Giá xe điện VinFast VF 6 tháng 2/2026, ưu đãi tới 45 triệu đồng

Sự kiện: VinFast VF 6

Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe VinFast VF 6 mới nhất đầy đủ các phiên bản.

VF 6 là mẫu SUV điện được VinFast giới thiệu lần đầu tại khuôn khổ Triển lãm Điện tử Tiêu dùng - CES 2022 (Mỹ), diễn ra từ ngày 05/01/2022 - 08/01/2022. Xe ra mắt khách hàng quê nhà vào ngày 29/9/2023.

VinFast VF 6 được định vị tại phân khúc xe gầm cao cỡ B, cạnh tranh cùng loạt xe xăng như: Hyundai Creta, KIA Seltos, Toyota Corolla Cross, Peugeot 2008 hay Honda HR-V,...

VinFast VF 6 có 5 màu ngoại thất là: trắng, đen, bạc, xanh, đỏ, xanh blue. Nội thất xe có 2 tùy chọn màu là nâu và đen.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe VinFast VF 6 cập nhật tháng 2/2026:

Phiên bản Giá niêm yết
(triệu VND)		 Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi
Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác
VinFast VF 6 Eco 689 711 711 692 Giảm 6% giá niêm yết theo Chương trình Mãnh liệt vì tương lai xanh (tương đương khoảng 41 - 45 triệu đồng tùy phiên bản)
VinFast VF 6 Plus 745 767 767 748

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

VinFast công bố chính thức dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện kể từ ngày 1/3/2025. Đồng thời, hỗ trợ thêm các khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin thông qua việc gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, tới hết ngày 30/06/2027.

Tại Nghị định 51/2025/NĐ-CP vừa ký ban hành ngày 1/3 vừa qua, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.

