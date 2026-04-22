Doanh số Hyundai Tucson tăng hơn 30% trong quý I/2026

Theo số liệu do Hyundai Thành Công công bố, riêng trong tháng 3/2026, đã có 744 xe Tucson được bàn giao đến khách hàng. Kết quả này nâng tổng doanh số lũy kế trong quý I/2026 lên 2.519 xe, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả này, Hyundai Tucson hiện đứng ở vị trí thứ 5 trong phân khúc SUV hạng C tại thị trường Việt Nam, một phân khúc vốn đang cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Áp lực cạnh tranh trong nhóm SUV C ngày càng lớn khi Mazda CX-5 tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu lâu năm, trong khi Mitsubishi Destinator góp mặt đã khiến cuộc đua thêm sôi động. Ở chiều ngược lại, VinFast VF 7 với lợi thế xe điện cũng đang dần thu hút một bộ phận khách hàng chuyển dịch xu hướng tiêu dùng sang phương tiện xanh.

Dù được đánh giá cao về tổng thể sản phẩm, Hyundai Tucson vẫn cần thêm những nâng cấp mang tính đột phá về trang bị và hệ truyền động để gia tăng sức cạnh tranh. Theo một số thông tin thị trường, phiên bản Tucson Hybrid đã bắt đầu nhận đặt cọc tại Việt Nam và dự kiến đến tháng 6 mới chính thức bàn giao. Sự xuất hiện của phiên bản hybrid được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy doanh số trong bối cảnh nhu cầu đối với xe điện hóa ngày càng tăng.

Hiện tại, Hyundai Tucson đang được phân phối tại Việt Nam là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt từ năm 2024. Đây cũng là một trong số ít mẫu SUV hạng C vẫn duy trì tùy chọn động cơ diesel. Xe hiện có ba cấu hình động cơ gồm:

- Động cơ SmartStream 1.6L T-GDi, sản sinh công suất cực đại 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Theo công bố từ nhà sản xuất, động cơ này gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất trong khi giảm tới 12% lượng khí thải. Kết nối với đó là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

- Động cơ SmartStream Diesel D2.0 đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm.

- Động cơ xăng SmartStream 2.0L MPI đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm.

Về an toàn, xe được trang bị gói công nghệ Hyundai SmartSense với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng và camera 360 độ. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi và khi đỗ xe cũng là điểm nhấn giúp Tucson gia tăng lợi thế trong phân khúc.

Khoang nội thất của Hyundai Tucson mang phong cách hiện đại với cụm màn hình kép 12,3 inch, điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế da chỉnh điện tích hợp chức năng làm mát và sưởi, cùng hệ thống âm thanh Bose cao cấp. Tổng thể, mẫu SUV này tiếp tục được định vị là lựa chọn cân bằng giữa tiện nghi, an toàn và công nghệ trong phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam.