Ford Territory áp dụng chính sách giảm giá riêng theo từng đại lý

Trong tháng 3/2026, Ford Territory nhận được ưu đãi chủ yếu là quà tặng phụ kiện từ đại lý, bao gồm ví da, gối tựa đầu, gối thơm, phiếu nhiên liệu. Một số nguồn tin cho biết có chương trình ưu đãi tiền mặt khoảng 30-40 triệu đồng cùng phụ kiện đi kèm tùy đại lý.

Ford Territory thế hệ mới nhanh chóng có được sự đánh giá cao từ khách hàng Việt về cả thiết kế và trang bị. Sự thành công này đến từ thiết kế hiện đại, công nghệ kết nối thông minh, khả năng vận hành linh hoạt và không gian tiện nghi vượt trội.

Ford Territory phiên bản Titanium X cao cấp nhất.

Phiên bản Territory Mới tiếp tục kế thừa và nâng cấp những ưu điểm nổi bật đó. Phần đầu xe được thiết kế mới đầy ấn tượng bao gồm cụm đèn trước LED toàn phần, mâm hợp kim cùng màu sơn độc đáo Xanh khói.

Xe được trang bị nhiều cải tiến về công nghệ an toàn, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, khả năng kết nối thông minh với FordPass™, cùng thiết kế ngoại thất năng động và nội thất hiện đại. Với những đổi mới này, Territory Mới hướng đến nhóm khách hàng trẻ, các gia đình năng động và những ai đang tìm kiếm trải nghiệm lái an toàn, tiện nghi nhưng vẫn thể hiện cá tính.

Cùng với mẫu xe điện đầu tiên phân phối chính hãng Ford Mustang Mach-E, Territory đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 30 năm của hãng xe Mỹ Ford có mặt tại Việt Nam. Phiên bản facelift giữ nguyên về kích thước so với trước. Thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.685 x 1.935 x 1.706 (mm). Chiều dài cơ sở cũng ở mức 2.726 mm và khoảng sáng gầm 190 mm.

Thay đổi lớn trong thiết kế xe đến từ phần đầu xe với lưới tản nhiệt mở rộng sang hai bên với họa tiết lưới tổ ong. Đi kèm cụm đèn pha LED projector thiết kế mới với dải đèn LED ban ngày tạo hình L-Shaped hiện đại hơn. Mâm hợp kim được thiết kế mới, cùng với tùy chọn màu sơn Xanh khói (Vapor Blue) độc đáo.

Nội thất xe tiếp tục sở hữu giao diện điều khiển hiện đại với màn hình kỹ thuật số kép 12,3 inch, với một màn hình sau vô lăng liền mạch với màn hình thông tin giải trí trung tâm. Khoang cabin hiện đại hơn với tông màu mới đậm chất thể thao. Chi tiết cần số núm xoay vẫn được giữ lại trong khi bổ sung các chi tiết nhựa mềm với màu sơn đen bóng.

Các ghế ngồi bọc da với các điểm nhấn màu cam mới, đi kèm với dàn âm thanh 8 loa với hệ thống Arkamys 3D Audio, cửa sổ trời panorama và cửa gió cho hàng ghế sau. Khoang hành lý tiêu chuẩn rộng rãi với dung tích 448 lit và có thể mở rộng lên 1.422 lít khi gập hàng ghế sau.

Ở bản nâng cấp xe được trang bị gương chiếu hậu trong xe tích hợp tính năng truyền hình ảnh trực tiếp thông qua camera 2 megapixel ngay phía sau xe. Độ sáng màn hình có thể điều chỉnh thông minh qua chức năng dải tương phản động (HDR), giúp cải thiện khả năng quan sát ban đêm.

Ngoài ra, lần đầu tiên Territory được trang bị FordPass, nền tảng kết nối thông minh giúp chủ xe có thể điều khiển từ xa các tính năng như khóa/mở xe từ xa, lên lịch khởi động xe tự làm ấm hoặc mát khoang lái, kiểm tra mức nhiên liệu và nhận thông báo tình trang xe thông qua qua điện thoại thông minh.

Tại Việt Nam, Territory tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy đặt ở Hải Dương. Xe được trang bị khối động cơ xăng Ecoboost, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép dạng ướt.

Xe cũng được trang bị những tính năng an toàn ADAS hiện đại như Kiểm soát hành trình thích ứng, Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp, Cảnh báo điểm mù và Cảnh báo xe cắt ngang, Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường, Hệ thống kiểm soát áp suất lốp, 6 túi khí, Camera toàn cảnh, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau…

Territory mới sẽ được phân phối chính hãng và tiếp tục được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào tới trước. Trong tháng này xe có các ưu đãi như sau: đại lý sẽ tặng phụ kiện, phiếu nhiên liệu, quà tặng thương hiệu. Tiếp theo là ưu đãi tiền mặt và có thể giảm giá tiền mặt từ 30-40 triệu đồng tại một số nơi. Ngoài ra, còn gói hỗ trợ tài chính trả góp lên tới 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa 7 năm.

Bảng giá bán niêm yết từng phiên bản Ford Territory nâng cấp như sau: