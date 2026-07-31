Ford Transit EV lộ diện hình ảnh đầu tiên

Mẫu xe dịch vụ hàng đầu của Ford vừa có thêm phiên bản thuần điện. Một mẫu xe van điện giá rẻ mang thương hiệu Ford vừa được hé lộ với tên gọi Transit City. Không chỉ sở hữu hệ truyền động thuần điện, mẫu xe còn gây chú ý khi được phát triển từ liên doanh giữa Ford và Jiangling Motors Corporation (JMC).

Nếu được đưa vào thương mại hóa, Transit City sẽ trở thành mẫu xe đầu tiên của Ford sản xuất tại Trung Quốc và phân phối chính thức tại thị trường Úc. Dù vậy, Ford Australia cho biết việc nộp hồ sơ mới chỉ nhằm đánh giá khả năng mở rộng danh mục sản phẩm và chưa đồng nghĩa với việc mẫu xe sẽ chính thức được mở bán.

Ford Transit vừa có thêm phiên bản thuần điện.

Transit City được xem là một bước đi mới trong chiến lược phát triển sản phẩm của Ford. Thay vì trực tiếp dẫn dắt quá trình nghiên cứu và phát triển như với nhiều dòng xe trước đây, hãng xe Mỹ lựa chọn tiếp nhận một nền tảng từ đối tác để phát triển thành sản phẩm mang thương hiệu Ford.

Ford Transit City dự kiến sẽ được mở bán với ba cấu hình gồm: phiên bản van mui thấp trục cơ sở ngắn, van mui cao trục cơ sở trung bình và phiên bản khung gầm cabin phục vụ nhu cầu cải tạo xe chuyên dụng thông qua hệ sinh thái Ford Pro.

Ford Transit City dự kiến sẽ được mở bán với ba cấu hình.

Ở biến thể xe van, Transit City có chiều dài từ 4.985 đến 5.285 mm, thuộc nhóm xe thương mại cỡ trung và cạnh tranh với các đối thủ như Ford Transit Custom, Toyota HiAce hay Hyundai Staria Load. Mẫu xe được phát triển dựa trên JMC Touring EV nhưng đã được Ford tinh chỉnh đáng kể về thiết kế.

Phần đầu và đuôi xe được thiết kế lại nhằm tạo bản sắc riêng, trong khi khoang nội thất cũng được nâng cấp với vô-lăng mới, ghế lái có chức năng sưởi, màn hình giải trí 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, cần số tích hợp trên cột lái, điều hòa chỉnh cơ, camera lùi cùng cảm biến đỗ xe trước và sau.

Transit City có chiều dài từ 4.985 đến 5.285 mm, thuộc nhóm xe thương mại cỡ trung.

Không chỉ thay đổi về thiết kế, Transit City còn được nâng cấp hệ truyền động. Mô-tơ điện dẫn động cầu trước có công suất 147 mã lực, cao hơn đáng kể so với mức 80 mã lực trên JMC Touring EV đang bán tại Trung Quốc. Việc tăng công suất được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng tăng tốc cũng như hiệu quả vận hành trên đường trường.

Phiên bản dành cho thị trường châu Âu được trang bị bộ pin lithium-iron phosphate (LFP) dung lượng 56 kWh. Theo tiêu chuẩn WLTP, xe có thể di chuyển tối đa 254 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong điều kiện vận hành chủ yếu ở đô thị với tốc độ thấp, phạm vi hoạt động có thể đạt tới 381 km.

Xe được trang bị màn hình giải trí 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch.

Bộ pin hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 87 kW, đồng thời tương thích với bộ sạc AC 11 kW. Mẫu xe cũng sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ lái như: phanh khẩn cấp tự động (AEB), ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, nhận diện biển báo giao thông và hệ thống giám sát người lái. Những trang bị này giúp Transit City có lợi thế cạnh tranh trong phân khúc xe van điện nếu được Ford đưa vào sản xuất thương mại.