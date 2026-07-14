Xe máy điện mới có tầm hoạt động 187 km, sạc nhanh 65 phút đạt 80%

Điểm đáng chú ý nhất trên Vida VX2 Plus 4.4 kWh là hệ thống hai bộ pin có thể tháo rời, mỗi bộ có dung lượng 2,2 kWh, nâng tổng dung lượng lên 4,4 kWh. So với phiên bản VX2 Plus 3.4 kWh trước đây có phạm vi hoạt động 146 km, mẫu xe mới tăng thêm 41 km, đạt tổng quãng đường tới 187 km mỗi lần sạc, mang tới lợi thế rõ rệt cho người thường xuyên di chuyển xa.

Bên cạnh phạm vi hoạt động được cải thiện, Vida VX2 Plus 4.4 kWh còn có tốc độ tối đa 90 km/h, cao hơn 10 km/h so với bản 3.4 kWh. Tuy nhiên, hệ truyền động vẫn được giữ nguyên với mô-tơ điện công suất cực đại 6 kW (tương đương 8,16 mã lực) và mô-men xoắn 26 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-40 km/h trong 3,1 giây và có thể vượt dốc với độ nghiêng lên tới 18 độ.

Hero cũng nâng cấp khả năng sạc trên phiên bản mới bằng bộ sạc AC công suất 1.000 W. Theo công bố của hãng, xe chỉ mất 2 giờ 28 phút để sạc từ 20% lên 80%, trong khi thời gian sạc từ 0-80% là 3 giờ 17 phút và từ 0-100% là 5 giờ 8 phút. Nếu sử dụng sạc nhanh, Vida VX2 Plus 4.4 kWh cần khoảng 65 phút để đạt 80% dung lượng pin và 2 giờ 30 phút để sạc đầy. So với bản 3.4 kWh, thời gian sạc AC được rút ngắn đáng kể, dù ở chế độ sạc nhanh, phiên bản cũ vẫn nhỉnh hơn khoảng 3 phút khi sạc từ 0-80%.

Ngoài những nâng cấp về pin và hiệu suất, Vida VX2 Plus 4.4 kWh gần như không thay đổi về thiết kế cũng như trang bị. Xe tiếp tục được cung cấp ba chế độ lái gồm Eco, Ride và Sport, đồng thời tích hợp chế độ Boost nhằm tối ưu khả năng tăng tốc khi cần thiết.

Vida VX2 Plus 4.4 kWh vẫn sử dụng màn hình TFT màu 4,3 inch hỗ trợ kết nối thông minh, cho phép người dùng khóa xe từ xa, định vị xe, theo dõi các thông số vận hành và nhận cập nhật phần mềm qua giao thức OTA. Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị hệ thống dẫn đường từng chặng, chức năng hỗ trợ lùi khi đỗ xe, hệ thống đèn LED toàn bộ, phanh đĩa phía trước và khoang chứa đồ phía trước (frunk) để cất giữ các vật dụng cá nhân nhỏ.

Tại thị trường Ấn Độ, Vida VX2 Plus 4.4 kWh được bán với mức giá 144.000 Rupee - khoảng 39 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.