Ford đặt cược 5 tỷ USD vào bán tải điện giá rẻ, tham vọng tái hiện thành công Maverick

Fathom không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là canh bạc lớn của Ford. Hãng đã đầu tư khoảng 5 tỷ USD cho dự án này cùng các mẫu xe phát triển trên cùng nền tảng, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 2 tỷ USD thường dành cho việc phát triển một mẫu xe mới.

Ford định vị Fathom ở phân khúc bán tải cỡ trung, với kích thước tương đồng Maverick nhưng tối ưu không gian cabin. Hãng cho biết thể tích khoang hành khách có thể lớn hơn Toyota RAV4. Mẫu xe được thiết kế cho gia đình 5 người và hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc bán tải thực dụng nhưng không muốn chi quá nhiều tiền.

Đáng chú ý, Fathom nhắm tới khoảng trống khá đặc biệt trên thị trường Mỹ: bán tải điện giá phổ thông. Với mức giá dưới 30.000 USD, mẫu xe này sẽ nằm trong nhóm rất ít xe điện có giá dễ tiếp cận tại Mỹ.

Mẫu bán tải mới của Ford chốt tên Fathom. Ảnh: Ford

Dù hướng tới mức giá thấp, Ford không cắt giảm toàn bộ trang bị. Fathom dự kiến có màn hình giải trí độ phân giải cao, chìa khóa kỹ thuật số, Apple CarPlay, Android Auto và khả năng sạc hai chiều. Xe cũng được chuẩn bị phần cứng cho hệ thống hỗ trợ lái rảnh tay BlueCruise. Một số phiên bản có thể di chuyển hơn 300 dặm, tương đương khoảng 480 km, sau mỗi lần sạc.

Điểm quan trọng nhất nằm ở Universal EV Platform. Đây là kiến trúc điện hoàn toàn mới được Ford phát triển nhằm giảm chi phí sản xuất xe điện. Tại nhà máy Louisville, hãng dự kiến áp dụng quy trình lắp ráp “assembly-tree”, trong đó các cụm lớn như phần đầu, phần đuôi, cụm pin kết cấu và ghế được lắp ráp đồng thời trên các dây chuyền riêng trước khi hợp nhất ở công đoạn cuối.

Cách tiếp cận này giúp giảm số lượng linh kiện, đơn giản hóa hệ thống điện và rút ngắn thời gian sản xuất. Một số nguồn tin cho biết nền tảng mới sử dụng hệ thống điện 400 volt và ít linh kiện hơn so với các kiến trúc truyền thống.

Ford Maverick. Ảnh: Topgear

Ford không phát triển Universal EV Platform chỉ dành riêng cho Fathom. Nền tảng này dự kiến được sử dụng cho nhiều mẫu xe tương lai, có thể bao gồm SUV 3 hàng ghế, xe van và các mẫu xe điện cỡ nhỏ. Nếu thành công, việc dùng chung nền tảng và quy trình sản xuất có thể giúp hãng phân bổ khoản đầu tư ban đầu trên nhiều sản phẩm.

Tuy nhiên, Ford có lý do để thận trọng. Hãng từng đặt nhiều kỳ vọng vào F-150 Lightning khi mẫu xe ra mắt năm 2021 với giá khoảng 40.000 USD. Nhưng giá khởi điểm tăng lên gần 60.000 USD vào năm 2023, khiến sức hút suy giảm. Doanh số F-150 Lightning đạt đỉnh 33.510 xe trong năm 2024 trước khi Ford dừng sản xuất vào tháng 12/2025.

Ford Fathom đang được chạy thử nghiệm. Ảnh: Electrek

Fathom được kỳ vọng lặp lại thành công của Maverick hơn là F-150 Lightning. Maverick có giá khởi điểm khoảng 28.145 USD và đạt doanh số khoảng 155.000 xe trong năm ngoái. Mẫu bán tải này nhiều lần rơi vào tình trạng cháy hàng, cho thấy nhu cầu lớn đối với những chiếc bán tải giá phải chăng.

Với giá khởi điểm dự kiến khoảng 28.000-28.350 USD, tương đương hơn 730 triệu đồng, Ford Fathom được kỳ vọng trở thành một trong những mẫu xe điện dễ tiếp cận nhất tại Mỹ. Xe dự kiến được mở đặt trước từ đầu năm 2027 và bàn giao những chiếc đầu tiên vào cuối năm.