Thông số kỹ thuật xe VinFast VF 6

Thông số/Phiên bản VinFast VF 6 Eco VinFast VF 6 Plus
Kích thước - Trọng lượng
Số chỗ ngồi 5 5
Kích thước D x R x C (mm) 4.238 x 1.820 x 1.594 4.238 x 1.820 x 1.594
Chiều dài cơ sở (mm) 2,730 2,730
Khoảng sáng gầm (mm) 170 170
Trọng lượng bản thân (kg) 1,550 1,550
Trọng lượng toàn tải (kg) 1,977 1,977
Lốp, la-zăng 17 inch 19 inch
Động cơ - Hộp số
Kiểu động cơ Điện đơn Điện đơn
Công suất môtơ điện (mã lực) 174 201
Mô-men xoắn môtơ điện (Nm) 250 310
Hộp số 1 cấp 1 cấp
Hệ dẫn động Cầu trước Cầu trước
Chế độ lái Eco, Normal, Sport Eco, Normal, Sport
Loại pin Lithium-ion Lithium-ion
Dung lượng pin (kWh) 59,6 59,6
Tầm hoạt động (km) 399 381
Cần số điện tử Dạng nút bấm Dạng nút bấm
Thời gian sạc AC tiêu chuẩn từ 0%-100% (giờ) 9 9
Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe 7,2 kW hoặc 11 kW 7,2 kW hoặc 11 kW
Thời gian sạc nhanh 10-70% (phút) 24,19 phút 24,19 phút
Hệ thống phanh tái sinh Có (Thấp, Cao) Có (Thấp, Cao)
Hỗ trợ vận hành
Phanh tay điện tử
Giữ phanh tự động
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD)
Hỗ trợ đỗ xe chủ động
Quản lý xe qua app điện thoại
Hệ thống treo/phanh
Treo trước Độc lập, MacPherson Độc lập, MacPherson
Treo sau Thanh điều hướng đa điểm Thanh điều hướng đa điểm
Phanh trước Đĩa Đĩa
Phanh sau Đĩa Đĩa
Ngoại thất
Đèn chiếu xa LED LED
Đèn chiếu gần LED LED
Đèn ban ngày LED LED
Đèn pha tự động bật/tắt
Đèn phanh trên cao
Đèn hậu LED LED
Gương chiếu hậu Chỉnh điện, gập tự động Chỉnh điện, gập tự động
Đèn sương mù Sau Sau
Gạt mưa tự động
Ăng-ten vây cá
Cốp đóng/mở điện - -
Nội thất
Chất liệu bọc ghế Giả da Giả da
Điều chỉnh ghế lái Chỉnh cơ 6 hướng Chỉnh cơ 6 hướng
Điều chỉnh ghế phụ Chỉnh cơ cao thấp Chỉnh cơ cao thấp
Bảng đồng hồ tài xế Tích hợp vào màn hình trung tâm Tích hợp vào màn hình trung tâm
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng
Chất liệu bọc vô-lăng Da Da
Hàng ghế thứ hai Gập tỉ lệ 60:40 Gập tỉ lệ 60:40
Chìa khóa thông minh
Khởi động nút bấm
Điều hoà Tự động, 1 vùng Tự động, 2 vùng
Cửa gió hàng ghế sau
Cửa kính một chạm 4 cửa 4 cửa
Cửa sổ trời - -
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động - -
Tựa tay hàng ghế sau
Màn hình giải trí Cảm ứng 12,9 inch Cảm ứng 12,9 inch
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto Có, kết nối qua cổng USB Có, kết nối qua cổng USB
Đàm thoại rảnh tay
Hệ thống loa 6 loa 6 loa
Kết nối USB, Bluetooth, Radio AM/FM
Sạc không dây - -
Ra lệnh giọng nói
Phát WiFi
Trợ lí ảo
Kết nối điện thoại thông minh VF Connect VF Connect
Công nghệ an toàn
Số túi khí 4 8
Kiểm soát hành trình (Cruise Control)
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) -
Chống bó cứng phanh (ABS)
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)
Phân phối lực phanh điện tử (EBD)
Cân bằng điện tử (VSC, ESP)
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS)
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Cảnh báo điểm mù
Camera lùi
Camera 360
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix
Cảm biến áp suất lốp
Cảnh báo chệch làn đường -
Hỗ trợ giữ làn -
Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm -
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi -
Cảnh báo tiền va chạm -
Hỗ trợ chuyển làn -
Tự động chuyển làn -
Cảnh báo giao thông khi mở cửa -
Hỗ trợ đỗ xe tự động -
Hệ thống cảm biến trước/sau
Nhận diện biển báo giao thông -

Thông tin chi tiết xe VinFast VF 6

VinFast VF 6 sở hữu các thông số dài x rộng x cao là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm. Xe lắp la-zăng 19 inch. So với các đối thủ chạy xăng phân khúc B, chiều dài VF 6 ngắn hơn, chiều rộng rộng hơn, trong khi chiều cao nhỉnh hơn Creta và thấp hơn HR-V. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của VF 6 dài hơn các đối thủ.

VinFast đang bán chiếc VF e34 ở phân khúc B+. So với e34 sở hữu các thông số dài x rộng x cao là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, VF 6 rộng hơn nhưng ngắn và thấp hơn. e34 chỉ bán ở thị trường Việt Nam, còn VF 6 là sản phẩm toàn cầu của hãng Việt.

Ngoại thất

Cũng được tạo nên bởi 2 studio nổi tiếng thế giới là Pininfarina và Torino Design, VinFast VF 6 mang vẻ đẹp của sự hiện đại, đề cao tính thẩm mỹ, đậm khí động học với những đường nét cá tính độc đáo.

Đầu xe nổi bật với dải đèn định vị LED tạo hình cánh chim, có thể phát sáng và bao trọn logo thương hiệu. Hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn pha/cos, đèn sương mù được đặt thấp xuống dưới, tạo hình khối sắc nét. Phía dưới khu vực biển số có lắp đặt Radar. Camera trước sau tích hợp chìm dưới logo. Nắp ca-pô xuất hiện những đường gân dập nổi hình khối lớn đậm chất cơ bắp của một mẫu SUV.

