Ford Territory được người dùng đánh giá ra sao sau thời gian sử dụng

Trước khi quyết định đến với Ford Territory, bạn Nguyễn Hùng đã nghiên cứu cẩn thận nhu cầu của bản thân cũng như các dòng xe trên thị trường. Thế nhưng, mọi chuyện chỉ bắt đầu từ một cái nhìn thoáng qua trên phố. Territory là một mẫu xe đặc biệt với Ford Việt Nam. Không như Ranger và Everest nằm ở trụ cột Tough (cứng cỏi) trong danh mục sản phẩm của hãng xe Mỹ, mẫu C-SUV này là sản phẩm đầu tiên thuộc hệ Smart (thông minh).

Do đó, thiết kế của Ford Territory không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những “người anh” nhưng vẫn có nét riêng, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ. Với định hướng marketing đúng đắn và cán cân giá bán/trang bị tốt, Territory nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dùng Việt, kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2022. Ford Territory liên tục có chỗ đứng vững chắc trong phân khúc C-SUV.

Mới đây, hội những người sở hữu xe Ford Territory đã tổ chức buổi giao lưu cà phê để kết nối thành viên. Cũng trong sự kiện này, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ bạn Nguyễn Đình Hùng (40 tuổi, kinh doanh tự do đến từ Hưng Yên), hiện đang sử dụng một chiếc Territory thuộc bản Titanium.

Và dưới đây sẽ là một số chia sẻ của bạn Hùng, về chiếc xe đang có doanh số tích cực của thương hiệu Mỹ. Bạn Hùng đang thành viên của hội nhóm người dùng xe Ford Territory.

- Chào Hùng Tại sao bạn lại chọn Ford Territory làm người bạn đồng hành, trong khi phân khúc SUV cỡ C đang có nhiều cái tên khác?

Ford Territory không phải là chiếc xe đầu tiên của mình, mà là chiếc thứ 2. Trước đó, mình thường sử dụng các dòng sedan. Tuy nhiên, do tính chất của công việc nên mình cần di chuyển xa mỗi ngày, cung đường đi làm hàng ngày cũng có nhiều xe tải và xe container. Nên nhu cầu của mình thay đổi, cần một chiếc SUV để an toàn và thoải mái hơn.

Đó là khoảng thời gian trước Tết, mình vô tình thấy một chiếc Ford Territory lăn bánh trên đường. Lúc đó, chiếc xe này cũng khá hiếm do mới ra mắt vào cuối năm 2022 nên những ấn tượng ban đầu của Territory để lại cho mình khá mạnh.

“Ồ một chiếc Ford mới mà đẹp, rộng rãi, nhìn rất bệ vệ” – là những cảm nhận ban đầu của bạn Hùng với Ford Territory. Sau đó, mình có về nghiên cứu dòng xe này, xem tất cả các thông tin rồi các kênh review trước khi đi đến quyết định. Thế là mình đến cọc xe luôn và lấy liên sau Tết, coi như đó là chiếc xe đầu tiên khai trương của showroom đó trong năm mới luôn. Và đến nay, Ford Territory đã đồng hành cùng mình và gia đình gần 30.000 km.

- Hùng đã sử dụng Ford Territory được hơn 1 năm nhưng đi gần 30.000 km, đây cũng không phải là con số nhỏ. Chắc hẳn bạn cũng đã có nhiều kỷ niệm du lịch đáng nhớ cùng chiếc xe này?

Ford Territory đáp ứng được yếu tố đó khi sử dụng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Ngoài việc di chuyển theo nhu cầu công việc, mình và các anh em thuộc hội nhóm cũng thường xuyên tổ chức các buổi offline, quy mô lớn có, nhỏ cũng có. Nhiều khi chỉ là anh em café cuối tuần, nhưng hứng lên là đi Vũng Tàu chơi luôn.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất với mình chính là hôm nhận xe tại đại lý, cầm trong tay bó hoa, mình bất chợt quay ra nói với vợ: “Hay là đi Đà Lạt chơi đi, test thử xe mới luôn”. Thế là ngay lập tức, vợ chồng mình về soạn đồ đi luôn, đi hẳn 1 tuần luôn. Thực ra cũng hơi liều vì đó giờ mình chỉ đi sedan thôi. Đó là lần đầu tiên mình đi một mẫu SUV và cũng là lần đầu tiên mình tự lái xe đi Đà Lạt. Chưa quen xe, cũng không quen đường nhưng cứ đi rồi quen, có gì đâu.

