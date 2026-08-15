Ford Bronco động cơ điện có gì để khách hàng Việt mong chờ

Thị trường SUV tại Việt Nam đang ngày càng mở rộng với nhiều lựa chọn phục vụ các nhu cầu sử dụng khác nhau. Bên cạnh những mẫu xe thiên về đô thị và gia đình, nhóm SUV mang phong cách việt dã, hướng tới khả năng vận hành địa hình cũng nhận được sự quan tâm từ một bộ phận người dùng.

Ford Bronco là một trong những cái tên được nhiều người yêu xe tại Việt Nam mong chờ, nhưng hiện chưa được Ford phân phối chính hãng trong nước. Việc mẫu xe được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam từ đầu năm 2026 đã thu hút sự chú ý và làm gia tăng kỳ vọng về khả năng Bronco xuất hiện tại thị trường trong nước.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng lần lướt là: 5.025 x 1.960 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm.

Tuy nhiên, mẫu Bronco trong hồ sơ bảo hộ nói trên không phải phiên bản Bronco hay Bronco Sport đang bán tại Mỹ. Đây là Bronco New Energy, mẫu SUV được liên doanh JMC-Ford phát triển và giới thiệu tại Trung Quốc năm 2025.

Khác với Ford Bronco tại Mỹ sở hữu kết cấu khung gầm rời body-on-frame, Bronco New Energy được phát triển trên nền tảng khung gầm liền khối unibody. Mẫu xe có nguồn gốc phát triển liên quan đến Ford Territory, dòng SUV đang được phân phối tại Việt Nam.

Bronco New Energy, mẫu SUV được liên doanh JMC-Ford phát triển và giới thiệu tại Trung Quốc năm 2025.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng lần lướt là: 5.025 x 1.960 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm. Thông số này giúp mẫu xe có kích thước lớn hơn đáng kể Bronco Sport tại Mỹ, đồng thời chiều dài cơ sở còn nhỉnh hơn Ford Everest đang được phân phối tại Việt Nam.

Ngoại hình xe vẫn giữ phong cách vuông vức đặc trưng của dòng SUV địa hình với phần thân cao, các chi tiết ốp bên ngoài và cụm đèn định vị hình tròn tạo nên diện mạo dễ liên tưởng tới những phiên bản Bronco khác. Ở phía sau, xe có cửa cốp mở ngang và bánh dự phòng gắn bên ngoài, những chi tiết thường thấy trên các mẫu SUV được thiết kế theo hướng phục vụ khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình.

Bronco New Energy được phát triển trên nền tảng khung gầm liền khối unibody.

Khoang cabin của xe được thiết kế theo hướng số hóa. Xe sở hữu nền tảng chip Qualcomm Snapdragon 8255, kết hợp màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2,5K. Hệ thống hiển thị kính lái AR-HUD có kích thước hiển thị tương đương 70 inch. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh 21 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và tủ lạnh dung tích 7,5 lít.

Những trang bị này cho thấy Bronco New Energy được định hướng không chỉ cho khả năng vận hành mà còn đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và di chuyển đường dài. Tại Trung Quốc, xe được trang bị hai tùy chọn hệ truyền động là: thuần điện và điện mở rộng phạm vi EREV.

Khoang cabin của xe được thiết kế theo hướng số hóa. Xe sở hữu nền tảng chip Qualcomm Snapdragon 8255.

Bản thuần điện được trang bị hai mô-tơ điện cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống đạt công suất tối đa 445 mã lực, lấy năng lượng từ bộ pin LFP Blade dung lượng 105,4 kWh do liên doanh FinDreams thuộc BYD phát triển. Phạm vi hoạt động được công bố ở mức khoảng 650 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Trong khi đó, bản EREV sở hữu bộ pin 43,7 kWh kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L. Động cơ này đóng vai trò máy phát điện và không truyền lực trực tiếp tới bánh xe. Tổng công suất của hệ thống đạt 416 mã lực, trong khi phạm vi hoạt động tổng hợp lên tới 1.220 km.

Ford Bronco là một trong những cái tên được nhiều người yêu xe tại Việt Nam mong chờ.

Trong bối cảnh hãng xe Mỹ từng bước tiếp cận mảng xe xanh tại Việt Nam, biến thể EREV được nhận định là giải pháp tối ưu nhờ quãng đường di chuyển dài và không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng trạm sạc công cộng. Xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với cảm biến LiDAR cùng hơn 30 cảm biến và camera. Hệ thống sử dụng chip Nvidia Orin-X để xử lý dữ liệu và hỗ trợ các tính năng lái nâng cao.

Hiện Ford chưa công bố kế hoạch chính thức về việc phân phối Bronco New Energy tại Việt Nam. Vì vậy, kỳ vọng mẫu SUV này sớm có mặt trong nước vẫn chỉ dừng ở khả năng, trong khi người dùng sẽ cần chờ thông tin chính thức từ Ford để xác định kế hoạch cụ thể.