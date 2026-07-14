Honda HR-V có ưu thế gì khi đối đầu với đối thủ cùng phân khúc?

Honda HR-V hiện phân phối với ba phiên bản: HR-V G, HR-V L, HR-V RS. Các phiên bản này có giá niêm yết lần lượt là: 699 triệu đồng, 750 triệu đồng, 835 triệu đồng. Đây là dòng xe thể thao đa dụng (SUV) hạng B có nhiều ưu điểm đáng chú ý.

Về ngoại thất

Honda HR-V 2026 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới với phong cách sang trọng, hiện đại và đậm chất thể thao. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm mới, mang đến khoang nội thất rộng rãi và khả năng vận hành ổn định hơn. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lục giác mạ crôm cùng hệ thống đèn LED hiện đại, tăng tính thẩm mỹ và khả năng chiếu sáng.

Cản trước thiết kế mới giúp tối ưu luồng gió làm mát động cơ. Tay nắm cửa sau đặt trên trụ C tạo dấu ấn khác biệt trong phân khúc. Mâm hợp kim 5 chấu kép thể thao cùng các vòm bánh sơn đen giúp xe thêm mạnh mẽ.

Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp báo rẽ và thiết kế tách trụ A giúp giảm điểm mù hiệu quả. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED nối liền và ống xả kép thể thao.

Về nội thất

Khoang nội thất được thiết kế hiện đại với nhiều tiện nghi cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch mang đến trải nghiệm trực quan. Vô lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số giúp tăng cảm giác lái thể thao.

Ghế da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng mang lại sự thoải mái trên mọi hành trình. Phanh tay điện tử giúp khu vực điều khiển trung tâm gọn gàng và rộng rãi hơn. Điều hòa tự động cùng cửa gió hàng ghế sau giúp làm mát nhanh và đồng đều.

Tính năng khởi động từ xa giúp làm mát cabin trước khi lên xe. Xe hỗ trợ Honda Connect, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, điều khiển bằng giọng nói và hệ thống âm thanh 6 loa.

Về động cơ và an toàn

Honda HR-V 2026 sử dụng động cơ 1.5L VTEC Turbo cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Hộp số CVT kết hợp hệ dẫn động cầu trước mang đến khả năng vận hành mượt mà và linh hoạt. Ba chế độ lái Eco, Normal và Sport đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Lẫy chuyển số sau vô lăng giúp tăng trải nghiệm lái thể thao.

Khoảng sáng gầm 181 mm cùng hệ thống treo tối ưu giúp xe vận hành êm ái và tự tin trên nhiều địa hình. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6,7 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp, phù hợp cho cả di chuyển hằng ngày và những chuyến đi dài.

HR-V 2026 được trang bị tiêu chuẩn gói an toàn Honda SENSING với nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Xe còn sở hữu 6 túi khí, cân bằng điện tử, ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, camera lùi, camera quan sát làn đường và phanh tay điện tử.

So sánh với các đối thủ

So với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Yaris Cross hay Ford Territory, Honda HR-V nổi bật nhờ thiết kế tinh tế, động cơ tăng áp mạnh mẽ, cảm giác lái tốt, trang bị an toàn toàn diện và mức giá cạnh tranh.

Nhìn chung, Honda HR-V không phải không có hạn chế, nhưng với các ưu điểm hiện có, thì HR-V vẫn là một trong những lựa chọn phù hợp cho ai đang tìm kiếm một mẫu SUV đô thị hạngB, vận hành mạnh mẽ, an toàn và giàu công nghệ.