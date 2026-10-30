Xe xăng hay xe điện? VF 5 đối đầu Vios trong bài toán nuôi xe 5 năm

Một bên sử dụng động cơ điện, bên còn lại là sedan chạy xăng truyền thống. Nếu tính tổng chi phí sử dụng trong 5 năm, mẫu xe nào có lợi thế hơn?

Giá mua ban đầu: Toyota Vios có lợi thế

VinFast VF 5 có giá tham khảo khoảng 529 triệu đồng, trong khi Toyota Vios 1.5E CVT có giá niêm yết khoảng 488 triệu đồng. Mức chênh lệch khoảng 41 triệu đồng, chưa tính ưu đãi và chi phí lăn bánh.

VF 5 sở hữu thiết kế gầm cao, phù hợp di chuyển trong đô thị. Trong khi đó, Vios có kiểu dáng sedan quen thuộc, động cơ xăng 1.5L và hộp số CVT, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi xa.

Tuy nhiên, giá mua ban đầu chỉ là một phần của bài toán. Chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng mới là những khoản cần tính đến khi sử dụng xe lâu dài.

VinFast VF 5 tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng

Giả sử mỗi xe di chuyển 20.000 km/năm, tổng quãng đường sau 5 năm đạt 100.000 km.

Với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 6 lít/100 km và giá xăng giả định 23.000 đồng/lít, Toyota Vios tiêu tốn khoảng 138 triệu đồng tiền nhiên liệu trong 5 năm.

Trong khi đó, VinFast VF 5 có mức tiêu thụ điện tham khảo 12,41 kWh/100 km. Nếu sạc tại nhà với đơn giá giả định 3.000 đồng/kWh, chi phí điện cho cùng quãng đường vào khoảng 37,2 triệu đồng.

Như vậy, VF 5 có thể tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng chi phí năng lượng sau 5 năm. Đây là lợi thế đáng kể, đặc biệt với người thường xuyên di chuyển trong thành phố.

Dù vậy, kết quả thực tế phụ thuộc giá xăng, hình thức sạc và điều kiện vận hành. Người thường xuyên sạc tại trạm công cộng có thể phải trả chi phí khác so với kịch bản sạc tại nhà.

Bảo dưỡng và giá trị bán lại

Xe điện có ít hạng mục bảo dưỡng liên quan đến hệ truyền động hơn xe xăng, không cần thay dầu động cơ. Trong khi đó, Toyota Vios vẫn phát sinh chi phí thay dầu, lọc dầu và bảo dưỡng định kỳ.

Tuy nhiên, cả hai mẫu xe đều cần thay lốp, kiểm tra phanh và các bộ phận hao mòn. Với VF 5, tình trạng pin, chính sách bảo hành và chi phí sửa chữa ngoài bảo hành cũng là những yếu tố cần cân nhắc.

Giá trị bán lại sau 5 năm là biến số khó dự đoán. Vios có lợi thế nhờ mức độ quen thuộc trên thị trường xe cũ, trong khi VF 5 chịu ảnh hưởng từ diễn biến thị trường xe điện, chính sách giá xe mới và nhu cầu thực tế.

Xe nào phù hợp hơn?

Nếu chủ yếu di chuyển trong đô thị, có điều kiện sạc thuận tiện và sử dụng xe thường xuyên, VinFast VF 5 có lợi thế nhờ chi phí năng lượng thấp. Ngược lại, Toyota Vios phù hợp với người ưu tiên xe xăng truyền thống, thường xuyên đi xa và muốn chủ động tiếp nhiên liệu.

Xét riêng chi phí năng lượng, VF 5 có thể tiết kiệm đáng kể sau 5 năm sử dụng. Tuy nhiên, để xác định mẫu xe nào thực sự kinh tế hơn, người mua cần tính thêm chi phí lăn bánh, bảo dưỡng, bảo hiểm và giá trị bán lại. Đây mới là những yếu tố quyết định tổng chi phí sở hữu ô tô trong dài hạn.