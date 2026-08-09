Territory Hybrid Platinum sắp được Ford giới thiệu tại Đông Nam Á

Ford vừa trình làng phiên bản Territory Hybrid Platinum, được định vị là biến thể cao cấp nhất của dòng SUV này tại thị trường Đông Nam Á. Về thiết kế, Territory Hybrid Platinum vẫn giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng Territory với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha hiện đại và bộ mâm hợp kim 19 inch.

Điểm khác biệt nằm ở các chi tiết nhận diện phiên bản Platinum, bao gồm huy hiệu đặt trên nắp ca-pô và cửa hậu. Ford cũng bổ sung hai màu sơn mới là Moonbay Blue và Lustrous Grey, đồng thời cung cấp tùy chọn phối màu ngoại thất hai tông nhằm tăng tính cá nhân hóa cho khách hàng.

Ford vừa trình làng phiên bản Territory Hybrid Platinum tại thị trường Đông Nam Á.

Bên trong nội thất, phiên bản Platinum được bổ sung logo nhận diện trên ghế ngồi và bậc cửa, tạo sự khác biệt so với các phiên bản còn lại. Đáng chú ý, Ford đã trang bị hệ thống tạo hương thơm trong khoang lái, cho phép người dùng lựa chọn một trong sáu mùi hương gồm Velvet Ember, Whispers of Dawn, Verdant Rush, Soul Velocity, Amber Veils và Azure Oud nhằm mang đến không gian dễ chịu hơn trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, hãng cũng nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái với các tính năng như: ga tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control) và hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường (Lane Centering Assist), góp phần cải thiện sự thuận tiện khi vận hành trên đường trường.

Xe được trang bị hệ truyền động hybrid với sự kết hợp giữa động cơ xăng I4, dung tích 1.5L và mô-tơ điện.

Cung cấp sức mạnh cho xe là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp giữa động cơ xăng I4, dung tích 1.5L và mô-tơ điện. Hệ thống này cho tổng công suất 215 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 315 Nm, hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Với việc bổ sung phiên bản Platinum, Ford tiếp tục hoàn thiện dải sản phẩm Territory Hybrid tại Philippines, đồng thời tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C đang có nhiều lựa chọn sử dụng công nghệ điện hóa. Tại Philippines, Territory Hybrid Platinum có giá khởi điểm là 1,655 triệu Peso tương đương khoảng 710 triệu đồng.