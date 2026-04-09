Giá Yamaha Jupiter Finn tháng 4/2026: Chênh cao đáng kể so với niêm yết

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2022, Jupiter Finn 115 hướng tới một mẫu xe số hiện đại với những trang bị tiện dụng. Hiện tại, mẫu xe này đã thay thế Jupiter FI tham gia ở phân khúc xe số tầm trung, cạnh tranh trực tiếp với Honda Future 125. Mẫu xe này nổi bật với tổng thể mạnh mẽ và lịch lãm, được lòng cả người trẻ và trung niên cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Jupiter Finn được trang bị hệ thống đèn pha halogen luôn sáng, đảm bảo khả năng chiếu sáng ổn định mà không gây lãng phí năng lượng. Thiết kế này giúp người lái an tâm khi di chuyển vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. Đồng hồ dạng 3D với đèn báo thông minh cũng được tích hợp, giúp hiển thị thông tin dễ quan sát, tiết kiệm thời gian xử lý và tăng trải nghiệm lái xe thuận tiện.

Về sức mạnh, Jupiter Finn 115 sử dụng động cơ xi lanh đơn, 2 van, 4 kỳ với công nghệ phun xăng điện tử, đạt công suất tối đa 6,6 kW tại 7.000 vòng/phút. Động cơ này không chỉ bền bỉ, vận hành mượt mà mà còn tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, chỉ 1,64 lít/100 km. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người đi làm hàng ngày hoặc di chuyển trong thành phố.

Xe còn trang bị nhiều tiện ích và công nghệ an toàn hiện đại. Hệ thống phanh kết hợp UBS giúp phanh chân đồng thời tác động cả phanh trước, tăng khả năng kiểm soát và đảm bảo an toàn trong mọi tình huống. Cốp xe rộng rãi cho phép chứa một nón bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân khác. Ngoài ra, chiều cao yên 775 mm cùng giảm xóc ống lồng trước mang lại tư thế lái thoải mái, phù hợp với đa số người sử dụng.

Theo khảo sát của chúng tôi hiện Jupiter Finn tại đại lý đang được bán với mức giá cao hơn đề xuất của hãng. Cụ thể, dưới đây là bảng giá xe máy Yamaha Jupiter Finn cập nhật đầu tháng 4/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Jupiter Finn Tiêu chuẩn 28,277,000 34,000,000 5,723,000 Jupiter Finn Cao cấp 28,768,000 34,500,000 5,732,000

Lưu ý: Mức giá bán trên đây chỉ mang tính tham khảo, các đại lý có thể có những chính sách giá riêng.