Nếu chuẩn bị mua một chiếc ô tô phục vụ gia đình trong năm 2026, có lẽ câu hỏi khiến nhiều người phân vân nhất là nên chọn xe điện hay xe xăng. Đây không chỉ là lựa chọn loại động cơ mà còn liên quan đến chi phí sử dụng, thói quen di chuyển và sự thuận tiện trong nhiều năm tới.

Xe điện và xe xăng đều có những lợi thế riêng, từ chi phí vận hành đến sự thuận tiện khi sử dụng lâu dài

Xe điện ngày càng phổ biến tại Việt Nam nhờ lợi thế về chi phí năng lượng, khả năng vận hành êm ái và ít hạng mục bảo dưỡng. Trong khi đó, xe xăng vẫn có ưu điểm về khả năng tiếp nhiên liệu nhanh, sự linh hoạt khi đi xa và hệ thống sửa chữa rộng khắp.

Nếu mỗi năm chỉ đi khoảng 10.000 km, lựa chọn nào thực sự tiết kiệm hơn? Khoản tiền tiết kiệm từ nhiên liệu có đủ bù đắp những lo ngại về pin, sạc và giá trị bán lại? Đây là những vấn đề người mua nên tính toán trước khi quyết định.

1. Đi 10.000 km mỗi năm: Xe điện tiết kiệm hơn bao nhiêu?

Để so sánh tương đối công bằng, tôi tạm lấy hai chiếc ô tô cùng nhóm kích thước, phục vụ nhu cầu gia đình. Trong đó, xe điện tiêu thụ trung bình 16 kWh/100 km, còn xe xăng tiêu thụ khoảng 7 lít/100 km.

Đây là những con số giả định để tính toán, không đại diện cho tất cả mẫu xe. Mức tiêu thụ thực tế còn phụ thuộc điều kiện giao thông, tốc độ, tải trọng và thói quen lái xe.

Với quãng đường 10.000 km mỗi năm, xe điện cần khoảng 1.600 kWh điện. Nếu tính đơn giá bình quân giả định 3.200 đồng/kWh, chi phí sạc vào khoảng 5,12 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, xe xăng cần khoảng 700 lít nhiên liệu. Với mức giá xăng minh họa 19.100 đồng/lít, chủ xe sẽ phải chi khoảng 13,37 triệu đồng mỗi năm.

Như vậy, riêng tiền năng lượng, xe điện tiết kiệm được khoảng 8,25 triệu đồng/năm. Sau 5 năm, khoản chênh lệch có thể lên tới hơn 41 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây mới là phép tính tham khảo. Giá xăng có thể thay đổi theo từng kỳ điều hành, trong khi chi phí sạc xe điện phụ thuộc địa điểm và hình thức sạc. Nếu chủ xe thường xuyên sạc tại trạm công cộng, đơn giá có thể khác với sạc tại nhà.

Điều tôi nhận thấy là xe điện có lợi thế khá rõ nếu chủ yếu đi lại trong thành phố, có chỗ sạc thuận tiện và duy trì quãng đường khoảng 10.000 km mỗi năm. Ngược lại, nếu chỉ sử dụng xe vào cuối tuần, khoản tiết kiệm nhiên liệu sẽ không quá lớn.

Chi phí sạc thấp là lợi thế của ô tô điện, nhưng mức tiết kiệm thực tế còn phụ thuộc quãng đường và giá điện

2. Chi phí bảo dưỡng và bảo hiểm: Xe điện tiếp tục có lợi thế?

Nếu tiền nhiên liệu là khoản tiết kiệm dễ nhận thấy nhất thì bảo dưỡng cũng là yếu tố đáng để người mua cân nhắc.

Với xe xăng, chủ xe phải thực hiện nhiều hạng mục định kỳ như thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, bugi và kiểm tra hệ thống nhiên liệu, hộp số cùng các chi tiết cơ khí.

Trong khi đó, xe điện có cấu tạo hệ truyền động đơn giản hơn, không sử dụng dầu động cơ, bugi hay hệ thống xả như xe xăng. Vì vậy, số lượng hạng mục cần bảo dưỡng định kỳ ít hơn.

