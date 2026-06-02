Toyota Hilux 2026 có thêm gói độ chính hãng siêu ngầu

Toyota Hilux 2026 vừa chính thức trở lại thị trường Nhật Bản với loạt nâng cấp đáng chú ý, trong đó tâm điểm là các gói phụ kiện thể thao chính hãng từ Modellista và GR Parts, mang đến diện mạo hầm hố hơn cùng những cải tiến hỗ trợ khả năng vận hành.

Dù đã được giới thiệu tại nhiều thị trường từ cuối năm 2025 và có mặt tại Việt Nam từ đầu năm nay, thế hệ thứ 9 của Hilux mới chỉ vừa ra mắt khách hàng Nhật Bản. Đáng chú ý, Toyota đồng thời tung ra hàng loạt tùy chọn cá nhân hóa ngay từ thời điểm mở bán, cho phép người dùng nâng cấp xe trực tiếp tại đại lý.

Gói phụ kiện Modellista được phát triển theo triết lý thiết kế “Sophisticated Gear”, hướng tới phong cách off-road pha chất đô thị. Xe được bổ sung các chi tiết màu đen trên nắp ca-pô, viền đèn trước và cửa thùng hàng, kết hợp cản trước/sau thiết kế lại tích hợp đèn LED.

Ngoài ra, bản nâng cấp này còn sở hữu tấm bảo vệ gầm trước và sau, nắp thùng cứng thiết kế riêng cùng bộ mâm hợp kim 18 inch hoàn thiện màu xanh olive nhám kết hợp các chi tiết phay sáng. Toyota cũng cung cấp thêm nhiều phụ kiện tùy chọn như ốp bảo vệ tay nắm cửa, kính tối màu, đèn LED nội thất hay gối đa năng có thể sử dụng như một chiếc túi xách.

Trong khi đó, gói GR Parts mang đến phong cách thể thao rõ nét hơn với lưới tản nhiệt tổ ong màu đen, chắn bùn gắn logo GR, vè che mưa khí động học và hệ thống ống xả kép bằng thép không gỉ. Đáng chú ý nhất là bộ giảm chấn hiệu năng cao Performance Damper lắp ở cả hai đầu xe, giúp hạn chế rung động thân xe và cải thiện độ ổn định khi vận hành. Toyota còn cung cấp thêm bộ Door Stabilizer nhằm tăng độ cứng thân xe, từ đó nâng cao phản hồi của hệ thống lái.

Tại Nhật Bản, Hilux 2026 chỉ được phân phối với động cơ diesel tăng áp 2.8L 4 xi-lanh, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian tiêu chuẩn. Thị trường này không có các tùy chọn động cơ xăng, hybrid nhẹ hay phiên bản thuần điện. Xe cũng chỉ được bán dưới dạng cabin kép 4 cửa.

Phiên bản tiêu chuẩn Z được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cùng kích thước 12,3 inch, ghế bọc da tổng hợp, trợ lực lái điện cùng gói an toàn Toyota Safety Sense mới nhất. Trong khi đó, bản Z Adventure nổi bật với cản trước hầm hố hơn, tấm bảo vệ gầm cỡ lớn, thanh thể thao phía sau cabin, hệ thống hỗ trợ đóng mở cửa thùng, bộ mâm sơn đen kết hợp lốp địa hình và nội thất màu Mineral riêng biệt.

Toyota Hilux 2026 có giá từ 4,98 triệu yên (khoảng 815 triệu đồng) cho phiên bản Z và lên tới 5,5 triệu yên (khoảng 900 triệu đồng) đối với bản Z Adventure. Nếu những nâng cấp mang phong cách GR Sport được đưa về Việt Nam trong tương lai, Hilux có thể trở thành đối thủ đáng gờm hơn của Ford Ranger Wildtrak trong cuộc đua ở phân khúc bán tải.