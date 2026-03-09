SUV đô thị: Vì sao xe càng “giống nhau” lại càng khó chê

Trong vài năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của nhóm SUV đô thị. Chỉ riêng phân khúc SUV cỡ B và B+ đã có hàng loạt cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xforce, Honda HR-V, Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos hay Toyota Corolla Cross.

Sự cạnh tranh dày đặc khiến người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khi đặt các mẫu xe này cạnh nhau, nhiều người dễ nhận ra một điểm chung, chúng ngày càng giống nhau. Từ kích thước, động cơ cho tới trang bị công nghệ, sự khác biệt đang dần thu hẹp.

Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, chính sự “na ná” đó lại khiến các mẫu SUV đô thị ngày càng khó bị chê.

Creta nổi bật nhất ở trang bị tiện nghi và công nghệ nhiều trong tầm giá

Một “công thức chung” đang định hình phân khúc

Nếu nhìn vào thông số kỹ thuật, phần lớn SUV đô thị hiện nay đều tuân theo một công thức khá giống nhau.

Kích thước xe thường dao động khoảng 4,2-4,4 m, đủ gọn để xoay xở trong phố nhưng vẫn đảm bảo không gian cho gia đình nhỏ. Khoảng sáng gầm phổ biến từ 190-210 mm, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trên nhiều loại địa hình đô thị Việt Nam.

Động cơ cũng không quá khác biệt. Nhiều mẫu xe sử dụng máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp hộp số CVT nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Cấu hình này có thể thấy trên các mẫu xe như Yaris Cross, Creta hay Seltos.

Bên trong khoang lái, màn hình giải trí trung tâm 8-12 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số và kết nối Apple CarPlay/Android Auto dần trở thành tiêu chuẩn. Các gói an toàn chủ động như Honda Sensing hay Toyota Safety Sense cũng được phổ cập rộng rãi trên những mẫu xe như Honda HR-V hoặc Toyota Corolla Cross.

Những công nghệ từng chỉ xuất hiện trên xe tiền tỷ nay đã phổ biến trong nhóm xe giá khoảng 700-900 triệu đồng.

Doanh số chứng minh sức nóng của SUV đô thị

Sự chuẩn hóa về sản phẩm không khiến phân khúc này kém sôi động, ngược lại còn giúp doanh số tăng mạnh.

Một ví dụ điển hình là Toyota Corolla Cross. Sau hơn 5 năm có mặt tại Việt Nam, mẫu xe này đã đạt tổng doanh số hơn 72.000 chiếc, với trung bình trên 12.000 xe bán ra mỗi năm, con số đủ để duy trì vị thế một trong những SUV đô thị bán chạy nhất thị trường.

Toyota Corolla Cross đạt doanh số hấp dẫn tại Việt Nam

Ở phân khúc B-SUV, cuộc cạnh tranh còn quyết liệt hơn. Các mẫu xe mới như Mitsubishi Xforce nhanh chóng tạo sức ép lên những đối thủ vốn đã quen thuộc như Toyota Yaris Cross, Kia Seltos hay Hyundai Creta.

Trong nhiều giai đoạn của năm 2025, Yaris Cross và Xforce thậm chí còn cạnh tranh sát sao về thị phần, cho thấy sự hấp dẫn của phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam.

Khi những điểm yếu quen thuộc dần biến mất

Trước đây, mỗi thương hiệu xe thường gắn liền với một số định kiến quen thuộc. Xe Nhật nổi tiếng bền bỉ nhưng thiếu công nghệ, trong khi xe Hàn nhiều tiện nghi nhưng bị nghi ngờ về độ bền. Tuy nhiên, ranh giới này đang dần bị xóa mờ.

Những mẫu xe Nhật như Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross đã được trang bị nhiều công nghệ an toàn và tiện nghi hiện đại hơn trước. Ngược lại, các mẫu xe Hàn như Kia Seltos hay Hyundai Creta cũng cải thiện rõ rệt về độ hoàn thiện và hiệu quả vận hành.

Khi các hãng xe liên tục học hỏi lẫn nhau, những điểm yếu dễ bị phàn nàn dần biến mất. Kết quả là phần lớn SUV đô thị hiện nay đều đạt một mức tiêu chuẩn khá cao.

Kia Seltos nổi bật nhất ở thiết kế trẻ trung và trang bị công nghệ phong phú

Xu hướng điện hóa bắt đầu lan sang SUV đô thị

Một điểm đáng chú ý khác là xu hướng điện hóa đang bắt đầu xuất hiện trong phân khúc này.

Các mẫu xe như Toyota Corolla Cross, Honda HR-V đã có phiên bản hybrid, mang lại mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn đáng kể so với động cơ xăng truyền thống.

Sự gia tăng doanh số của các mẫu xe hybrid trong thời gian gần đây cho thấy người tiêu dùng Việt đang dần quan tâm hơn tới công nghệ tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Điều này nhiều khả năng sẽ thúc đẩy các hãng xe tiếp tục mở rộng công nghệ hybrid trong phân khúc SUV đô thị.

Honda HR-V đang đi theo xu hướng điện hoá

Khác biệt giờ nằm ở cá tính

Khi nền tảng kỹ thuật ngày càng giống nhau, sự khác biệt giữa các mẫu xe chủ yếu đến từ thiết kế và trải nghiệm sử dụng.

Mitsubishi Xforce gây ấn tượng bằng thiết kế hầm hố và khoảng sáng gầm cao hàng đầu phân khúc. Honda HR-Vmang phong cách coupe SUV thể thao. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross hướng tới sự trung tính và thực dụng.

Những khác biệt này mang tính “cá tính” nhiều hơn là khoảng cách thực sự về chất lượng sản phẩm.

Mitsubishi Xforce nổi bật với phong cách hầm hố

Thời kỳ “khó chê nhưng cũng khó nổi bật”

SUV đô thị đang bước vào một giai đoạn khá đặc biệt. Các hãng xe đã tối ưu sản phẩm tới mức phần lớn mẫu xe đều đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản của người dùng.

Điều đó giúp người mua ngày nay hiếm khi gặp phải một mẫu xe thực sự tệ. Nhưng mặt khác, cũng khiến việc tìm ra một chiếc xe vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại trở nên khó khăn hơn.

Nói cách khác, SUV đô thị không còn là cuộc đua giữa những chiếc xe khác biệt hoàn toàn, mà là cuộc cạnh tranh xem hãng xe nào tối ưu “công thức chung” tốt hơn.

Và đó cũng chính là lý do khiến những chiếc SUV đô thị ngày nay, dù ngày càng giống nhau lại càng trở nên khó chê.