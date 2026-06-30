Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5/2026 ghi nhận đà chững lại sau giai đoạn tăng trưởng mạnh đầu năm. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên đạt 29.935 xe, giảm 6,2% so với tháng trước.

Ở nhóm doanh nghiệp ngoài VAMA, VinFast tiếp tục là điểm sáng về quy mô nhưng lại suy giảm so với tháng trước khi bàn giao 19.503 xe, giảm 21,2%. Tuy nhiên, hãng xe Việt vẫn duy trì được vị thế bán chạy nhất thị trường tháng thứ 20 liên tiếp. Ngược lại, Hyundai Thành Công ghi nhận mức tăng nhẹ 0,4% lên 3.921 xe, cho thấy sức mua vẫn phân hóa giữa các thương hiệu.

Ở chiều ngược lại với nhóm xe bán chạy, danh sách 10 mẫu ô tô có doanh số thấp nhất tháng 5 tiếp tục ghi nhận nhiều cái tên quen thuộc. Toyota Wigo đứng cuối bảng khi chỉ bán 8 xe, theo sau là Isuzu mu-X (14 xe) và Ford Mustang Mach-E (14 xe). Toyota Camry đạt 31 xe, Hyundai Elantra 33 xe, trong khi Toyota Land Cruiser Prado và Isuzu D-Max lần lượt đạt 33 và 35 xe.

Phần còn lại của bảng xếp hạng gồm Suzuki Jimny với 35 xe, Toyota Land Cruiser bán 47 xe và Toyota Alphard đạt 32 xe. Đáng chú ý, phần lớn các mẫu xe góp mặt đều thuộc nhóm SUV cỡ lớn, MPV hạng sang hoặc xe có giá bán cao, vốn hướng đến tệp khách hàng khá hẹp. Bên cạnh đó, một số mẫu sedan và bán tải cũng tiếp tục gặp khó trong bối cảnh người tiêu dùng ưu tiên các dòng CUV/SUV phổ thông hoặc xe điện có mức giá cạnh tranh hơn.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán ít nhất tại Việt Nam tháng 5/2026: