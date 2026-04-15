Hyundai Tucson giảm giá 58 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh

Hyundai Tucson tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc CUV với 4 phiên bản tùy chọn, giá niêm yết từ 769 triệu đồng cùng gói công nghệ an toàn SmartSense vượt trội. Xe lần đầu ra mắt người dùng thế giới vào năm 2004, hiện xe đang ở vòng đời thứ 4, trình làng năm 2020.

Và vào năm 2021, Hyundai Tucson All New đã chính thức có màn chào sân khách hàng Việt. Đến ngày 9/10/2024, mẫu xe này bước vào đợt nâng cấp giữa vòng đời. Ở thế hệ thứ 4, Hyundai Tucson nhận được nhiều nâng cấp đáng giá từ ngoại hình đến trang bị nội thất, đặc biệt có những tính năng lần đầu xuất hiện tại phân khúc CUV 5 chỗ, hứa hẹn gây sức ép lên các đối thủ: Mazda CX-5, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail,...

Hyundai Việt Nam giới thiệu phiên bản N Line của Tucson tại thị trường Việt Nam.

Giữa tháng 6/2025, Hyundai Thành Công ra mắt phiên bản N Line của Tucson tại thị trường Việt Nam. Bản này giống bản 1.6 Turbo về mặt thiết kế, động cơ và trang bị, chỉ có một số thay đổi nhẹ ở bên ngoài. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản cùng 08 màu sơn ngoại thất là Đen, Trắng Winter, Xám, Xanh trời, Đỏ, Trắng kem, và Nâu.

Hyundai Tucson mới hiện là một trong những mẫu crossover hạng C đáng chú ý nhất tại thị trường Việt Nam. Ở lần nâng cấp này, xe không chỉ thay đổi về diện mạo theo ngôn ngữ Sensuous Sportiness mà còn bổ sung thêm phiên bản N Line thể thao, đi kèm các chương trình ưu đãi hấp dẫn lên tới 58 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực

Hyundai Tucson mới hiện là một trong những mẫu crossover hạng C đáng chú ý nhất tại thị trường Việt Nam.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.630 x 1.865 x 1.695 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài tổng thể đã tăng thêm 150mm, giúp xe có phần cơ bắp hơn. Điểm nhấn ấn tượng nhất nằm ở lưới tản nhiệt hình tam giác độc đáo, tích hợp dải đèn LED ban ngày ẩn hiện chỉ khi xe nổ máy.

Thân xe với những đường gân dập nổi thiết kế góc cạnh mang đến vẻ khỏe khoắn. Bộ la-zăng kích thước 17-19 inch với tạo hình cánh quạt hoàn toàn mới trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng báo rẽ, có chức năng sấy gương. Tay nắm cửa mạ crom nổi bật.

Mặt ca-lăng có thêm huy hiệu N Line giữa các mắt đèn định vị LED.

Ở phiên bản Hyundai Tucson N Line giống bản 1.6 Turbo về mặt thiết kế, điểm khác biệt là một số chi tiết như cản trước/sau hầm hố hơn. Mặt ca-lăng có thêm huy hiệu N Line giữa các mắt đèn định vị LED. Vẫn kích thước vành 19 inch nhưng bản N Line có thiết kế khác bản Turbo, huy hiệu N thay cho chữ H của thương hiệu. Cánh gió ở đuôi tinh chỉnh theo kiểu thể thao, lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua.

Bên trong khoang nội thất Hyundai Tucson mới nhận được khá nhiều điểm mới, tiện nghi, thân thiện và sang trọng hơn. Vô-lăng tạo hình 3 chấu thể thao, logo thương hiệu được thể hiện theo dạng mã morse vô cùng độc đáo và sang chảnh. Phía sau bố trí cụm màn hình cong, kết hợp giữa màn hình thông tin và màn hình giải trí có cùng kích thước 12.3 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay không dây.

Vẫn kích thước vành 19 inch nhưng bản N Line có thiết kế khác bản Turbo.

Màn hình trung tâm táp-lô thiết kế dọc dạng thác nước, tích hợp tất cả các nút chức năng. Dải bạc nhỏ chạy song song kéo dài hết táp-lô trở thành điểm nhấn khiến khu vực cabin thêm phần sang trọng. Xe được trang bị hệ thống điều hòa thông gió đa chiều với khả năng lọc không khí độc hại tốt hơn.

Xe có 3 tùy chọn vận hành như trước song được nâng cấp công nghệ Smartstream, cho khả năng vận hành ấn tượng hơn hẳn. Cụ thể: Động cơ SmartStream 1.6L T-GDi, cho công suất cực đại 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

Động cơ SmartStream 1.6L T-GDi, cho công suất cực đại 180 mã lực.

Tiếp theo là khối động cơ SmartStream Diesel D2.0, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm. Và đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Cuối cùng là khối động cơ xăng SmartStream, dung tích 2.0L MPI cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm. Và đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Xe được trang bị hệ thống an toàn SmartSense mới nhất với loạt tính năng tiên tiến như: Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA; Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA; Hệ thống phòng tránh va chạm trước FCA; Hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control.

Bên trong khoang nội thất Hyundai Tucson mới nhận được khá nhiều điểm mới, tiện nghi.

Bên cạnh đó là loạt công nghệ an toàn vượt trội tiếp tục kế thừa từ thế hệ trước: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA; Hệ thống phân bổ lực phanh EBD; Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS; Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM; Hệ thống cân bằng điện tử ESC; Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC; Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC; Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA; Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA; Hệ thống thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEW; Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS; Hệ thống chống trộm Immobilizer; 6 túi khí.

Đặc biệt, lần đầu tiên Hyundai Tucson tại thị trường ô tô Việt Nam được trang bị hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ PCA (Reverse Parking Collision Avoidance Assist), đây cũng là trang bị độc nhất phân khúc SUV cỡ C ở thời điểm hiện tại.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe Hyundai Tucson mới:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 769 Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt 859 Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt 989 Tucson 1.6 Turbo HTRAC 979 Tucson N Line 989