòi hỏi xe phải đưa về đại lý để kiểm tra và gần như chắc chắn thay thế camera mới, sản xuất theo quy trình kiểm soát chặt hơn. Chỉ riêng năm nay, Ford đã ban hành 126 lệnh triệu hồi, từ lỗi nguy cơ cháy nổ đến hệ thống lái, vượt xa 63 lần triệu hồi của cả năm 2024.

Hãng Mỹ vốn dẫn đầu về số lần triệu hồi năm 2023 và giữ ngôi á quân năm 2024, giờ tiếp tục phá kỷ lục của chính mình.