Trong khi phần lớn các mẫu bán tải phổ biến tại Việt Nam được xếp vào nhóm ô tô tải pickup và chịu niên hạn sử dụng 25 năm, VinFast VF Wild lại có cách phân loại khác biệt. Mẫu xe này thuộc nhóm ô tô con pickup, qua đó sở hữu một số lợi thế đáng chú ý về quy định sử dụng và chi phí đăng ký.

Cụ thể, VF Wild được định danh là ô tô con pickup thay vì ô tô tải pickup như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux hay Isuzu D-Max. Điều này đồng nghĩa mẫu bán tải của VinFast được áp dụng các quy định pháp lý dành cho ô tô con, không bị giới hạn niên hạn sử dụng 25 năm như nhóm xe tải pickup thông thường.

Đây là điểm khác biệt có ý nghĩa với những khách hàng muốn sử dụng xe lâu dài, đặc biệt khi bán tải ngày càng được lựa chọn không chỉ để phục vụ công việc mà còn cho nhu cầu đi lại và du lịch gia đình.

VinFast VF Wild được phân loại ô tô con pickup, không vướng giới hạn 25 năm niên hạn. Ảnh: vietchop

Một lợi thế khác đến từ hệ truyền động. VinFast VF Wild sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV/REEV). Với cấu hình này, mô-tơ điện đảm nhận việc dẫn động bánh xe, trong khi động cơ đốt trong đóng vai trò máy phát điện để bổ sung năng lượng cho pin hoặc cung cấp điện cho mô-tơ.

Theo Thông tư 45/2026 về định danh và phân loại phương tiện điện hóa, xe sử dụng cấu hình REEV/EREV như VF Wild vẫn thuộc danh mục phương tiện chạy bằng pin. Nhờ đó, mẫu xe được hưởng chính sách lệ phí trước bạ 0% dành cho xe điện, giúp giảm đáng kể khoản chi phí ban đầu khi đăng ký.

Về kích thước, VF Wild sở hữu chiều dài 5.376 mm, rộng 2.069 mm và cao 1.873 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.258 mm, trong khi thùng hàng phía sau có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm.

Xe được trang bị công nghệ cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L, cho phép tận dụng nguồn điện từ xe để phục vụ các nhu cầu sử dụng khác. Bên cạnh đó là trợ lý ảo 3.0 hỗ trợ nhân bản giọng nói, khả năng giám sát và điều khiển phương tiện từ xa thông qua điện thoại hoặc đồng hồ thông minh. Các tính năng cập nhật phần mềm FOTA và theo dõi tình trạng sức khỏe pin cũng được tích hợp.

Về giá bán, VinFast niêm yết VF Wild ở mức 860 triệu đồng đối với các màu đen, đỏ và trắng. Phiên bản màu bạc có giá cao hơn, ở mức 872 triệu đồng. Khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình Vì tương lai xanh 2 được hưởng ưu đãi giảm 5% giá niêm yết. Với phiên bản có giá 860 triệu đồng, mức giảm tương ứng 43 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn khoảng 817 triệu đồng.

Như vậy, ngoài yếu tố công nghệ điện hóa, cách phân loại pháp lý đang tạo nên lợi thế riêng cho VinFast VF Wild trong nhóm bán tải tại Việt Nam, đặc biệt ở khía cạnh thời gian sử dụng và chi phí lăn bánh.