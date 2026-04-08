Xe Nhật “lành” còn là chân lý, hay chỉ là lợi thế đang phai nhạt?

Trong suốt một thời gian dài, thị trường ô tô Việt Nam vận hành dựa trên một niềm tin gần như bất biến, xe Nhật đồng nghĩa với sự bền bỉ. Những cái tên như Toyota Vios hay Mitsubishi Xpander là biểu tượng của triết lý “ăn chắc mặc bền”, thứ từng giúp người dùng yên tâm xuống tiền mà không cần đắn đo quá nhiều.

Thế nhưng bước sang năm 2026, khi thị trường trở nên chật chội hơn với sự vươn lên của xe Hàn, sự xuất hiện ồ ạt của xe Trung và làn sóng xe điện, “chân lý” ấy không còn giữ được vị thế tuyệt đối. Xe Nhật vẫn tốt, nhưng không còn là lựa chọn mặc định.

Khi lợi thế không còn đủ tạo khoảng cách

Dữ liệu từ VAMA và TC Motor cho thấy một thực tế rõ ràng, xe Nhật vẫn dẫn đầu ở nhiều phân khúc, nhưng không còn khả năng tạo ra khoảng cách áp đảo như trước. Khi cạnh tranh gia tăng, sức bán cũng trở nên kém ổn định hơn theo từng giai đoạn.

Ở phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios tiếp tục đứng đầu với 1.733 xe sau hai tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, riêng tháng 2 chỉ đạt 615 xe (thời điểm Tết Nguyên đán), giảm 45% so với tháng trước, mức giảm phản ánh rõ ảnh hưởng của thị trường hơn là biến động riêng lẻ của sản phẩm.

Các đối thủ phía sau cũng ghi nhận xu hướng giảm tốc tương tự. Honda City đạt 1.283 xe lũy kế, giảm 44,5% trong tháng 2. Hyundai Accent thậm chí còn biến động mạnh hơn khi chỉ đạt 273 xe, giảm tới 59,1%, kéo tổng doanh số xuống 942 xe sau hai tháng.

Điểm đáng chú ý là không còn mẫu xe nào duy trì được nhịp tăng trưởng ổn định. Ngay cả những cái tên từng đóng vai trò “trụ cột doanh số” như Vios hay Accent cũng đang dao động mạnh theo tháng, thay vì giữ được quỹ đạo tăng trưởng đều như giai đoạn trước.

Sang phân khúc MPV, cục diện cạnh tranh còn biến động mạnh hơn. Mitsubishi Xpander vẫn dẫn đầu lũy kế với 2.468 xe, nhưng riêng tháng 2 chỉ đạt 530 xe, giảm tới 72,6%, mức sụt giảm sâu nhất trong nhóm xe xăng, cho thấy sự phụ thuộc lớn vào chu kỳ mua sắm.

Sức ép từ Toyota Veloz Cross và Hyundai Stargazer đã hiện hữu rõ ràng. Thị phần không còn là câu chuyện của một kẻ thống trị, mà là cuộc giằng co giữa nhiều lựa chọn có chất lượng tiệm cận.

Ngay cả ở khía cạnh chi phí vận hành, vốn là “pháo đài” của xe Nhật, lợi thế cũng bắt đầu bị bào mòn. Xpander vẫn duy trì mức tiêu hao thực tế khoảng 6,8-7,1L/100 km, nhưng khi các đối thủ đạt mức tương đương, ưu thế này không còn đủ để tạo ra khác biệt mang tính quyết định.

Xe Hàn không còn đi sau, mà đang định nghĩa lại tiêu chuẩn

Nếu như trước đây, xe Hàn thường được nhìn nhận như lựa chọn “giá rẻ nhiều option”, thì hiện tại, cách tiếp cận đã thay đổi hoàn toàn. Những mẫu xe như Hyundai Accent không còn cạnh tranh bằng giá thấp, mà bằng trải nghiệm tổng thể.

Thiết kế trẻ trung hơn, không gian rộng rãi hơn, trang bị dày đặc hơn, từ màn hình lớn đến hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), tất cả tạo ra một giá trị sử dụng mà người dùng có thể cảm nhận ngay lập tức, thay vì phải chờ đợi sau nhiều năm vận hành.

Quan trọng hơn, khoảng cách về độ bền, vốn là “lằn ranh sinh tử” giữa xe Nhật và xe Hàn đã được thu hẹp đáng kể. Khi yếu tố “ít hỏng vặt” không còn là độc quyền, cán cân so sánh lập tức nghiêng về phía những mẫu xe mang lại nhiều trải nghiệm hơn.

Giữ giá: Lợi thế còn lại, nhưng không còn tuyệt đối

Không thể phủ nhận, xe Nhật vẫn giữ ưu thế rõ rệt ở thị trường xe cũ. Khoảng cách này đủ để tạo khác biệt, đặc biệt với nhóm khách hàng chạy dịch vụ hoặc đặt nặng bài toán tài chính dài hạn. Tuy nhiên, với người dùng cá nhân, nhất là nhóm trẻ, mức chênh lệch đó không còn mang tính quyết định.

Bởi lẽ, khi trải nghiệm sử dụng hàng ngày trở thành ưu tiên, lợi ích tài chính sau 3-5 năm không còn là yếu tố duy nhất chi phối hành vi mua xe.

Áp lực mới đến từ những cuộc chơi hoàn toàn khác

Sự cạnh tranh không dừng lại ở xe Hàn. Thị trường 2026 chứng kiến sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các mẫu xe điện.

Những sản phẩm này không tham gia cuộc đua “bền hay không bền”, mà mở ra một hệ quy chiếu mới, chi phí vận hành thấp, công nghệ cao và trải nghiệm vận hành khác biệt.

Đây chính là yếu tố khiến khái niệm “xe lành”, vốn dựa trên động cơ đốt trong bắt đầu mất đi tính bao quát. Khi nền tảng công nghệ thay đổi, tiêu chí đánh giá cũng buộc phải thay đổi theo.

Khi người mua thay đổi, thị trường buộc phải thay đổi

Sự dịch chuyển lớn nhất không nằm ở sản phẩm, mà ở tư duy người tiêu dùng. Khảo sát thị trường năm 2026 cho thấy phần lớn khách hàng trẻ không còn đặt câu hỏi “xe có bền không” như trước.

Thay vào đó, họ quan tâm nhiều hơn đến việc chiếc xe mang lại trải nghiệm gì, có đáng với số tiền bỏ ra hay không, và có phù hợp với phong cách sống của mình hay không.

Trong bối cảnh đó, xe Nhật vẫn trả lời rất tốt những tiêu chí truyền thống. Nhưng thị trường hiện tại đòi hỏi nhiều hơn thế.

Chân lý không biến mất, nhưng đã đổi vai

Gọi “xe Nhật lành” là một chân lý không sai. Nhưng đó là chân lý của một giai đoạn mà thị trường còn ít lựa chọn và tiêu chí đánh giá còn đơn giản.

Năm 2026, xe Nhật vẫn giữ được những giá trị cốt lõi, bền bỉ, tiết kiệm, giữ giá. Song những giá trị ấy giờ đây chỉ còn là một phần trong bức tranh lớn hơn, nơi công nghệ, trải nghiệm và cảm xúc ngày càng chiếm vai trò quan trọng.

Nói cách khác, xe Nhật chưa bao giờ “hết lành”. Chỉ là trong một thị trường mới, “lành” không còn đủ để trở thành câu trả lời duy nhất.