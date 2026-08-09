Ford triệu hồi 80.000 xe SUV vì lỗi ghế lái tại Mỹ

Ford triệu hồi gần 80.000 chiếc Explorer và Lincoln Aviator tại Mỹ do lỗi ghế lái có thể tự ngả ngoài ý muốn, trong bối cảnh số xe bị ảnh hưởng của hãng trong năm 2026 đã vượt 13,5 triệu chiếc. Danh sách bị ảnh hưởng gồm 64.409 chiếc Ford Explorer đời 2026-2027 và 15.170 chiếc Lincoln Aviator đời 2026-2027, đều được sản xuất từ ngày 24/11/2025 đến 27/6/2026.

Nguyên nhân xuất phát từ mô tơ điều chỉnh độ ngả của ghế lái. Theo Ford, sự cố chỉ xảy ra khi người dùng kích hoạt chức năng nhớ vị trí ghế, chẳng hạn như mở khóa xe từ xa, khởi động từ xa, tiến lại gần xe với chìa khóa thông minh hoặc lựa chọn lại vị trí ghế đã lưu trước đó.

Trong một số trường hợp, thay vì dừng ở vị trí cài đặt, ghế lái có thể tiếp tục ngả hoàn toàn về phía sau. Hãng xe Mỹ xác định mô tơ điều chỉnh độ ngả đã nhận diện sai vị trí thực tế của ghế trong quá trình khôi phục cài đặt, dẫn đến hiện tượng trên.

Nếu ghế tiếp tục di chuyển hết hành trình, phần tựa lưng có thể va chạm với người ngồi ở hàng ghế thứ hai. Ford cũng cho biết hệ thống phát hiện vật cản và cơ chế tự đảo chiều của ghế có thể không hoạt động đúng thiết kế trong tình huống này, làm tăng nguy cơ chấn thương nếu có người phía sau.

Cuộc điều tra được Ford tiến hành sau khi hãng nhận được nhiều phản ánh về việc ghế lái trên Explorer và Aviator tự động ngả hoàn toàn dù xe không khóa và không có người sử dụng. Kết quả phân tích cho thấy sự cố liên quan đến một loại mô tơ điều chỉnh ghế mới do nhà cung cấp đưa vào sản xuất từ cuối năm 2025, kết hợp với chiến lược điều khiển điện tử trên các mẫu xe này.

Ford triệu hồi gần 80.000 chiếc Explorer và Lincoln Aviator tại Mỹ do lỗi ghế lái có thể tự ngả.

Đáng chú ý, theo Auto Wire, Ford từng triển khai một đợt triệu hồi liên quan đến lỗi tương tự trong năm 2025. Tuy nhiên, chiến dịch mới cho thấy vấn đề vẫn chưa được xử lý triệt để trên một số xe sử dụng cấu hình linh kiện mới. Tính đến ngày 26/6, Ford đã ghi nhận 133 báo cáo liên quan đến hiện tượng ghế tự ngã. Dù vậy, hãng khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hay trường hợp thương tích nào phát sinh từ lỗi này.

Ford cho biết đang hoàn thiện phương án khắc phục. Các xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm hoặc thay thế linh kiện nếu cần thiết sau khi giải pháp được phê duyệt. Thời điểm gửi thông báo triệu hồi tới khách hàng hiện vẫn chưa được công bố.

Theo thống kê tính đến ngày 28/7, đây là chiến dịch triệu hồi thứ 61 của Ford tại Mỹ trong năm 2026. Tổng cộng đã có 13.518.991 xe của hãng nằm trong diện triệu hồi, chiếm hơn một nửa tổng số 26.740.225 xe bị triệu hồi trên toàn thị trường ô tô Mỹ từ đầu năm đến nay.