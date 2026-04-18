Hyundai Tucson Hybrid nhận cọc tại Việt Nam, giá dự kiến trên 1 tỷ

Theo ghi nhận từ các đại lý tại TP.HCM, Hyundai Tucson Hybrid đã bắt đầu được nhận đặt cọc và dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 6/2026, với kế hoạch lắp ráp trong nước và chỉ một cấu hình duy nhất. Mức giá tạm tính trên 1 tỷ đồng nhiều khả năng sẽ đưa Tucson Hybrid trở thành phiên bản đắt nhất trong dải sản phẩm Tucson hiện hành.

Tại các thị trường quốc tế, Hyundai Tucson Hybrid sử dụng hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.6 lít và mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 226 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Cấu hình này giúp cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu so với các phiên bản động cơ đốt trong truyền thống, đồng thời vẫn duy trì khả năng vận hành ổn định – yếu tố đang ngày càng được người dùng Việt quan tâm trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Thiết kế của phiên bản hybrid gần như không có khác biệt đáng kể so với các biến thể Tucson đang bán trên thị trường. Xe tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng với lưới tản nhiệt tích hợp dải đèn LED ban ngày và cụm đèn hậu kéo dài.

Không gian nội thất tập trung vào trải nghiệm số hóa với cụm màn hình kép, bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí trung tâm hiện đại. Ngoài ra, gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn hay phanh khẩn cấp tự động nhiều khả năng cũng sẽ được trang bị, tương tự cấu hình tại các thị trường quốc tế.

Sự xuất hiện của Tucson Hybrid phản ánh rõ xu hướng điện hóa đang lan rộng trong phân khúc SUV/crossover cỡ trung tại Việt Nam, nhóm xe vốn đóng góp tỷ trọng lớn về doanh số. Trước đó, các đối thủ như Honda CR-V hay Toyota Innova cũng đã bổ sung phiên bản hybrid, trong khi nhiều mẫu xe khác từ Trung Quốc và Nhật Bản liên tục được giới thiệu nhằm đón đầu nhu cầu.

Trong bối cảnh phân khúc hybrid vẫn còn tương đối mới và dung lượng thị trường chưa lớn, giá bán và chiến lược định vị sản phẩm sẽ đóng vai trò quyết định. Nếu mức giá chính thức duy trì trên ngưỡng 1 tỷ đồng, Hyundai Tucson Hybrid sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Nhật Bản vốn đã xây dựng được lợi thế về độ bền và khả năng giữ giá, qua đó tạo ra thách thức không nhỏ cho mẫu SUV Hàn Quốc trong giai đoạn đầu gia nhập thị trường.