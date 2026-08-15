Chủ xe máy tá hỏa khi bị phạt nguội cả chục triệu đồng sau khi tra VNeTraffic

Từ đầu năm 2026, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera AI, đồng thời tiếp nhận nguồn tin phản ánh của người dân để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông và trật tự đô thị. Việc tăng cường giám sát, cùng với mức xử phạt được nâng lên theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường giao thông an toàn, thông thoáng và trật tự hơn.

Dẫu vậy, thời gian gần đây, tình trạng vi phạm có dấu hiệu tái diễn tại một số nơi. Khi không có lực lượng CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ tại các nút giao, một bộ phận người dân vẫn vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, điều khiển xe trên vỉa hè...

Tuy nhiên, việc không có lực lượng chức năng tại hiện trường không đồng nghĩa với việc người vi phạm không bị xử lý. Gần đây, trên một số hội nhóm mạng xã hội, nhiều chủ xe máy chia sẻ việc bất ngờ phát hiện các lỗi vi phạm sau khi tra cứu trên ứng dụng VNeTraffic. Mức phạt có thể lên tới hàng triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng nếu một người bị ghi nhận vi phạm nhiều lần.

Chị Mỹ (Hà Đông, Hà Nội) cho biết khá bất ngờ khi tra cứu thông tin trên VNeTraffic và phát hiện mình bị phạt nguội 3 lần, gồm một trường hợp trong tháng 6 và hai trường hợp trong tháng 7. Cả 3 lần đều liên quan đến lỗi "đi ngược chiều".

Theo chị Mỹ, trên tuyến đường đi làm hằng ngày có một đoạn nếu di chuyển đúng quy định sẽ mất nhiều thời gian. Trong khi đó, việc đi ngược chiều khoảng 50 m giúp rút ngắn quãng đường và thuận tiện hơn nên chị đã nhiều lần lựa chọn cách này để kịp giờ làm. Chị Mỹ cho biết trước đó không nghĩ hành vi của mình sẽ bị hệ thống camera ghi nhận, bởi có nhiều người khác cũng di chuyển theo cách tương tự.

Quy định tại điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định 168, hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều có mức phạt từ 4-6 triệu đồng. Với 3 lần vi phạm, tổng số tiền phạt mà chị Mỹ có thể phải nộp lên tới 12-18 triệu đồng.

Chị Mỹ thừa nhận trước đó khá chủ quan, cho rằng việc có nhiều người cùng vi phạm khiến khả năng bị xử phạt không cao. Bên cạnh đó, chị cũng không có thói quen thường xuyên tra cứu thông tin trên VNeTraffic. "Nếu tra cứu thường xuyên thì có lẽ tôi đã không để xảy ra việc bị phạt tới 3 lần", chị Mỹ nói.

Trường hợp trên cũng phản ánh tâm lý khá phổ biến của một bộ phận người tham gia giao thông: biết hành vi của mình là vi phạm, hiểu mức phạt có thể cao nhưng vẫn chủ quan vì cho rằng "nhiều người cũng làm như vậy" và khả năng bị phát hiện thấp.

Tuy nhiên, với hệ thống camera giám sát ngày càng được mở rộng, việc không có CSGT trực tiếp tại hiện trường không còn đồng nghĩa với việc hành vi vi phạm sẽ không bị phát hiện. Việc xử lý qua hình ảnh góp phần tăng tính răn đe, buộc người tham gia giao thông phải tuân thủ quy định ngay cả khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực tiếp.

Bên cạnh mức phạt hành chính, người dân cũng cần lưu ý một số hành vi vi phạm còn có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định. Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, người lái xe không được điều khiển phương tiện trong thời gian 6 tháng và phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm. Không những thế còn gây ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày.

Do đó, thay vì chỉ quan tâm đến việc có lực lượng chức năng tại chốt hay không, người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định ở mọi thời điểm, mọi địa điểm. Việc chấp hành luật giao thông không chỉ giúp tránh các khoản phạt đáng kể mà quan trọng hơn là góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông.