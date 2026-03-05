Lamborghini ngừng phát triển dòng siêu xe điện mới

Lamborghini công bố hủy dự án Coupe điện gầm cao Lanzador do nhóm khách hàng mục tiêu của hãng không mặn mà. Thay vào đó, hãng siêu xe này sẽ tập trung vào động cơ PHEV cho đến năm 2030. Theo chia sẻ của CEO Stephan Winkelmann, Lamborghini đã chính thức hủy bỏ kế hoạch phát triển mẫu xe thuần điện đầu tiên Lanzador.

Ông Winkelmann cho biết nhóm khách hàng mục tiêu của Lamborghini hiện có mức độ quan tâm đến xe điện “gần như bằng 0”. Ông cho rằng giá trị cốt lõi mà khách hàng Lamborghini tìm kiếm không phù hợp với xu hướng điện hóa toàn diện, đặc biệt là về âm thanh và cảm xúc từ động cơ đốt trong. “Hiện tại, xe điện khó có thể mang lại kết nối cảm xúc đặc trưng (của xe ICE) này". Ông cũng khẳng định Lamborghini sẽ tiếp tục sản xuất động cơ đốt trong “càng lâu càng tốt”.

CEO Lamborghini cũng thẳng thắn cho biết việc đầu tư mạnh tay vào phát triển xe thuần điện khi thị trường và tập khách hàng chưa sẵn sàng sẽ giống như một “thú vui đắt đỏ” và là hành động thiếu trách nhiệm với cổ đông, khách hàng cũng như nhân viên công ty.

Điều này đồng nghĩa với việc dự án Lanzador EV tạm thời khép lại, dù thương hiệu vẫn không từ bỏ hoàn toàn điện hóa. Thay vì mẫu siêu xe thuần điện, chiếc xe kế nhiệm sẽ là một mẫu plug-in hybrid (PHEV), nhằm đảm bảo toàn bộ danh mục sản phẩm Lamborghini được điện hóa vào năm 2030.

Dù vậy, ông Winkelmann không đóng hoàn toàn cánh cửa với xe điện và chia sẻ thêm: “Đừng bao giờ nói không bao giờ, nhưng chỉ khi thời điểm thích hợp. Trong tương lai gần, chúng tôi chỉ tập trung vào PHEV. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển công nghệ điện hóa để sẵn sàng khi cần.”

Quyết định hủy Lanzador phản ánh thực tế rằng phân khúc siêu xe vẫn đặt nặng yếu tố cảm xúc, âm thanh và trải nghiệm cơ học truyền thống. Trong bối cảnh đó, Lamborghini chọn bước chuyển tiếp thông qua công nghệ plug-in hybrid thay vì chuyển thẳng sang thuần điện.

Ra mắt dưới dạng concept vào năm 2023, Lanzador được định vị là mẫu xe gầm cao 2 cửa mang phong cách coupé, nhưng Lamborghini không gọi đây là SUV hay crossover. Lanzador có chiều cao chỉ khoảng 1,5 mét, thấp hơn cả Urus, tạo nên tỷ lệ thể thao hơn so với một mẫu SUV truyền thống.

Phiên bản concept sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ điện, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, với công suất vượt 1 megawatt (khoảng 1.360 mã lực). Xe được trang bị nhiều hệ thống khung gầm chủ động như: Hệ thống treo khí nén, đánh lái bánh sau, công nghệ điều khiển động học thân xe... Khi ra mắt, Lamborghini từng dự kiến đưa Lanzador vào sản xuất thương mại năm 2028.