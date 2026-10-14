Vì sao ô tô điện mất giá nhanh hơn xe xăng?

Được xem là phương tiện của tương lai, ô tô điện ngày càng thu hút người dùng nhờ tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, mang lại trải nghiệm tiện nghi và chi phí vận hành hợp lý. Sự tham gia của ngày càng nhiều thương hiệu cũng khiến giá bán xe điện mới trở nên cạnh tranh hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm này, xe điện vẫn có một hạn chế đáng chú ý: tốc độ mất giá thường nhanh hơn xe sử dụng động cơ đốt trong.

Theo iSeeCars, đơn vị chuyên phân tích thị trường ô tô đã qua sử dụng, xe điện mất giá nhiều hơn khoảng 13% so với mức trung bình của toàn thị trường trong vòng 5 năm. Xu hướng này cũng có thể nhận thấy tại Việt Nam khi nhiều mẫu xe điện đã qua sử dụng được rao bán với giá thấp hơn xe xăng hoặc xe hybrid có giá niêm yết ban đầu tương đương, dù thời gian sử dụng và số công-tơ-mét đã đi không chênh lệch nhiều.

Một trong những nguyên nhân chính nằm ở tình trạng pin – bộ phận có giá trị lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của xe điện. Sau một thời gian sử dụng, pin có thể suy giảm dung lượng, khiến quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc giảm xuống. Bên cạnh đó, chi phí thay thế pin nếu cần thiết cũng là yếu tố khiến người mua xe cũ cân nhắc kỹ hơn. Những lo ngại về tuổi thọ, hiệu suất và chi phí thay pin vì thế có thể kéo giá trị bán lại của xe điện xuống thấp hơn.

Bên cạnh yếu tố pin, tốc độ phát triển công nghệ cũng góp phần khiến xe điện mất giá nhanh. Thị trường liên tục xuất hiện những mẫu xe mới với phạm vi di chuyển xa hơn, thời gian sạc được rút ngắn, khả năng vận hành tốt hơn và nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại.

Trong khi đó, những mẫu xe đời cũ có thể nhanh chóng trở nên kém hấp dẫn, ngay cả khi vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày. Điều này khiến khoảng cách về công nghệ giữa các thế hệ xe điện dễ nhận thấy hơn, qua đó ảnh hưởng đến giá bán trên thị trường xe cũ.

Ngoài ra, nguồn cung xe điện mới ngày càng đa dạng và mức giá ngày càng cạnh tranh cũng tạo áp lực lên giá xe đã qua sử dụng. Khi người mua có thêm nhiều lựa chọn xe mới với công nghệ tiên tiến, chính sách bảo hành và các ưu đãi đi kèm, sức hấp dẫn của xe điện cũ có thể giảm xuống.

Tại Việt Nam, các chính sách ưu đãi dành cho xe điện, trong đó có chính sách miễn lệ phí trước bạ theo từng giai đoạn áp dụng, cũng có thể làm giảm chênh lệch chi phí giữa việc mua xe mới và xe đã qua sử dụng. Khi khoản tiền cần bỏ ra để sở hữu một chiếc xe điện mới không cao hơn quá nhiều so với xe cũ, người mua có xu hướng cân nhắc xe mới để được hưởng lợi từ chế độ bảo hành, công nghệ mới và sự an tâm trong quá trình sử dụng.

Nhìn chung, mức độ mất giá của ô tô điện chịu tác động đồng thời từ tình trạng pin, tốc độ đổi mới công nghệ, giá bán xe mới và nhu cầu trên thị trường xe cũ. Dù vậy, mức khấu hao không giống nhau ở mọi mẫu xe mà còn phụ thuộc vào thương hiệu, chính sách bảo hành pin, tình trạng thực tế và khả năng hỗ trợ sau bán hàng. Vì thế, khi lựa chọn xe điện đã qua sử dụng, người mua nên kiểm tra kỹ tình trạng pin, lịch sử bảo dưỡng và các điều khoản bảo hành còn hiệu lực để đánh giá chính xác giá trị của chiếc xe.