Có nên mua Hyundai Tucson máy dầu lúc này?

Ở thời điểm hiện nay, Hyundai Tucson bản máy dầu tại Việt Nam thực tế chỉ còn một lựa chọn duy nhất là Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt, với giá niêm yết khoảng 989 triệu đồng. Đây là phiên bản giá cao nhất trong số các phiên bản Tucson đang phân phối trên thị trường, và tương đương vơi bản Tucson N Line dùng máy xăng.

Hyundai Tucson phiên bản máy dầu đang khiến nhiều khách hàng băn khoăn thời điểm hiện tại.

Vốn được khách hàng Việt ưa chuộng, nhưng việc lựa chọn Tucson máy dầu ở hiện tại khiến nhiều khách hàng phân vân. Vậy đây có còn là lựa chọn tốt cho khách hàng Việt.

Tucson máy dầu được đánh giá cao về chất lượng

Ở thế hệ mới nhất, Tucson máy dầu sử dụng động cơ Smartstream D2.0, cho công suất khoảng 186 mã lực và mô-men xoắn lên tới 416 Nm. Đây là mức thông số thuộc nhóm mạnh trong phân khúc, đặc biệt ở khả năng kéo và tăng tốc ở dải tốc độ thấp, vốn là thế mạnh truyền thống của động cơ diesel.

Giới chuyên môn đánh giá cao Tucson máy dầu ở độ ổn định khi vận hành đường dài, khả năng chịu tải tốt và độ bền cơ khí đã được kiểm chứng qua nhiều thế hệ động cơ diesel của Hyundai. Hệ thống khung gầm cũng được tinh chỉnh nhằm giảm rung động và cải thiện độ chắc chắn, giúp xe vận hành ổn định hơn trên cao tốc và đường trường.

Nội thất rộng rãi, trang bị hiện đại

Không gian nội thất tiếp tục là một điểm cộng đáng kể của Tucson nói chung và Tucson máy dầu nói riêng. Với chiều dài cơ sở 2.755 mm, mẫu SUV này mang đến khoang cabin rộng rãi cho cả hai hàng ghế, phù hợp với nhu cầu gia đình hoặc di chuyển đường dài.

Trang bị bên trong xe thuộc nhóm dẫn đầu phân khúc: màn hình kép 12,3 inch, điều hòa hai vùng độc lập, hệ thống âm thanh Bose, ghế ngồi có sưởi và làm mát, cùng hàng loạt tiện ích như sạc không dây, cốp điện và khởi động từ xa. Các tính năng an toàn chủ động cũng được trang bị đầy đủ với gói hỗ trợ lái nâng cao, bao gồm hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và phanh tự động khẩn cấp.

Ở góc độ trải nghiệm, Tucson máy dầu không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn tiệm cận tiêu chuẩn của một mẫu SUV hiện đại phục vụ gia đình đô thị và liên tỉnh.

Bền bỉ và tiết kiệm chi phí

Ưu thế lớn nhất của phiên bản diesel nằm ở chi phí vận hành. Với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6,16 lít/100 km, Tucson máy dầu được xem là một trong những lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu trong phân khúc SUV cỡ C.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, lợi thế này trở nên đặc biệt quan trọng đối với người dùng di chuyển nhiều, đặc biệt là các tài xế chạy đường dài hoặc gia đình thường xuyên đi liên tỉnh. Bên cạnh đó, đặc tính mô-men xoắn cao ở vòng tua thấp giúp xe ít phải ép ga, qua đó góp phần giảm hao mòn động cơ theo thời gian.

Xét về tổng thể, chi phí sở hữu dài hạn của Tucson máy dầu thường thấp hơn so với các phiên bản xăng tương đương, đặc biệt khi tính đến mức tiêu hao nhiên liệu và độ bền động cơ diesel.

Nếu đi phố nên cân nhắc

Dù có nhiều ưu điểm, Tucson máy dầu vẫn tồn tại những hạn chế mang tính đặc thù. Đầu tiên là độ ồn và rung khi vận hành ở tốc độ thấp, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc, nơi động cơ diesel không thể phát huy tối đa ưu thế.

Bên cạnh đó, xu hướng siết chặt tiêu chuẩn khí thải tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang tạo ra áp lực dài hạn đối với các dòng xe sử dụng động cơ diesel. Dù chưa có thay đổi đột ngột trong ngắn hạn, người mua xe ở thời điểm này vẫn cần tính đến bài toán giá trị bán lại và khả năng bị hạn chế sử dụng trong tương lai nếu chính sách môi trường thay đổi mạnh hơn.

Vì vậy, nếu chủ yếu di chuyển trong nội đô, lựa chọn bản xăng có thể phù hợp hơn. Ngược lại, với người dùng ưu tiên đường trường, đề cao tiết kiệm nhiên liệu và độ bền, Tucson máy dầu vẫn là một phương án đáng cân nhắc trong giai đoạn hiện tại.