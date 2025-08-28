Ford Bronco được làm lại theo phong cách hoài cổ

Ngày 11/8/1965, Ford giới thiệu Bronco với danh xưng “chiếc xe thể thao 4 bánh dẫn động đầu tiên trên thế giới”. Không phải kiểu quảng cáo “nổ” cho vui, nhiệm vụ của Bronco là tạo nên chiếc "Mustang đi đường offroad".

Triết lý này thấm nhuần trong cả 3 kiểu dáng nguyên bản của Bronco, nhưng U13 Roadster chính là phiên bản gần gũi nhất với tinh thần Mustang offroad phóng khoáng, mạnh mẽ, không cần màu mè. Khi phát triển Bronco và Bronco Sport 2021, Ford làm việc với một nhóm chuyên gia và những người đam mê Bronco. Trong đó, có một người sở hữu chiếc Wimbledon White Roadster năm 1966 giản dị mà đẹp mê hồn.

Chiếc xe ấy không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là sợi dây kết nối trực tiếp với DNA thiết kế nguyên bản của Bronco, dẫn dắt đội ngũ Ford tạo ra "Bronco Roadster Concept". Mẫu xe này không sản xuất đại trà mà chỉ là lời tri ân đến lịch sử phát triển, hình thành của Bronco.

Dù rằng Bronco bước sang tuổi 60 nhưng triết lý thiết kế vẫn được giữ gìn với gen phiêu lưu và tự do trong các mẫu Bronco thế hệ thứ sáu (6G) đang lăn bánh ngoài kia. Chiếc SUV địa hình - Ford Bronco đặc biệt xuất hiện tại sự kiện Pebble Beach Concours d’Elegance.

Ford gọi mẫu xe này là "Bronco Roadster Concept", nhằm kỷ niệm 60 năm ngày ra đời những chiếc Bronco đầu tiên. Ford gọi Bronco Concept này là hành trình biến thế hệ thứ 6 trở về nguồn cội, lột bỏ toàn bổ những chi tiết rườm rà để thể hiện rõ tinh thần của U13 Roadster năm nào.

Cả trưởng phòng thiết kế Todd Willing và giám đốc Paul Wraith đều thách thức đội ngũ: Làm sao để giữ được sự đơn giản đầy cuốn hút? Thêm thắt thì dễ, nhưng tạo ra một thứ gì đó thật “ngầu” bằng cách liên tục tự hỏi “Cái gì có thể bỏ đi?” mới là khó.

Điểm nhấn phần hông xe là không có cửa, kết hợp với bộ mâm Fifteen52, hốc bánh sau sơn màu đỏ cùng với logo Ford sơn màu đỏ. Phần cản trước và sau của Bronco Roadster Concept lấy cảm hứng từ mẫu xe Retro. Các kỹ sư của Ford đã giản lược ghế ngồi, tinh gọn sàn xe, tạo ra khoang sau thực dụng đúng kiểu nguyên bản.

Các chi tiết trong nội thất như táp-lô, khu vực bệ trung tâm và các tay nắm,... được giữ nguyên từ bản gốc. Bộ ghế ngồi có màu bạc. Điểm nhấn là hộp số sàn và bánh dự phòng đặt phía sau. Bronco Roadster Concept là lời nhắc nhở rằng thiết kế mới chỉ là bước khởi đầu, Ford muốn khách hàng hình dung Bronco thành “của riêng” họ, bởi đó chính là linh hồn của câu chuyện Bronco.

Với Roadster Concept, Ford mong muốn các fan Bronco biết rằng, dù hãng đang tiến về tương lai nhưng không bao giờ quên quá khứ. Đây là lời cam kết rằng sứ mệnh off-road nguyên bản của Bronco vẫn luôn là kim chỉ nam của chúng tôi.