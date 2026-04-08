Ford Territory Titanium X 1.5 AT đời 2023 - 2024 giá hời trên chợ mạng

Ford Territory đang là một trong những mẫu SUV/CUV cỡ C có sức hút khá tốt trên thị trường xe cũ, nhất là các phiên bản Titanium và Titanium X. Trên chợ xe đã qua sử dụng, mẫu xe này xuất hiện với mật độ khá dày, trải đều từ xe đi vài chục nghìn km cho tới các xe còn khá mới.

Một số tin rao bán Ford Territory cũ.

Nếu nhìn vào mặt bằng tin rao hiện nay, giá Ford Territory cũ đang dao động tương đối rộng tùy theo đời xe, phiên bản và số km đã sử dụng. Trong đó, các bản Titanium X thường có giá cao hơn do sở hữu gói trang bị hấp dẫn hơn, ngoại hình bắt mắt hơn và cũng dễ thu hút người mua hơn trên thị trường xe cũ.

Riêng với những tin rao trong khảo sát, có thể thấy mặt bằng giá của Ford Territory Titanium X đang được kéo lên khá rõ. Cụ thể, một chiếc đời 2023 đã đi khoảng 52.000 km đang được chào bán ở mức 770 triệu đồng. Một chiếc đời 2024 đi khoảng 24.000 km được rao ở mức 789 triệu đồng. Trong khi đó, một chiếc đời 2025 dù đã đi khoảng 31.000 km vẫn được chào tới 868 triệu đồng.

Điều đáng nói là chênh lệch giữa các đời xe không quá lớn nếu so về thực tế sử dụng. Xe 2023 đã chạy hơn 5 vạn km nhưng vẫn đứng ở ngưỡng 770 triệu đồng, trong khi xe 2024 chạy ít hơn khá nhiều chỉ cao hơn khoảng chưa tới 20 triệu đồng. Kiểu chênh giá như vậy khiến nhiều người mua sẽ có xu hướng cố thêm tiền để lấy đời mới hơn, Odo đẹp hơn và dễ yên tâm hơn khi sử dụng lâu dài.

Ảnh thực tế một chiếc Ford Territory cũ.

Ở chiều ngược lại, chiếc Territory Titanium X đời 2025 được chào 868 triệu đồng lại cho thấy một thực tế khác: Xe cũ nhưng chưa chắc đã rẻ. Mức giá này rất gần vùng mà nhiều người bắt đầu cân nhắc sang xe mới hoặc xe lướt chính hãng. Với nhóm khách mua xe cũ để tối ưu chi phí, những chiếc được rao ở ngưỡng như vậy sẽ khó hấp dẫn nếu không thực sự đẹp xe, đầy đủ lịch sử bảo dưỡng và có nhiều đồ chơi.

Ford Territory cũ giữ giá tương đối ổn một phần nhờ xe có thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng và cảm giác “nhiều công nghệ” trong tầm tiền. Đây là mẫu xe thường được người dùng gia đình trẻ hoặc người chuyển từ sedan lên SUV để ý tới. Thành ra, dù xe đã qua sử dụng, Territory vẫn dễ hút người xem hơn nhiều mẫu xe cùng phân khúc nếu xét riêng ở khía cạnh hình thức và trải nghiệm tiện nghi.

Tuy nhiên, mua Ford Territory cũ không nên chỉ nhìn vào đời xe hay giá bán. Điều quan trọng hơn là số km thực tế, tình trạng thân vỏ, nội thất, hệ thống điện tử và lịch sử bảo dưỡng. Một chiếc đời 2023 giá 770 triệu đồng có thể là lựa chọn hợp lý nếu xe còn “zin”, bảo dưỡng đều và không từng va chạm nặng. Ngược lại, một chiếc đời 2024 hay 2025 dù mới hơn nhưng nếu đã bị sử dụng thiếu kỹ, xuống nội thất hoặc có dấu hiệu sửa chữa thì mức giá cao hơn chưa chắc xứng đáng.

Nhìn tổng thể, nếu đang tìm mua Ford Territory cũ, nhóm xe đời 2023 - 2024 sẽ là vùng dễ cân nhắc nhất. Đây là khoảng đời xe có mức khấu hao bắt đầu rõ hơn, nhưng vẫn đủ mới để giữ được cảm giác sử dụng hiện đại. Trong khi đó, xe đời 2025 nếu bị rao quá sát xe mới thì cần suy nghĩ kỹ, bởi số tiền tiết kiệm được có thể không đủ hấp dẫn để đánh đổi việc mua một chiếc xe đã qua tay người khác.