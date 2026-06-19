Đây là 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 5/2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5/2026 ghi nhận đà chững lại sau giai đoạn tăng trưởng mạnh đầu năm. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên đạt 29.935 xe, giảm 6,2% so với tháng trước.

Trong đó, xe du lịch chỉ đạt 19.182 xe, giảm 10%, trong khi xe thương mại tăng nhẹ 5% lên 10.288 xe nhưng xe chuyên dụng lại lao dốc 45%. Xét theo nguồn gốc, xe lắp ráp trong nước đạt 13.080 xe và xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 16.855 xe, cùng giảm 6%, phản ánh mặt bằng tiêu dùng đang chững lại rõ rệt.

Ở nhóm doanh nghiệp ngoài VAMA, VinFast tiếp tục là điểm sáng về quy mô nhưng lại suy giảm so với tháng trước khi bàn giao 19.503 xe, giảm 21,2%. Tuy nhiên, hãng xe Việt vẫn duy trì được vị thế bán chạy nhất thị trường tháng thứ 20 liên tiếp.

Ngược lại, Hyundai Thành Công ghi nhận mức tăng nhẹ 0,4% lên 3.921 xe, cho thấy sức mua vẫn phân hóa giữa các thương hiệu.

Mặc dù thị trường ô tô Việt Nam có biến động trong tháng 5/2026 nhưng danh sách 10 ô tô bán chạy nhất lại không thay đổi nhiều. Sự xuất hiện đáng chú ý nhất là VinFast EC Van với 1.092 xe bán ra. Trong khi đó, bộ đôi Toyota Veloz Cross và Mitsubishi Xforce biến mất khỏi top 10.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 5/2026: