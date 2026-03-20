Lần đầu tiên có mẫu xe bán tải vượt mặt doanh số Ford Ranger

Sau nhiều năm Ford Ranger thống trị phân khúc bán tải lẫn Top xe bán chạy tại Việt Nam. Trong tháng 2/2026 vừa qua, điều bất ngờ đã xảy ra khi Ranger đã bị "tân binh" Toyota Hilux "truất" ngôi vương. Phân khúc bán tải tại Việt Nam đang được thống trị bởi Ford Ranger, chiếm hơn 60% doanh số, Mitsubishi Triton và Hilux ở thế cạnh tranh vị trí thứ 2 với khoảng 300 xe/tháng.

Việc đưa Hilux mới về nước với giá bán hấp dẫn sẽ thúc đẩy doanh số mẫu bán tải của Toyota tăng doanh số mạnh và cạnh tranh vị trí số 2 của Triton. Toyota Hilux mới đã được ra mắt tại VN và bán ra từ đầu tháng 2/2026.

Xe bán tải Toyota Hilux bán ra 871 xe trong tháng 2/2026.

Rơi vào tháng Tết, chỉ có chưa đầy 3 tuần kinh doanh với nguồn cung ban đầu hạn chế. Toyota Hilux vẫn gây bất ngờ lớn khi bán tới 871 xe, vượt mặt "vua bán tải" Ford Ranger bán 809 xe, giảm một nửa doanh số so với tháng trước. Hilux cũng đứng vị trí thứ 2 toàn thị trường xe Việt, chỉ sau Mazda CX-5 bán 1.008 xe.

Sự vươn lên của Toyota Hilux được xem là thần tốc, từ con số khiêm tốn 128 xe trong tháng 1, Hilux đã tăng trưởng lên 871 xe trong tháng 2 (tăng gần 7 lần). Được biết, đây mới chỉ là số xe các đại lý tạm giao cho các khách hàng đặt mua từ trước và chủ yếu là Hilux bản 4x2 AT giá 703 triệu đồng. Hiện Hilux bản cao cấp 4x4 trailhunter hiện đang chờ giao hàng khá dài từ 2-3 tháng.

Việc vượt qua "ông vua" Ford Ranger để chiếm ngôi đầu bảng là một tín hiệu cho thấy các chính sách về giá, nguồn cung trên phiên bản Hilux mới của Toyota VN đang phát huy tác dụng cực kỳ hiệu quả. Ford Ranger, mẫu xe vốn thống trị tuyệt đối phân khúc, đang trải qua một tháng sụt giảm doanh số nghiêm trọng.

Doanh số Ranger rơi tự do từ 1.854 xe (tháng 1) xuống chỉ còn 809 xe (tháng 2), tức là giảm hơn 56%. Sự sụt giảm này có thể đến từ việc thiếu hụt nguồn cung tạm thời do rơi vào dịp Tết, người dùng chờ đợi phiên bản mới hoặc sức ép ít nhiều từ các đối thủ Hilux vốn là thế hệ mới và có giá bán khá cạnh tranh.

Trong khi Hilux và Ranger chia nhau miếng bánh lớn nhất, các mẫu xe còn lại lại cho thấy sự hụt hơi trong phân khúc bán tải. Mitsubishi Triton gây thất vọng lớn nhất khi doanh số từ 442 xe trong tháng 1 "bốc hơi" chỉ còn 63 xe trong tháng 2 và bị Dmax vượt mặt, đành xếp cuối.

Đây là một tín hiệu đáng lo ngại cho Triton khi dường như sức hút của mẫu xe này đang bị các đối thủ trực tiếp nuốt chửng. Isuzu D-Max duy trì mức doanh số thấp và có sự sụt giảm nhẹ (từ 117 xe xuống 97 xe). Mẫu xe này vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng "xe thực dụng" để tiếp cận khách hàng cá nhân.

Thị hiếu người dùng Việt trong phân khúc bán tải liệu có thay đổi lớn?

Ford Ranger đã thống trị phân khúc bán tải tại Việt Nam trong nhiều năm do chưa có đối thủ xứng tầm. Giờ đây, một Hilux thế hệ mới hiện đại, mạnh mẽ nhưng lại có giá bán hấp dẫn cùng thương hiệu Toyota nổi tiếng vệ độ ổn định sẽ là "kỳ phùng địch thủ" xứng đáng với Ranger. Mẫu bán tải nhà Ford ít nhiều cũng sẽ phải dè chừng.

Hilux không nhiều phiên bản như Ranger, dáng vẻ không hầm hố và bệ vệ như Ranger nhưng xu hướng mua xe của khách Việt đôi khi sẽ thay đổi nhanh chóng. Sự trỗi dậy của Hilux cho thấy niềm tin vào thương hiệu Toyota vẫn rất lớn. Khi mẫu xe này khắc phục được các nhược điểm về trang bị hoặc có mức giá cạnh tranh, khách hàng sẵn sàng quay trở lại.

Cuộc đua trong tháng 3 sẽ rất khốc liệt khi Ford chắc chắn sẽ có những động thái giảm giá hoặc đẩy hàng để lấy lại ngôi vương từ tay Toyota Hilux. Còn Hilux cũng sẽ phải làm tốt việc đảm bảo nguồn cung để có thể giữ vững, hoặc tăng mạnh doanh số hơn nữa.