Dù vậy, xe điện không phải phương tiện không cần chăm sóc. Chủ xe vẫn phải kiểm tra hệ thống phanh, lốp, điều hòa, hệ thống treo và nước làm mát pin nếu có.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống phanh tái sinh. Khi giảm tốc, động cơ điện có thể thu hồi một phần động năng, chuyển thành điện năng nạp lại cho pin. Cơ chế này giúp giảm mức độ sử dụng phanh cơ trong nhiều tình huống, qua đó có thể kéo dài tuổi thọ má phanh.

Xét trong 5 năm hoặc 50.000 km, xe điện thường có lợi thế về chi phí bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, mức tiết kiệm cụ thể phụ thuộc mẫu xe, lịch bảo dưỡng và giá phụ tùng.

Về bảo hiểm, không nên mặc định xe điện luôn rẻ hơn xe xăng. Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc được áp dụng theo quy định chung, còn bảo hiểm vật chất phụ thuộc giá trị xe, phạm vi bảo hiểm và mức khấu trừ.

Với xe điện, giá trị bộ pin và chi phí sửa chữa một số linh kiện điện tử có thể ảnh hưởng đến phí bảo hiểm. Vì vậy, người mua nên yêu cầu báo giá riêng cho từng mẫu xe trước khi quyết định.

Xe xăng cần bảo dưỡng nhiều hạng mục động cơ hơn xe điện, nhưng chi phí thực tế còn tùy mẫu xe và lịch sử dụng

3. Tổng chi phí sử dụng trong 5 năm: Khoản chênh lệch đáng kể

Để dễ hình dung, tôi tạm lập phép tính cho hai chiếc xe cùng phân khúc, với quãng đường sử dụng 10.000 km/năm, tổng cộng 50.000 km sau 5 năm.

Các giả định gồm xe điện tiêu thụ 16 kWh/100 km, xe xăng tiêu thụ 7 lít/100 km. Giá điện lấy mức bình quân giả định 3.200 đồng/kWh, giá xăng lấy mức minh họa 19.100 đồng/lít.

Bảng ước tính chi phí năng lượng trong 5 năm Khoản chi Xe điện Xe xăng Quãng đường di chuyển 50.000 km 50.000 km Mức tiêu thụ trung bình 16 kWh/100 km 7 lít/100 km Đơn giá năng lượng giả định 3.200 đồng/kWh 19.100 đồng/lít Tổng điện/xăng tiêu thụ 8.000 kWh 3.500 lít Tổng chi phí năng lượng 25,6 triệu đồng 66,85 triệu đồng Số tiền xe điện tiết kiệm 41,25 triệu đồng —

Lưu ý: Đây là phép tính tiền năng lượng, chưa bao gồm bảo dưỡng, bảo hiểm, lốp, gửi xe, sửa chữa bất thường, khấu hao và giá trị bán lại.

Nếu cộng thêm lợi thế về bảo dưỡng định kỳ, khoản tiết kiệm của xe điện có thể tiếp tục tăng. Tuy nhiên, tôi sẽ không vội kết luận xe điện chắc chắn kinh tế hơn.

Nguyên nhân là giá mua ban đầu cũng rất quan trọng. Nếu xe điện có giá lăn bánh cao hơn đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc, khoản tiết kiệm trong 5 năm có thể chưa đủ bù đắp chênh lệch.

Ngoài ra, cả hai loại xe đều mất giá sau thời gian sử dụng. Với xe điện, tình trạng sức khỏe pin có thể trở thành yếu tố quan trọng khi người mua xe cũ định giá.

Do đó, muốn biết lựa chọn nào thực sự tiết kiệm, cần so sánh cả giá lăn bánh, chi phí vận hành và giá trị bán lại. Đây mới là cách tính tổng chi phí sở hữu hợp lý hơn.

4. Đi xa hoặc sống ở chung cư: Xe điện có thực sự bất tiện?

Đây có lẽ là rào cản lớn nhất khiến nhiều người vẫn ngần ngại khi chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Với xe xăng, chỉ cần ghé trạm nhiên liệu vài phút là có thể tiếp tục hành trình. Trong khi đó, xe điện cần thời gian sạc lâu hơn. Nếu di chuyển trên những tuyến đường chưa có nhiều điểm sạc hoặc vào dịp cao điểm, việc phải chờ đợi có thể ảnh hưởng đến lịch trình.

Tuy nhiên, tôi nghĩ không nên đánh đồng việc đi xe điện với sự bất tiện trong mọi chuyến đi xa. Nếu chủ động tìm hiểu vị trí trạm sạc, tính toán quãng đường và thời gian nghỉ, người sử dụng vẫn có thể thực hiện những hành trình dài.

