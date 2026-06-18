Top 5 mẫu MPV bán nhiều nhất tháng 5/2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5/2026 ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng trưởng mạnh đầu năm. Theo số liệu từ VAMA, tổng doanh số của các thành viên đạt 29.935 xe, giảm 6,2% so với tháng trước. Trong khi đó, VinFast bàn giao 19.503 xe, giảm 21,2% nhưng vẫn giữ vững vị trí thương hiệu bán chạy nhất thị trường tháng thứ 20 liên tiếp. Hyundai Thành Công (TC Motor) đi ngược xu hướng khi đạt doanh số 3.921 xe, tăng nhẹ 0,4% so với tháng 4.

Ở phân khúc MPV, cuộc đua doanh số tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của các mẫu xe phục vụ kinh doanh vận tải. VinFast Limo Green dẫn đầu toàn thị trường với 5.108 xe bán ra, bỏ xa các đối thủ còn lại. Xếp sau lần lượt là VinFast VF MPV 7 với 1.711 xe, Mitsubishi Xpander đạt 1.236 xe, Toyota Veloz Cross bán được 797 xe và Toyota Innova Cross đạt 733 xe. Kết quả này cho thấy nhóm MPV vẫn duy trì sức hút lớn tại Việt Nam, đặc biệt là các mẫu xe hướng đến nhu cầu dịch vụ và gia đình.

Dù sức mua chung có phần chững lại trong tháng 5, phân khúc MPV vẫn là một trong những nhóm xe sôi động nhất thị trường. Khoảng cách doanh số lớn giữa VinFast Limo Green và phần còn lại cũng phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu nhu cầu, khi các dòng xe điện phục vụ vận tải ngày càng chiếm ưu thế, trong khi những mẫu MPV động cơ xăng truyền thống vẫn duy trì sức cạnh tranh ở nhóm khách hàng cá nhân.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 5/2026: