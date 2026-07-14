Xe máy cổ Honda P25 1965 tốc độ tối đa 40 km/h, giá đắt ngang Air Blade đời mới

Thị trường xe máy cổ tại Việt Nam những năm gần đây ngày càng sôi động khi nhiều mẫu xe hiếm liên tục xuất hiện trên các hội nhóm và cửa hàng chuyên kinh doanh xe sưu tầm. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Honda 67, Cub C100, Vespa hay Lambretta đời đầu, vẫn có những mẫu xe rất ít người từng nhìn thấy ngoài đời nhưng lại được giới chơi xe đánh giá cao nhờ thiết kế độc đáo và giá trị lịch sử.

Một trong số đó là chiếc Honda P25 (Little Honda P25) đời 1965 đang được một cửa hàng tại Hà Nội chào bán với giá khoảng 50 triệu đồng, ngang ngửa nhiều mẫu xe tay ga tầm trung như Honda Air Blade, Honda Lead hay Yamaha Grande...

Xe máy cổ Honda P25 đời 1965.

Điều khiến Honda P25 trở nên đặc biệt là nó không giống bất kỳ mẫu xe máy phổ thông nào. Nhìn từ xa, nhiều người dễ nhầm đây chỉ là một chiếc xe đạp được gắn động cơ bởi xe vẫn giữ nguyên cặp bàn đạp, khung xe nhỏ gọn và kiểu dáng tối giản đặc trưng của dòng moped châu Âu những năm 1960.

Theo người bán, chiếc xe vẫn giữ được nhiều chi tiết nguyên bản sau hơn 60 năm sử dụng. Qua hình ảnh thực tế, nước sơn đỏ kết hợp với các chi tiết màu kem vẫn còn khá đồng đều, tạo cảm giác bắt mắt. Tem Honda, logo cánh chim, đèn hậu, yên xe, chắn bùn, bộ truyền động, vành nan hoa, hộp xích cùng nhiều chi tiết kim loại đều xuất hiện đầy đủ. Chiếc xe còn được trang bị thêm giỏ mây phía trước theo phong cách cổ điển, làm tăng vẻ hoài niệm.

Chiếc xe vẫn giữ được nhiều chi tiết nguyên bản sau hơn 60 năm sử dụng.

Các chi tiết hợp kim ở cụm động cơ, moay-ơ bánh sau và lốc máy vẫn còn sắc nét, chưa xuất hiện dấu hiệu phục chế quá nhiều. Tổng thể xe cho thấy được chăm sóc kỹ lưỡng và phù hợp với mục đích sưu tầm, trưng bày hơn là sử dụng hàng ngày.

Ít người biết rằng Honda P25 thực chất chính là Honda P50 tại nhiều thị trường khác. Mẫu xe được Honda sản xuất trong giai đoạn từ khoảng năm 1966 đến 1968 và từng được xem là một trong những thiết kế táo bạo nhất của hãng xe Nhật Bản.

Năm sản xuất của xe.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cụm động cơ. Thay vì đặt ở giữa khung xe như Honda Cub hay treo dưới yên như các dòng scooter, Honda bố trí gần như toàn bộ động cơ, hệ truyền động và bộ truyền lực bên trong cụm bánh sau. Đây được xem là một trong những thiết kế "motor-wheel" hiếm hoi của Honda và cũng là một trong những mẫu xe cuối cùng của một hãng xe lớn ứng dụng cách bố trí này.

Động cơ đặt sau bánh xe sau khá độc.

Honda P25 sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 49 cc, làm mát bằng không khí. Trong bối cảnh phần lớn xe đạp máy thời đó đều sử dụng động cơ 2 thì, Honda vẫn kiên định với động cơ 4 thì theo triết lý của nhà sáng lập Soichiro Honda.

Ưu điểm của động cơ này là vận hành êm ái hơn, ít khói và không cần pha nhớt vào xăng. Đổi lại, công suất không mạnh bằng các đối thủ cùng dung tích.

Một điểm thú vị khác là xe sử dụng hộp số vô cấp (CVT) từ rất sớm. Người lái không cần thao tác côn tay hay sang số bằng chân, nguyên lý hoạt động khá gần với các mẫu xe tay ga hiện đại. Đây được xem là công nghệ tiên tiến vào thời điểm giữa thập niên 1960.

Đúng với tên gọi "xe đạp máy", Honda P25 vẫn giữ nguyên cặp bàn đạp hai bên. Ngoài chức năng đạp hỗ trợ khi cần, bàn đạp còn có thể dùng để khởi động động cơ hoặc tiếp tục di chuyển nếu xe hết nhiên liệu.

Mẫu xe có trọng lượng chỉ khoảng 45 kg, bình xăng dung tích 2,5 lít và tốc độ tối đa vào khoảng 40 km/h.

Sau hơn 60 năm, Honda P25 không còn được đánh giá ở khả năng sử dụng mà nằm ở giá trị sưu tầm. Những chiếc còn giữ được tình trạng nguyên bản với đầy đủ bàn đạp, ốp nhựa, cụm động cơ bánh sau và các chi tiết đặc trưng hiện khá hiếm trên thị trường.