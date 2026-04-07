Giá tham khảo Vinfast VF 7 cũ các phiên bản Eco và Plus

VinFast VF 7 cũ trên chợ xe cũ đang có đủ các phiên bản Eco và Plus. Trong đó, bản VF 7 Eco đời 2025 đang xuất hiện quanh ngưỡng 690 triệu đồng, trong khi VF 7 Plus đời 2025 ở khoảng 789 triệu đồng và bản Plus AWD cao hơn một chút - khoảng 795 triệu đồng.

Một số tin rao bán xe Vinfast VF 7.

Nếu so với giá niêm yết xe mới đang được VinFast công bố trên website, mức chênh lệch của xe cũ khá hời. Hiện VF 7 Eco được hãng niêm yết ở mức 789 triệu đồng, VF 7 Plus là 889 triệu đồng và bản Plus trần kính toàn cảnh lên tới 909 triệu đồng. Như vậy, một chiếc VF 7 Eco cũ giá quanh 690 triệu đồng đang rẻ hơn xe mới gần 100 triệu đồng, còn VF 7 Plus cũ quanh 789 triệu đồng cũng thấp hơn đáng kể so với giá mua mới.

Điểm đáng chú ý là biên độ mất giá giữa hai bản không giống nhau. VF 7 Eco đang có mặt bằng giá “mềm” hơn và dễ tiếp cận hơn rõ rệt, phù hợp với nhóm người dùng cần một mẫu C-SUV điện thiết kế đẹp, không gian rộng nhưng ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu.

Trong khi đó, VF 7 Plus và Plus AWD vẫn giữ giá tốt hơn, phần nào phản ánh tâm lý chuộng bản cao của người mua xe điện tại Việt Nam. Bản Plus không chỉ nhỉnh hơn về trang bị mà còn có sức hút cao hơn trên thị trường sang tay, nên dù xe cũ vẫn khó xuống giá sâu như bản Eco.

Ảnh thực tế một chiếc Vinfast VF 7 đang được rao bán.

Từ các tin đăng trong khảo sát có thể thấy đa số xe VF 7 cũ đang rao bán đều là đời 2025, số Odo khá thấp, chỉ khoảng 9.000 - 13.000Km. Chi tiết quan trọng này cho thấy nguồn cung hiện chủ yếu đến từ nhóm xe còn rất mới, chưa khai thác nhiều. Với xe điện, đây là lợi thế không hề nhỏ, vì người mua thường quan tâm đến mức độ hao hụt pin, lịch sử sạc và tần suất sử dụng thực tế.

Ở góc nhìn thị trường, bản Eco giá dưới 700 triệu đồng khiến mẫu xe này bắt đầu đấu trực tiếp với không ít CUV chạy xăng đã qua sử dụng, thậm chí cả một số mẫu xe mới ở phân khúc thấp hơn. Trong khi đó, bản Plus quanh 780 - 800 triệu đồng lại mở ra lựa chọn cho nhóm khách hàng muốn lên xe điện nhưng vẫn kỳ vọng ngoại hình hiện đại, công nghệ nhiều và cảm giác “đời xe mới” hơn hẳn so với xe xăng cùng tầm tiền.

Dẫu vậy, giá đẹp chưa phải yếu tố duy nhất để xuống tiền. Với VF 7 cũ, người mua nên kiểm tra kỹ tình trạng pin, lịch sử bảo dưỡng, các lần cập nhật phần mềm, tình trạng sạc nhanh thường xuyên hay không, cùng các trang bị điện tử trong cabin. Nếu mua đúng xe, VF 7 cũ đang là một trong những mẫu SUV điện có tỷ lệ giá/đời xe khá hấp dẫn trên thị trường hiện nay.