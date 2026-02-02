Đại lý nhận cọc Mazda CX-90, SUV đầu bảng giá khoảng 2,5 tỷ đồng

Các đại lý Mazda trên toàn quốc đã bắt đầu nhận đặt cọc Mazda CX-90. Dù thời điểm giao xe chính thức vẫn chưa được phía phân phối công bố rộng rãi, nhiều nguồn tin cho biết những chiếc CX-90 đầu tiên có thể được bàn giao vào khoảng quý II/2026. Động thái mở cọc cho thấy kế hoạch đưa mẫu SUV “flagship” này về Việt Nam đã bước vào giai đoạn triển khai thực tế.

CX-90 là sản phẩm chiến lược trong nỗ lực nâng tầm thương hiệu của Mazda trên phạm vi toàn cầu, từng được ưu tiên phân phối tại các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu. Xe phát triển trên nền tảng khung gầm Large Product Group, dành cho các mẫu dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh, với động cơ đặt dọc.

Sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 3.120 mm cùng kích thước tổng thể 5.100 x 1.994 x 1.736 mm, CX-90 vượt trội so với CX-8 và chính thức bước vào nhóm SUV cỡ lớn tại Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng gia đình đông người hoặc người dùng tìm kiếm trải nghiệm cao cấp hơn.

Thiết kế ngoại thất của CX-90 vẫn mang tinh thần KODO quen thuộc nhưng được tiết chế và nâng cấp theo hướng sang trọng, bề thế hơn, với nhiều chi tiết mạ chrome tạo điểm nhấn. Bên trong khoang cabin, Mazda theo đuổi triết lý tối giản, tập trung vào trải nghiệm người lái và sự thoải mái cho hành khách.

Cấu hình ba hàng ghế với không gian rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế thứ ba đủ dùng cho người lớn, cùng các trang bị tiện nghi như màn hình trung tâm cỡ lớn, HUD, camera 360 độ, điều hòa độc lập ba vùng, sạc không dây và hệ thống âm thanh Bose, giúp CX-90 tiệm cận các đối thủ châu Âu trong cùng phân khúc.

Phiên bản được xác nhận cho thị trường Việt Nam sử dụng cấu hình hybrid sạc ngoài (PHEV), kết hợp giữa động cơ xăng 2.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 323 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Pin lithium-ion dung lượng gần 18 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện hơn 40 km trong điều kiện lý tưởng, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Việc lựa chọn PHEV cho thấy Mazda và Thaco Auto đang thăm dò phản ứng của người tiêu dùng Việt với các dòng xe điện hóa ở phân khúc cao cấp.

Dù sở hữu thông số và trang bị cạnh tranh, Mazda CX-90 vẫn được dự báo sẽ không dễ tiếp cận số đông. Mức giá tạm tính khoảng 2,5 tỷ đồng, thậm chí cao hơn ở các phiên bản cao cấp, khiến mẫu SUV Nhật Bản này phải đối mặt trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Ford Explorer hay Volkswagen Teramont.

Trong bối cảnh hạ tầng sạc và thói quen sử dụng xe điện hóa tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn hình thành, Mazda CX-90 nhiều khả năng đóng vai trò nâng hình ảnh và định vị thương hiệu hơn là một mẫu xe tạo đột biến doanh số trong ngắn hạn.