Thân xe VF 6 xuất hiện nhiều đường nét bo tròn hơn là góc cạnh, tạo nên vẻ đẹp có phần “hiền lành”. Điểm nhấn ở đây là bộ la-zăng 5 chấu phối 2 tông màu trẻ trung, thể thao. Vòm bánh xe thiết kế mở rộng, sơn đen mờ, giúp tăng thêm vẻ hầm hố. Tay nắm cửa, gương chiếu hậu ngoài cùng màu thân xe, tạo nên cái nhìn đồng bộ về ngoại hình. Gương chiếu hậu có tích hợp camera 360.

Đuôi xe VinFast VF 6 tiếp tục xuất hiện những điểm thiết kế mang tính nhận diện thương hiệu như dải LED đỏ tạo hình chữ V lớn, trải rộng sang hết 2 bên hông xe. Cụm đèn lùi và đèn xi-nhan đặt thấp giống như "đàn em" VF 5. Ăng-ten vây cá màu đen bóng thể thao và hiện đại.

Nội thất

Khoang cabin của VinFast VF 6 thiết kế theo phong cách tối giản, tiện dụng nhưng không kém phần sang trọng. Điểm nhấn tại khu vực táp-lô chính là màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, hướng hẳn về phía người lái. Phía dưới là các nút điều khiển chức năng.

Vô-lăng 3 chấu thiết kế dạng D-cut thể thao, được nhấn nhá bởi các chi tiết mạ bạc. Cần số dạng nút bấm. Xe không có đồng hồ tốc độ sau vô-lăng như hầu hết các mẫu xe trên thị trường.

Đồng hồ hiển thị thông tin lái không xuất hiện sau vô-lăng. Theo đoán định của những người trong giới, nhiều khả năng chi tiết này sẽ được thay thế bởi màn hình kính lái HUD hoặc tích hợp ngay trên màn hình thông tin giải trí trung tâm.

Ghế ngồi trên xe được bọc da. Nhờ ưu điểm không nhiều chi tiết cơ khí phức tạp, không gian nội thất của VF 6 rộng rãi ở cả hai hàng ghế. Khoảng để chân cho hàng khách ở hàng ghế thứ hai rộng nhất phân khúc. Giữa các hàng ghế đều có bệ tỳ tay.

Động cơ

VinFast trang bị cho VF 6 một môtơ điện ở trục trước. Bản Base công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm và bản Plus công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm.

Pin hai bản này dùng chung loại 59,6 kWh, phạm vi hoạt động 399 km bản Base và 381 km trên bản Plus. VF 6 là mẫu xe đầu tiên lắp pin do VinES sản xuất, với công nghệ cell pin hợp tác với Gotion (Trung Quốc).

An toàn

VinFast, VF 6 được trang bị các tính năng hỗ trợ lái ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) cho cả 2 phiên bản Eco và Plus cùng các tính năng hiện đại như: Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2); Kiểm soát đi giữa làn; Giám sát hành trình thích ứng; Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp;...

Ngoài ra, VinFast VF 6 cũng trang bị các tính năng an toàn cơ bản như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, chức năng kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, chức năng chống lật ROM, giám sát áp suất lốp, khoá cửa tự động khi xe di chuyển,...

Đánh giá xe VinFast VF 6

Ưu điểm:
   + Thiết kế hiện đại và cân đối
​​​​​​​   + Nội thất rộng rãi, tiện nghi đầy đủ
​​​​​​​   + Hiệu suất vận hành ổn định
​​​​​​​   + Xe đầm, chắc, khả năng tăng tốc và cảm giác lái ổn.

Nhược điểm:
​​​​​​​   - Tùy chọn phiên bản Eco bị cắt giảm nhiều tính năng
​​​​​​​   - Không có tùy chọn sạc nhanh DC
​​​​​​​   - Phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc còn hạn chế.
   - Mạng lưới trạm sạc chưa phủ rộng.

