Thị trường xe máy xăng: Honda SH giảm giá mạnh, Yamaha cắt ưu đãi vì khan hàng

Bước sang đầu tháng 4, thị trường xe máy xăng ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai “ông lớn” Honda và Yamaha. Nhiều mẫu xe Honda liên tục giảm giá sâu để kích cầu sau giai đoạn trầm lắng, phía Yamaha lại có xu hướng cắt ưu đãi, thậm chí khan hàng ở một số dòng xe.

Theo khảo sát tại các đại lý ủy quyền của Honda, mặt bằng giá nhiều mẫu xe tay ga “ăn khách” đã hạ nhiệt rõ rệt so với tháng trước. Đáng chú ý, Honda Vision, mẫu xe luôn nằm trong nhóm bán chạy hiện được chào bán khoảng 37,5 triệu đồng cho bản thể thao đặc biệt, giảm hơn 1 triệu đồng so với cuối tháng 3. Mức giá này chỉ cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 300 nghìn đồng.

Một nhân viên một HEAD Honda tại Hà Nội cho biết, sức mua sau Tết chưa phục hồi mạnh khiến các đại lý buộc phải điều chỉnh giá bán để kích cầu. “Vision thời điểm này dễ tiếp cận hơn, khách mua xe không còn phải trả chênh cao như trước”, người này nói.

Ở phân khúc cao hơn, dòng SH cũng ghi nhận mức giảm giá mạnh. Cụ thể, Honda SH 125 hiện phổ biến quanh mốc 90 triệu đồng, giảm khoảng 5 triệu đồng so với tháng trước. Trong khi đó, SH 160 đang được bán với giá khoảng 111,9 triệu đồng, thấp hơn từ 6-7 triệu đồng.

Dù giảm giá, nguồn cung một số phiên bản lại không dồi dào. Theo đại lý, bản SH 160 màu trắng đang rơi vào tình trạng khan hàng, khách đặt mua phải chờ từ 2-3 tuần mới có xe. Điều này cho thấy nhu cầu với các phiên bản “hot” vẫn ở mức cao.

Trái ngược với Honda, hệ thống đại lý của Yamaha Motor lại ghi nhận xu hướng thắt chặt ưu đãi, giá tăng trở lại. Một số mẫu xe tay ga như Yamaha Grande đã quay trở về mức giá niêm yết 46,24-52,04 triệu đồng tùy phiên bản, sau khi bị cắt chương trình hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng từng áp dụng trong tháng 3.

Nhân viên một đại lý Yamaha tại Long Biên cho biết nguyên nhân chính là do nguồn cung không còn dồi dào. “Thời điểm này xe về nhỏ giọt, đặc biệt là các dòng bán chạy nên đại lý không còn áp lực phải giảm giá sâu để đẩy hàng”, người này chia sẻ.

Ở phân khúc xa tay ga cao cấp, các mẫu tay ga nhà Vespa như Vespa Primvera Sean WotherSpoon 125; GTV 300; Vespa Sprint Carbon... đều được chính hãng ưu đãi tiền mặt từ 2-5 triệu đồng tùy mẫu xe.

Từ đầu tháng 4, Piaggio Liberty tại Việt Nam cũng giảm giá nhẹ kèm quà tặng có giá trị ltừ 3,5-8,8 triệu đồng tùy phiên bản và đại lý.

Diễn biến trái chiều giữa các hãng cho thấy thị trường xe máy xăng đang trong giai đoạn điều chỉnh sau cao điểm mua sắm đầu năm.