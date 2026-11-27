Tại Formula SAE Japan 2025, Arjuna EV Team thuộc Trường Đại học Gadjah Mada (UGM) trở thành đội xe điện đầu tiên của Indonesia hoàn thành toàn bộ các phần thi động, bao gồm cả nội dung sức bền, đồng thời giành hai giải Ba.

Năm 2026, đội xếp thứ 10 ở hạng mục xe điện, đạt thứ hạng cao nhất trong số các đội Đông Nam Á tham dự. Thành tích này là kết quả của quá trình nghiên cứu, chế tạo và cải tiến xe qua nhiều thế hệ sinh viên.

Mục tiêu tiếp theo của nhóm là phát triển hệ thống pin 600 V, thay thế cấu hình hiện tại nhằm cải thiện hiệu suất và khả năng vận hành của xe.

Hành trình phát triển xe đua điện

Arjuna EV Team ra đời năm 2012 từ một dự án nghiên cứu xe điện hạng nhẹ tại UGM, với sự tham gia của sinh viên ngành cơ khí và kỹ thuật điện. Đến năm 2017, đội lần đầu góp mặt tại Formula SAE Japan.

Một trong những công nghệ nền tảng của xe là hệ thống quản lý pin (BMS), ban đầu được sinh viên phát triển cho bộ pin điện áp thấp, sau đó điều chỉnh để sử dụng với hệ thống pin 96 V.

Hệ thống ứng dụng công nghệ của Analog Devices, tạo tiền đề cho những lần nâng cấp tiếp theo. Năm 2022, đội đưa bộ pin 150 V vào sử dụng. Đến năm 2023, Arjuna EV Team chuyển sang hệ thống truyền động 400 V, tích hợp các giải pháp quản lý pin, cách ly, truyền thông và cảm biến.

Hiện nhóm đang nghiên cứu hệ thống pin 600 V. Thách thức không chỉ nằm ở việc nâng điện áp mà còn ở khả năng tối ưu trọng lượng, kiểm soát nhiệt độ, giám sát từng cell pin và phát hiện sự cố. Đây đều là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và độ an toàn của xe.

Ghamdan Ghazi Hasyidan Afifi Antikno, Trưởng bộ phận Điện của đội, cho biết khi mới tham gia, anh gần như chưa có kiến thức về hệ thống xe điện. Do nguồn lực hạn chế, việc tiếp cận tài liệu chuyên ngành và nhận hỗ trợ từ doanh nghiệp giúp sinh viên có thêm điều kiện nghiên cứu, hoàn thiện thiết kế.

Theo ông George Chia, Giám đốc Kinh doanh Khu vực ASEAN tại ADI, phát triển xe điện hiệu suất cao đòi hỏi sinh viên phải tính toán nhiều yếu tố, từ công suất, hiệu suất đến an toàn pin, quản lý nhiệt và chi phí. Đây cũng là những bài toán thực tế trong ngành công nghiệp ô tô.