Vấn đề là người lái cần thay đổi thói quen. Thay vì chỉ quan tâm xe còn bao nhiêu phần trăm pin, cần hình thành thói quen kiểm tra điểm sạc trước mỗi hành trình, đồng thời dự phòng phương án nếu trạm sạc dự kiến quá đông hoặc không hoạt động.

Câu chuyện sống tại chung cư lại phức tạp hơn. Người có nhà riêng, gara riêng thường dễ dàng lắp đặt thiết bị sạc phù hợp. Nhưng nếu ở chung cư, không phải ai cũng có thể tự ý kéo dây điện từ căn hộ xuống hầm để sạc xe.

Việc bố trí khu vực đỗ và sạc xe điện còn liên quan đến hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, thiết kế bãi đỗ và quy định quản lý của từng tòa nhà.

Do đó, trước khi mua xe điện, người sống ở chung cư nên hỏi ban quản lý ba vấn đề: Tòa nhà có cho phép đỗ ô tô điện không? Có khu vực sạc riêng không? Chi phí sạc và cách thanh toán được tính như thế nào?

Nếu cả ba câu hỏi đều có lời giải rõ ràng, việc sử dụng xe điện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu chưa có hạ tầng sạc phù hợp, người mua có thể phải phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc công cộng.

Theo tôi, đây là yếu tố cần được cân nhắc ngay từ đầu, bởi một chiếc xe tiết kiệm tiền vận hành nhưng khiến chủ nhân mất nhiều thời gian tìm chỗ sạc chưa chắc đã là lựa chọn phù hợp.

Có chỗ sạc thuận tiện tại nhà hoặc nơi ở là yếu tố quan trọng trước khi quyết định mua ô tô điện

5. Pin xe điện sau 8 năm có nhất thiết phải thay?

Đây là câu hỏi khiến tôi phải suy nghĩ khá nhiều trước khi cân nhắc mua xe điện. Bởi bộ pin có giá trị lớn, nên nguy cơ phải thay thế sau một thời gian sử dụng luôn khiến người mua lo ngại.

Thực tế, pin xe điện không phải cứ sử dụng đủ 8 năm là phải thay mới. Pin lithium-ion sẽ suy giảm dung lượng theo thời gian và chu kỳ sạc, nhưng tốc độ suy giảm không giống nhau ở mọi chiếc xe.

Theo nghiên cứu của Geotab trên hơn 22.700 xe điện thuộc 21 mẫu khác nhau, mức suy giảm dung lượng pin trung bình khoảng 2,3% mỗi năm. Nếu duy trì tốc độ này, pin có thể còn khoảng 81,6% dung lượng ban đầu sau 8 năm.

Điều đó có nghĩa một chiếc xe sau 8 năm vẫn có thể sử dụng bình thường, dù quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc sẽ giảm so với lúc mới mua.

Chẳng hạn, nếu xe ban đầu đi được 400 km sau một lần sạc đầy, dung lượng pin còn khoảng 80% có thể khiến phạm vi hoạt động giảm xuống tương ứng khoảng 320 km trong điều kiện tương đương. Đây chỉ là ví dụ minh họa, bởi quãng đường thực tế còn phụ thuộc thời tiết, tốc độ và điều kiện vận hành.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ pin gồm nhiệt độ môi trường, tần suất sạc nhanh và thói quen thường xuyên để pin ở trạng thái quá thấp hoặc quá cao trong thời gian dài.

Điều người mua cần quan tâm là chính sách bảo hành pin của từng mẫu xe. Thời hạn bảo hành có thể khác nhau, thường đi kèm giới hạn quãng đường và những điều kiện cụ thể.

Tôi cho rằng, thay vì quá lo lắng về việc phải thay pin sau 8 năm, người mua nên tìm hiểu kỹ thời hạn bảo hành, ngưỡng dung lượng pin được cam kết và chi phí sửa chữa nếu pin gặp sự cố ngoài phạm vi bảo hành.

Đặc biệt, cần phân biệt giữa pin bị suy giảm dung lượng tự nhiên và pin gặp lỗi kỹ thuật. Hai trường hợp này không đồng nghĩa với việc phải thay toàn bộ bộ pin.

