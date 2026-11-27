Mazda CX-5 tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc SUV đô thị cỡ C tại Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi và giá bán từ 699 triệu đồng. Tuy nhiên, trước khi xuống tiền, người mua cần cân nhắc thêm không gian sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu và chi phí nuôi xe trong dài hạn.

Mazda CX-5 năm 2026 giá bao nhiêu, lăn bánh từ mức nào?

Trong tháng 11/2026, Mazda CX-5 thế hệ hiện hành có giá niêm yết từ 699-869 triệu đồng, bao gồm 6 phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.0L. Mức giá cụ thể như sau:

Mức giá cụ thể của Mazda CX-5 Phiên bản Giá niêm yết CX-5 2.0 Deluxe 699 triệu đồng CX-5 2.0 Deluxe tùy chọn 749 triệu đồng CX-5 2.0 Luxury 789 triệu đồng CX-5 2.0 Premium 829 triệu đồng CX-5 2.0 Premium Sport 849 triệu đồng CX-5 2.0 Premium Exclusive 869 triệu đồng

Giá lăn bánh phụ thuộc vào địa phương đăng ký, lệ phí trước bạ, phí cấp biển số và các khoản bảo hiểm. Theo mức tính tham khảo tháng 11, CX-5 có giá lăn bánh khoảng 771 triệu đồng tại các tỉnh, thành ngoài Hà Nội và TP.HCM đối với bản Deluxe. Với bản Premium Exclusive, con số này có thể lên khoảng 958 triệu đồng. Tại Hà Nội và TP.HCM, chi phí lăn bánh thường cao hơn.

Tuy nhiên, các mức trên chưa tính đến ưu đãi riêng tại đại lý. Người mua nên yêu cầu báo giá trọn gói tại thời điểm giao dịch, bởi chính sách giảm giá và hỗ trợ lệ phí trước bạ có thể thay đổi theo từng tháng.

Mazda CX-5 có phù hợp gia đình 5 người và hành lý đi xa không?

Đối với gia đình 4-5 thành viên, CX-5 đáp ứng tương đối tốt nhu cầu đi lại hằng ngày, đưa đón trẻ em và những chuyến du lịch cuối tuần. Khoang hành lý 442 lít đủ chứa một số vali cỡ vừa cùng vật dụng cá nhân. Khi cần chở đồ cồng kềnh, người dùng có thể gập hàng ghế sau để mở rộng không gian chứa đồ.

Chỗ ngồi phù hợp cho gia đình 4-5 người.

Dù vậy, CX-5 vẫn là một SUV 5 chỗ, không phù hợp với gia đình cần chở 6-7 người thường xuyên. Nếu cả ba vị trí hàng ghế sau đều có người lớn, không gian sử dụng sẽ kém thoải mái hơn so với việc chỉ chở hai người lớn ở hàng ghế này. Những gia đình thường xuyên đi xa với nhiều hành lý cũng nên trải nghiệm thực tế trước khi quyết định.

Động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu của Mazda CX-5 ra sao?

Các phiên bản CX-5 hiện hành trong danh mục phân phối sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L sản sinh công suất tối đa 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Theo số liệu tiêu thụ nhiên liệu công bố, CX-5 2.0L tiêu hao 8,6 lít/100 km trong đô thị, 6,1 lít/100 km ngoài đô thị và 7 lít/100 km ở điều kiện kết hợp. Tuy nhiên, đây là mức tiêu thụ trong điều kiện thử nghiệm, không đồng nghĩa với lượng xăng xe sẽ sử dụng trong mọi hành trình thực tế. Khi thường xuyên di chuyển trong đô thị đông đúc, chở đủ người, bật điều hòa hoặc đi đường đèo dốc, mức tiêu hao có thể cao hơn.

SkyActiv-G 2.0L là động cơ được sử dụng chung trên Mazda CX-5.

Động cơ 2.0L phù hợp với nhu cầu đi lại gia đình và di chuyển thông thường. Nhưng nếu thường xuyên chở đủ tải, vượt xe trên cao tốc hoặc di chuyển ở địa hình đồi núi, người dùng có thể cảm thấy sức kéo chưa thật sự dư dả như những mẫu xe sử dụng động cơ dung tích lớn hơn.

Chi phí bảo dưỡng và bảo hiểm Mazda CX-5 trong 5 năm là bao nhiêu?

Mazda khuyến nghị kiểm tra, bảo dưỡng cấp 1 sau 3 tháng hoặc 5.000 km đầu tiên. Các cấp tiếp theo được thực hiện theo lịch bảo dưỡng của hãng, tùy quãng đường và thời gian sử dụng. Chi phí mỗi lần phụ thuộc vào hạng mục thay thế, loại phụ tùng và nơi thực hiện.

Theo một số bảng giá tham khảo từ đơn vị dịch vụ, chi phí bảo dưỡng CX-5 có thể dao động khoảng 12-15 triệu đồng mỗi năm trong điều kiện sử dụng thông thường. Như vậy, chủ xe có thể dự trù khoảng 60-75 triệu đồng cho bảo dưỡng trong 5 năm. Đây là ước tính tham khảo, bởi những kỳ bảo dưỡng lớn hoặc phát sinh thay lốp, má phanh và ắc quy có thể khiến ngân sách tăng thêm.

Chi phí bảo dưỡng cho xe Mazda CX-5 rơi vào khoảng hằng năm là 12-15 triệu đồng.

Về bảo hiểm, xe phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Với ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ, mức phí cơ bản hiện là 437.000 đồng/năm trước thuế VAT. Trong khi đó, bảo hiểm vật chất là lựa chọn tự nguyện, phí thường được tính theo giá trị xe, tỷ lệ bảo hiểm và điều khoản bổ sung.

Những hạn chế của Mazda CX-5 so với SUV cùng tầm giá

Điểm mạnh của CX-5 nằm ở thiết kế, trang bị tiện nghi, khả năng vận hành phù hợp nhu cầu gia đình và mức giá khởi điểm tương đối dễ tiếp cận. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn có một số điểm người mua nên cân nhắc.

Đầu tiên, động cơ 2.0L công suất 154 mã lực không phải lựa chọn nổi bật về sức mạnh trong phân khúc. Người thường xuyên đi đủ tải hoặc cần khả năng tăng tốc mạnh nên lái thử trước khi mua.

Thứ hai, khoang hành lý 442 lít đáp ứng nhu cầu phổ thông nhưng có thể hạn chế với gia đình thường xuyên mang nhiều hành lý. CX-5 cũng chỉ có 5 chỗ, không thay thế được các mẫu SUV 7 chỗ.

Khoang hành lý 442 lít chỉ đáp ứng nhu cầu phổ thông.

Thứ ba, trang bị giữa các phiên bản có sự khác biệt. Người mua bản thấp cần kiểm tra kỹ những tiện nghi và công nghệ an toàn đi kèm, tránh chỉ dựa vào trang bị của phiên bản cao nhất để đánh giá toàn bộ dòng xe.

Hiện tại, CX-5 thế hệ mới đã xuất hiện trên website Mazda Việt Nam và thu hút sự quan tâm trước thời điểm phân phối. Giá bán và cấu hình chính thức của thế hệ mới vẫn cần chờ nhà phân phối xác nhận đầy đủ, tuy nhiên người dùng không quá quan tâm đến việc sở hữu mẫu xe mới nhất có thể cân nhắc thế hệ hiện hành nếu nhận được ưu đãi phù hợp.