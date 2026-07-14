Xiaomi chính thức hé lộ SUV PHEV đầu bảng với tầm hoạt động hơn 1.500 km

Mẫu SUV cỡ lớn đầu tiên của Xiaomi mang tên N90, đây cũng là sản phẩm mở màn cho dòng xe Sky Nomad hoàn toàn mới của hãng, đồng thời đánh dấu bước chuyển từ xe thuần điện sang công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Sky Nomad được Xiaomi định vị là dòng xe EREV chuyên phục vụ nhu cầu di chuyển đường dài và sử dụng linh hoạt cho gia đình. Động thái này cũng đưa hãng bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu đang thống trị phân khúc SUV gia đình tại Trung Quốc như Li Auto và Aito.

Theo hồ sơ đăng kiểm, Xiaomi N90 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.285 x 1.998 x 1.825 mm, chiều dài cơ sở 3.080 mm, thuộc nhóm SUV cỡ lớn trên thị trường. Ngoài bản tiêu chuẩn, hãng còn chuẩn bị phiên bản hướng đến nhu cầu cắm trại với chiều cao tăng lên 1.925 mm, tích hợp phần mui mở rộng cùng khu vực nghỉ phía trên nóc xe.

Khác với phong cách khí động học của SU7 hay YU7, Xiaomi N90 sở hữu thiết kế vuông vức, thân xe dạng hộp nhằm tối ưu không gian nội thất. Xe được trang bị cảm biến LiDAR trên nóc phục vụ hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, bậc lên xuống chỉnh điện và ngoại hình được nhiều người nhận xét gợi nhớ tới Rolls-Royce Cullinan.

Điểm nổi bật nhất của Xiaomi N90 nằm ở khoang cabin. Hai ghế trước có thể xoay 180 độ để tạo không gian đối diện với hàng ghế sau, kết hợp cùng bàn gấp trung tâm biến chiếc SUV thành phòng họp hoặc văn phòng di động. Trong khi đó, hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập phẳng hoàn toàn để tạo thành mặt sàn lớn phục vụ nghỉ ngơi.

Xe có hai cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ. Nội thất sử dụng vật liệu bọc da, màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, ghế không trọng lực ở hàng ghế thứ hai cùng màn hình giải trí treo trần có thể điều chỉnh linh hoạt. Phiên bản 7 chỗ còn được bổ sung gói phụ kiện cắm trại với lều trên nóc, hướng đến xu hướng du lịch dã ngoại đang phát triển tại Trung Quốc.

Về vận hành, N90 được phát triển trên nền tảng Kunlun do Xiaomi tự nghiên cứu và là mẫu xe đầu tiên của hãng sử dụng hệ truyền động EREV thay vì thuần điện. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L làm nhiệm vụ phát điện với hai mô-tơ điện có công suất lần lượt 282 mã lực và 134 mã lực, cho tốc độ tối đa 190 km/h.

Nguồn điện đến từ bộ pin dung lượng 76 kWh do Sunwoda và CALB cung cấp. Theo thông số công bố, xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện khoảng 363-370 km theo chuẩn WLTC, trong khi một số nguồn tại Trung Quốc cho biết phạm vi thuần điện có thể đạt 400-500 km tùy phiên bản. Khi kết hợp với động cơ phát điện, tổng quãng đường di chuyển của N90 vượt 1.500 km chỉ sau một lần tiếp nhiên liệu và sạc đầy pin.

Theo kế hoạch, Xiaomi sẽ chính thức ra mắt Sky Nomad N90 vào cuối năm 2026. Mức giá dự kiến từ khoảng 29.400 USD, thấp hơn các đối thủ như Li Auto L9 hay Aito M9, qua đó giúp mẫu SUV đầu bảng của Xiaomi tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe gia đình cỡ lớn.