Tuổi thọ và tình trạng sức khỏe pin là những yếu tố cần tính đến khi sở hữu xe điện trong thời gian dài

6. Khi nào xe xăng vẫn là lựa chọn hợp lý?

Sau khi cân nhắc những ưu điểm của xe điện, tôi vẫn cho rằng xe xăng chưa phải lựa chọn lỗi thời trong năm 2026. Với một số gia đình, đây vẫn là phương án hợp lý hơn.

Trước hết là những người thường xuyên di chuyển đường dài, đi tỉnh, về quê hoặc công tác qua nhiều địa phương. Nếu công việc đòi hỏi phải di chuyển liên tục, không có nhiều thời gian dừng nghỉ, khả năng tiếp nhiên liệu nhanh của xe xăng vẫn là lợi thế đáng kể.

Thứ hai là những người sống tại chung cư chưa có hạ tầng sạc phù hợp, không có gara riêng hoặc không thuận tiện tiếp cận trạm sạc. Trong trường hợp này, việc sử dụng xe điện có thể phát sinh nhiều bất tiện hơn khoản tiền tiết kiệm được.

Thứ ba, nếu nhu cầu sử dụng xe không thường xuyên, mỗi năm chỉ đi vài nghìn kilomet, khoản tiết kiệm tiền điện so với tiền xăng sẽ không quá lớn. Khi đó, giá mua ban đầu, mức khấu hao và khả năng bán lại có thể đóng vai trò quan trọng hơn.

Ngoài ra, xe xăng vẫn có lợi thế về sự quen thuộc. Hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng đã phổ biến ở nhiều địa phương. Người dùng cũng dễ tìm kiếm gara, phụ tùng và dịch vụ hỗ trợ khi gặp sự cố trên đường.

Tất nhiên, xe xăng cũng có những nhược điểm như chi phí nhiên liệu biến động, nhiều hạng mục bảo dưỡng hơn và chịu ảnh hưởng từ các chính sách liên quan đến khí thải trong tương lai. Người mua không nên chỉ nhìn vào sự thuận tiện trước mắt mà bỏ qua xu hướng chuyển đổi phương tiện giao thông.

7. Nên mua xe điện hay xe xăng trong năm 2026?

Nếu đặt mình vào vị trí một người đang chuẩn bị bỏ ra vài trăm triệu đồng để mua ô tô, tôi sẽ không chọn xe chỉ vì loại phương tiện nào đang được quan tâm nhiều hơn. Điều quan trọng là chiếc xe đó có phù hợp với cuộc sống của gia đình trong 5-8 năm tới hay không.

Nếu chủ yếu di chuyển trong thành phố, mỗi ngày đi khoảng 20-30 km, có chỗ đỗ xe và sạc thuận tiện, tôi nghiêng về xe điện. Chi phí năng lượng thấp, ít hạng mục bảo dưỡng và khả năng vận hành êm ái là những ưu điểm đáng cân nhắc. Đặc biệt, nếu có thể sạc xe tại nhà qua đêm, việc sử dụng hằng ngày sẽ khá thuận tiện.

Ngược lại, nếu thường xuyên đi xa, sinh sống ở khu vực chưa có hạ tầng sạc thuận lợi hoặc cần một chiếc xe linh hoạt trong nhiều điều kiện sử dụng, xe xăng vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tôi cũng sẽ không bỏ qua những yếu tố tưởng như nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm lâu dài: Giá lăn bánh, chính sách bảo hành, chi phí bảo hiểm, khả năng sửa chữa và giá trị bán lại.

Có thể nói, năm 2026, xe điện đã đủ sức trở thành phương án thay thế thực tế cho nhiều gia đình, chứ không còn đơn thuần là lựa chọn mang tính trải nghiệm. Những lợi thế về chi phí vận hành, bảo dưỡng và công nghệ ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên, xe xăng vẫn có chỗ đứng riêng nhờ sự linh hoạt và hệ sinh thái dịch vụ đã phát triển lâu năm.

Nếu chỉ xét riêng bài toán chi phí sử dụng trong 5 năm, xe điện có lợi thế đáng kể. Nhưng nếu xét toàn bộ vòng đời sở hữu, lựa chọn hợp lý nhất vẫn là chiếc xe phù hợp với thói quen di chuyển, điều kiện sạc và khả năng tài chính của người mua. Bởi suy cho cùng, mua ô tô là để cuộc sống thuận tiện hơn, chứ không phải để mỗi ngày lại phải loay hoay thích nghi với chiếc xe của mình.