5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 5/2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5/2026 ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng trưởng mạnh đầu năm. Theo số liệu từ VAMA, tổng doanh số của các thành viên đạt 29.935 xe, giảm 6,2% so với tháng trước. Trong khi đó, VinFast bàn giao 19.503 xe, giảm 21,2% nhưng vẫn giữ vững vị trí thương hiệu bán chạy nhất thị trường tháng thứ 20 liên tiếp. Hyundai Thành Công (TC Motor) đi ngược xu hướng khi đạt doanh số 3.921 xe, tăng nhẹ 0,4% so với tháng 4.

Ở nhóm xe gầm cao, VinFast VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất thị trường với 4.770 xe giao đến khách hàng. Xếp ngay sau là VinFast VF 5 đạt 3.399 xe, trong khi VinFast VF 6 đứng thứ ba với 1.674 xe, giúp hãng xe Việt chiếm trọn ba vị trí dẫn đầu phân khúc.

Hai vị trí còn lại thuộc về Toyota Yaris Cross với 1.430 xe và Mazda CX-5 đạt 1.159 xe, tiếp tục là mẫu C-SUV bán chạy nhất của Mazda tại Việt Nam. Thành tích này cho thấy xu hướng chuyển dịch sang các mẫu SUV/crossover vẫn đang diễn ra mạnh mẽ, đồng thời phản ánh sức cạnh tranh ngày càng lớn của xe điện VinFast tại thị trường trong nước.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 5/2026: