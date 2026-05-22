Loạt xe hybrid giá rẻ dưới 1 tỷ đồng đáng mua tại Việt Nam

Trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng, thị trường hiện ghi nhận nhiều lựa chọn đáng chú ý với ưu thế về công nghệ, độ bền và hệ thống an toàn hiện đại.

Toyota Yaris Cross HEV

Toyota Yaris Cross HEV là một trong những mẫu SUV hybrid nhận được nhiều sự quan tâm kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2023. Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ và gia đình nhỏ nhờ thiết kế hiện đại, gầm cao linh hoạt và khả năng vận hành tiết kiệm.

Xe sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 110 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe chỉ khoảng 3,8 lít/100 km, thuộc nhóm thấp nhất phân khúc SUV cỡ B.

Yaris Cross HEV sở hữu khoảng sáng gầm 210 mm, phù hợp điều kiện giao thông đô thị và di chuyển đường dài. Khoang nội thất được trang bị màn hình giải trí 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, ghế chỉnh điện cùng cốp đóng/mở điện rảnh tay.

Bên cạnh đó, xe được tích hợp gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ lái như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn và camera 360 độ. Mẫu xe hiện có giá khoảng 765 triệu đồng.

Honda HR-V e:HEV RS

Honda HR-V e:HEV RS là phiên bản hybrid cao cấp nhất trong dòng HR-V tại Việt Nam. Mẫu SUV cỡ B này nổi bật với thiết kế coupe thể thao cùng khả năng vận hành êm ái nhờ hệ truyền động hybrid.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L Atkinson kết hợp mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất khoảng 129 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Đi kèm hộp số e-CVT, HR-V e:HEV RS cho khả năng tăng tốc mượt và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 4,44 lít/100 km.

Ngoại thất xe tạo điểm nhấn với lưới tản nhiệt sơn đen bóng, cụm đèn LED hiện đại và bộ mâm 18 inch. Không gian nội thất được hoàn thiện theo hướng cao cấp với ghế da chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng, màn hình giải trí hỗ trợ kết nối không dây và hệ thống âm thanh 8 loa.

Mẫu xe cũng được trang bị gói an toàn Honda SENSING gồm nhiều tính năng hỗ trợ người lái như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng và hỗ trợ đổ đèo. Giá bán của HR-V e:HEV RS hiện ở mức khoảng 835 triệu đồng.

Suzuki Swift Hybrid

Suzuki Swift Hybrid là mẫu hatchback hybrid có giá dễ tiếp cận nhất trong danh sách, hướng đến nhóm khách hàng trẻ cần một mẫu xe nhỏ gọn, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu.

Mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, sở hữu thiết kế thể thao với cụm đèn LED Projector, lưới tản nhiệt cỡ lớn và bộ mâm hợp kim 16 inch. Kích thước nhỏ gọn cùng bán kính quay đầu thấp giúp Swift Hybrid phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc tại đô thị.

Bên trong khoang lái, xe được trang bị màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, vô lăng D-cut thể thao cùng nhiều tiện ích phục vụ người lái.

Suzuki Swift Hybrid sử dụng hệ truyền động Smart Hybrid SHVS kết hợp động cơ 1.2L và hộp số CVT, cho mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,26 lít/100 km. Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều tính năng an toàn hiện đại như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn và phanh khẩn cấp tự động.

Mẫu hatchback này hiện có giá bán từ 569 - 577 triệu đồng tùy phiên bản màu sắc.

Toyota Corolla Cross 1.8HEV

Toyota Corolla Cross 1.8HEV là một trong những mẫu SUV hybrid bán chạy tại Việt Nam nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế thực dụng và trang bị công nghệ phong phú.

Xe sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.8L kết hợp mô-tơ điện, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp của xe được công bố ở mức khoảng 3,67 lít/100 km.

Corolla Cross 1.8HEV sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại với cụm đèn LED, mâm hợp kim 18 inch và kiểu dáng SUV đô thị khỏe khoắn. Không gian nội thất nổi bật với màn hình giải trí 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh và nhiều tiện nghi như sạc không dây hay cốp điện rảnh tay.

Xe cũng được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng và camera 360 độ.

Với giá bán khoảng 905 triệu đồng, Corolla Cross 1.8HEV hiện là lựa chọn đáng chú ý trong nhóm SUV hybrid phổ thông dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam.