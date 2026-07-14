Honda hồi sinh cỗ máy 4 xy-lanh 400cc, kết hợp E-Clutch: Huyền thoại trở lại trong kỷ nguyên công nghệ

Honda CBR400R FOUR E-Clutch là một mẫu sportbike 400cc sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng thay vì động cơ 2 xy lanh trên CBR400R trước đây. Sự xuất hiện của của CBR400R FOUR E-Clutch được xem như một màn hồi sinh của tinh thần sportbike 400cc huyền thoại, nhưng được tái hiện bằng công nghệ của thời đại mới.

Xe sở hữu diện mạo hoàn toàn mới với những đường nét liền mạch từ phần đầu tới đuôi xe. Honda tập trung vào sự tinh tế của bề mặt và tỷ lệ tổng thể thay vì sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED hình chữ V, tạo nên vẻ ngoài sắc sảo và khác biệt so với các thế hệ CBR trước đây. Toàn bộ dàn áo mang phong cách hiện đại, trưởng thành hơn, kết hợp giữa sự mạnh mẽ của một mẫu sportbike và nét cao cấp của dòng xe phân khúc lớn hơn.

Điểm nhấn quan trọng nhất của mẫu xe nằm ở khối động cơ hoàn toàn mới. Honda trang bị cho CBR400R FOUR E-Clutch động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC, 4 van mỗi xi-lanh, dung tích 399cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 58 PS. Động cơ này được thiết kế để mang lại sự cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt ở vòng tua thấp và trung bình với sức mạnh bùng nổ khi kéo tua cao - đặc trưng vốn làm nên sức hấp dẫn của những mẫu máy 4 xi-lanh.

Để tối ưu hiệu suất, Honda trang bị hệ thống hút gió Downdraft kết hợp công nghệ Ram Air lấy luồng khí trực tiếp từ phía trước xe. Không chỉ cải thiện khả năng nạp khí, hệ thống này còn góp phần tạo nên cảm giác phấn khích khi tăng tốc thông qua âm thanh hút gió đặc trưng và phản hồi động cơ nhanh nhạy hơn.

CBR400R FOUR E-Clutch cũng được trang bị hệ thống ga điện tử Throttle By Wire (TBW), cho phép Honda kiểm soát chính xác hơn khả năng phản hồi của động cơ. Xe có tới 5 chế độ lái khác nhau, giúp người sử dụng dễ dàng điều chỉnh tính cách vận hành theo từng điều kiện như đi phố, đường ướt hay chạy thể thao trên những cung đường nhiều góc cua.

Một trong những công nghệ nổi bật nhất trên mẫu xe này chính là hệ thống Honda E-Clutch. Đây là công nghệ hỗ trợ ly hợp điện tử cho phép người lái khởi hành, sang số và dừng xe mà không cần thao tác bóp côn bằng tay. Tuy nhiên, Honda vẫn giữ lại tay côn truyền thống để người lái có thể chủ động điều khiển khi muốn trải nghiệm cảm giác lái xe số thuần túy.

Hệ thống ống xả cũng là một chi tiết thể hiện rõ chất thể thao của CBR400R FOUR E-Clutch. Xe sử dụng cấu hình 4-1 với bốn đường cổ pô riêng biệt, tạo nên hình ảnh đặc trưng của một mẫu xe 4 xi-lanh. Cấu trúc ống xả hai lớp giúp cải thiện khả năng vận hành, đồng thời bộ xúc tác được bố trí thấp bên dưới thân xe nhằm hạ trọng tâm và giữ cho thiết kế tổng thể gọn gàng hơn.

Về khung gầm, Honda sử dụng bộ khung thép mới kết hợp với gắp sau bằng nhôm. Một số nền tảng được phát triển dựa trên dòng CB400 Super Four nhưng đã được tinh chỉnh riêng cho một mẫu sportbike full fairing, bao gồm thay đổi khung phụ phía sau, góc lái, thông số trail và sự phân bổ trọng lượng nhằm mang lại khả năng kiểm soát tốt hơn khi vào cua.

Hệ thống treo và phanh cũng được đầu tư nghiêm túc. Phía trước sử dụng phuộc hành trình ngược KYB, kết hợp cùng cùm phanh Radial Mount 4 piston và đĩa phanh kích thước lớn. Phía sau là giảm xóc đơn dạng liên kết, giúp chiếc xe vừa phù hợp với việc sử dụng hàng ngày vừa đáp ứng tốt nhu cầu chạy thể thao.

CBR400R FOUR E-Clutch có trọng lượng 187 kg và chiều cao yên 780 mm. Đây là những con số được đánh giá là khá dễ tiếp cận đối với nhiều người sử dụng tại thị trường châu Á. Honda cũng chú trọng thu gọn phần thân xe, đặc biệt ở khu vực yên và bình xăng, nhằm giúp người lái dễ chống chân và kiểm soát xe tốt hơn.

Ở khía cạnh công nghệ, xe được trang bị màn hình màu TFT 5 inch hiện đại, hỗ trợ hệ thống kết nối Honda RoadSync với điện thoại thông minh. Điều này giúp CBR400R FOUR E-Clutch không chỉ là một chiếc xe tập trung vào hiệu suất mà còn phù hợp với nhu cầu sử dụng công nghệ của người dùng hiện đại.

Tại Nhật Bản, CBR400R FOUR E-Clutch được bán với mức giá 1.199.000 yên - khoảng 194 triệu đồng.