Nghị sĩ Mỹ muốn bỏ quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Theo Washington Post, hạ nghị sĩ Derrick Van Orden và thượng nghị sĩ Tim Sheehy vừa giới thiệu dự luật Tự do đi lại (Ride in Freedom Act). Đạo luật này sẽ ngăn chính quyền Washington bắt buộc người điều khiển và người ngồi sau xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Hiện nay, quy định bang bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy áp dụng cho mọi lứa tuổi.

Van Orden, người thường lái một chiếc Harley-Davidson, muốn thủ đô nước Mỹ là điểm khởi đầu cho cuộc thảo luận rộng lớn hơn về việc bãi bỏ các quy định tương tự trên toàn quốc. Tại Wisconsin (bang nhà của ông Van Orden) và Montana (bang của ông Sheehy), luật chỉ bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người dưới 18 tuổi.

Hạ nghị sĩ Derrick Van Orden đang lái một chiếc môtô phân khối lớn hiệu Harley-Davidson. Ảnh: Derrick Van Orden

Con số thống kê từ các vụ tai nạn

Thực tế cho thấy đường phố không hề an toàn hơn cho người đi xe máy. Chỉ tính riêng tại Washington - khu vực có diện tích không quá lớn - đã có 6 người thiệt mạng vì tai nạn xe máy từ đầu năm đến nay. Con số này tăng so với 2 trường hợp của năm 2025 và giảm so với 10 trường hợp vào năm 2024. Kể từ năm 2014, ít nhất 67 người đã tử vong vì tai nạn xe máy tại khu vực này, dù dữ liệu thành phố không ghi nhận họ có đội mũ bảo hiểm hay không.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội an toàn đường cao tốc (GHSA), trên toàn nước Mỹ có 6.228 người đi xe máy thiệt mạng vì tai nạn trong năm 2024. Con số này chiếm 16% tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông, dù xe máy chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số các phương tiện lưu thông. Tổng số người tử vong này cao gấp khoảng ba lần so với năm 1997.

Ở một khía cạnh khác, Bộ Giao thông Mỹ ước tính vào năm 2023, người đi xe máy có nguy cơ tử vong trên mỗi dặm di chuyển cao gấp gần 28 lần so với người ngồi trong ôtô.

Lập luận bảo vệ chiếc mũ bảo hiểm

Chiếc mũ bảo hiểm không thể ngăn một tài xế ôtô va phải một xe máy trên đường, cũng không thể ngăn một người điều khiển xe máy đã uống rượu bia đưa ra quyết định sai lầm. Thế nhưng, đó là lớp bảo vệ tốt nhất cho vùng đầu của người đi xe máy khi va chạm xảy ra.

Theo dữ liệu từ Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), tại các bang không có luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm toàn diện, 51% người đi xe máy tử vong năm 2023 không đội mũ. Trong khi đó, ở các bang áp dụng quy định bắt buộc như Washington, tỷ lệ này chỉ là 10%.

Tại Mỹ, chỉ có ba bang là Iowa, New Hampshire và Illinois không bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Điều này có nghĩa, người lái xe và hành khách ở mọi lứa tuổi đều có thể đi xe mà không cần đội mũ bảo hiểm.

Một số bang quy định cụ thể người lái dưới 18 tuổi phải đội mũ bảo hiểm, gồm Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Idaho, Indiana, Kansas, Minnesota, Montana, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Utah, Wisconsin và Wyoming.

Những bang còn lại quy định người đi xe máy và hành khách đi cùng phải đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng cách. Vi phạm có thể bị phạt tới 250 USD và có thể dẫn đến các rắc rối pháp lý hoặc bảo hiểm sau tai nạn.

Nhiều ý kiến cho rằng người trưởng thành nên có quyền tự quyết định rủi ro mà họ chấp nhận. Tuy nhiên, việc điều khiển xe máy vốn đã đòi hỏi khắt khe hơn hầu hết các phương tiện khác trên đường. Theo Carscoops, việc coi mũ bảo hiểm chỉ là một vật gây phiền toái đã phớt lờ thực tế rằng: ranh giới giữa cái gọi là "sự tự do" và một chấn thương vĩnh viễn hay một đám tang đôi khi rất mong manh.