- Hùng có thể chia sẻ những ưu/nhược điểm của Ford Territory, những điểm bạn hài lòng hoặc không hài lòng ở mẫu xe này được không?

Xe trang bị đầy đủ các tính năng an toàn ADAS.

Về ưu điểm đi. Cá nhân mình thích xe mạnh, bốc nhưng phải mượt mà trong những cú đạp ga. Ford Territory đáp ứng được yếu tố đó khi sử dụng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, không bị giật thốc như những chiếc xe sử dụng hộp số thông thường.

Mình chạy mình sướng nhưng vợ mình ngồi trong xe không bị mệt mỏi, vẫn thoải mái và đó là điểm mình rất ưng ý ở khả năng vận hành của Territory. Ford Territory được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L Ecoboost tăng áp, cho công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 248 Nm.

Tiếp đến, không gian bên trong của xe rất rộng nên ngồi trong xe rất thoải mái. Mình có gắn thêm 2 cái ghế nhỏ để nối thành cái giường ở phía sau, vợ mình mệt thì có thể nằm nghỉ. Chưa kể, khoang chứa hành lý của Territory cũng rất rộng rãi, không cần phải mở rộng vẫn để được đầy đủ đồ đạc của gia đình mình.

Có điểm mình chưa hẳn hài lòng lắm, đó là về hệ thống treo của Ford Territory. Đi phố thì rất êm ái nhưng đi đường trường thì hơi có sự lắc lư một chút, đây cũng là yếu tố đánh đổi thôi vì dù sao Ford tạo ra chiếc xe này cũng hướng tới mục đích sử dụng trong đô thị là chính. Nếu được, mình sẽ nâng cấp bộ phuộc của chiếc Territory cứng hơn một chút xíu, để đảm bảo được sự êm ái khi sử dụng trong phố và gia tăng sự ổn định khi đi đường trường.

- Phiên bản Titanium mà Hùng đang sử dụng cũng có khá đầy đủ trang bị tiện nghi và an toàn, bạn đánh giá thế nào về những “option” này?

Hàng ghế sau thoải mái cho hai người lớn và một trẻ em.

Mình đánh giá cao hệ thống an toàn chủ động (ADAS) của xe. Trong hơn 1 năm sử dụng, công nghệ này đã giúp mình khoảng 5-6 lần, tránh khỏi những rủi ro rất lớn. Ví dụ như có một lần mình đi làm, trên đường có một gờ khá cao.

Giữa trưa đi hơi bị lóa nên khi qua gờ, mình mới thấy phía trước có xe đang dừng đèn đỏ, tự nhiên xe phanh kịch một phát, chỉ cách xe phía trước khoảng 2-3 m. Lúc đó, mình có chủ động nhả chân ga ra rồi nhưng may là xe có trang bị ADAS, nếu không đã xảy ra va chạm rồi. Và các tính năng tiện nghi, mình thấy được chiều chuộng khi xe sở hữu khá đầy đủ “option”, dù chỉ là bản giữa.

Mỗi hành trình cùng chiếc xe Territory Hùng có cảm nhận và ấn tượng gì?

Nội thất rộng rãi là một điểm cộng lớn cho dòng xe Territory.

Mình thấy đây là những hành trình được đi cùng gia đình thật là tuyệt vời. Với mình, Việt Nam còn rất nhiều nơi đẹp để đi. Và còn gì tuyệt vời hơn việc mình được đi khám phá cảnh đẹp của đất nước với dòng xe mà mình yêu thích.

Bên cạnh đó, hành trình này cũng đem lại cho mình cơ hội gặp gỡ những người bạn mới, những anh chị, biết được thêm nhiều góc nhìn về xe, cũng như được chia sẻ thêm về kỹ năng lái xe an toàn. Ngoài ra, sau những ngày lao động mệt mỏi, những hành trình du lịch bên gia đình giúp mình sạc năng lượng sẵn sàng cho những khó khăn khác.